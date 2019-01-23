Uğur Mumcu öldü mü sanırlar?!..

Bir insan için, dünyevi yaşamında duyabileceği en büyük utanç ve en büyük günah, bir başka insana karşı duyduğu “KİN ve ÖFKE” nedeniyle o insanın canına kıymak olmalı!

Birileri “KİNDAR ve DİNDAR” bir nesi üretmek ihtirasında olsa da, gerçek bir “iman sahibi” insan;

Yaradan’ın verdiği canı alamaz!

Kendisi gibi düşünmeyen farklı insana düşman olamaz!

Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere, İslamiyet’in gerçek değerleriyle yoğrulmuş her normal insan inanç ve düşüncesi farklı da olsa, insana karşı hoşgörülüdür. Çünkü, inançla ilgili “ceza ya da ödül” yalnızca Yaradan’a aittir.

İnsanlık tarihi boyunca insanın insanı sömürmesi, emeğini çalması, bireysel ve kitlesel cinayetlerle (yani savaşlarla) canını alması sürüp gitmiş.

“UYGARLIK” dediğimiz nedir? İnsan ve toplumun “daha İNSANCA yaşaması” değil mi?

Uygarlaşıyor muyuz yoksa daha ilkel ve kirli bir yaşama mı sürükleniyoruz?

Galiba ikinci kötü seçeneğe sürükleniyoruz!

Bu ülkenin saygın bir aydın insan örneği olan, hukukçu ve gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 günü, aracına konan bir bomba ile alçakça katledildi.

Kim ya da kimler yaptı? Neden yaptı?

İddia çok ama “gerçek failler” yani azmettiriciler ortada yok!

Kimdi Uğur Mumcu? Nasıl bir Türkiye ve dünya özlemi içindeydi?

ATATÜRK’e saygılı, “Demokratik, Laik, Sosyal bir HUKUK Devleti” değerlerine bağlı, SÖMÜRÜSÜZ bir ülke ve dünya arzusu içinde bir aydın insandı.

Ama bu ülkede, bu değerlere tamamen karşıt insanlar da yaşıyordu!

Onlar; “Osmanlı’yı Atatürk yıktı! Dinsiz bir devlet kurdu!” önyargı ve yalanlarıyla beslenen ve tüm ruhları KİN ve ÖFKE ile doldurulan insanlardı!

Birileri, “sana dinini öğreteceğim” diyerek;

küçük yaştan itibaren, o saf beyinleri “Atatürk, demokrasi, cumhuriyet, laiklik” düşmanlığı ile besliyorlardı!

Beslendikleri tarihi ve dini bilgiler YALANLARLA doluydu! Ama, bir insan beyni küçük yaşta kirletilirse, bir daha düzelmiyor!

ÖNYARGILARIN ve SAHTE LİDERLERİN kölesi oluyor insancıklar!

Onlara “Düşman” diye anlatılan ve hiç tanımadıkları insanlara “KİN ve ÖFKE” duyuyorlar!

Bazılarına; “Bir din düşmanını öldürürsen ya da bu uğurda ölürsen cennete gidersin, orada seni huriler bekliyor” diyorlar!

İnandığı dinin temel emirlerini Kur’an’dan değil, “din adamı” kılıklı yoz yobaz takımından öğreniyor kuzucuklar!

“Müslüman Müslümanı boğazlıyor!”

Bilimde, teknolojide, üretimde geri kalınca, ekonomik açıdan sömürülüyor Müslümanlar! Ama “KİN ve ÖFKE” ile doldurulmuş kafalar, hayati gerçekleri göremiyor!

Yedek Subay Mustafa Kubilay’dan bu yana, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Bedrettin Cömert, Bedrettin Karafakioğlu, Necip Hablemitoğlu ve nice güzel insan, bu “ahlaksız cehaletin” kurbanları oldular.

Bu kara düzen, bu ahlaksız sömürü düzeni Ortadoğu başta olmak üzere bütün dünyada öncelikle halkının çoğu Müslüman olan ülkeleri yakıp yıkıyor!

Küresel egemenler; petrol - maden kaynaklarını ele geçirmek ve silah tekellerini daha da zenginleştirmek için terör ve savaşlarla dünyaya dehşet saçıyor, kitlesel olarak insanları katlediyor, kentleri yıkıp yakıyor, yeni salgın hastalıklar yayıyor, insanları sefalet ve cehaletle güdüyorlar!

İnsanlık, bu vahşi saldırının farkına varıp “ortak yaşam kavgaları” için BİRLİK olma bilincine ulaşmalı ve YAŞAMA HAKLARINI korumalıdır.

Yoksa, daha nice güzel ve aydınlık insanımızın ardından ağıtlar yakacağız.

Bu ülkede “AYDINLIĞIN ÖNCÜSÜ” Uğur Mumcu’yu, ölüm yıldönümünde saygı ile anıyorum…