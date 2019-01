Uğur Mumcu tehlikeyi 26 yıl önce görmüştü!

Araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitirdi…

Suikastın üzerinden tam tamına 26 yıl geçti…

Mumcu öldürülürken, ben de Ankara’da askerdim…

Aradan 26 yıl geçti, hala sır perdesi aralanamadı, hala katilleri hala bulunamadı…

Mumcu, araştırmacı gazeteciydi…

O dönem yazdıklarıyla, gündem yaratıyordu…

Belli ki birilerinin kuyruğuna basıyordu…

Sonuç olarak öldürüldü…

KORKUNÇ BİR DÖNEMDİ!

Şu bir gerçek ki; 1990-1993 yılları arasında birçok faili meçhul cinayet işlendi… Birçok aydın, gazeteci, yazar maalesef kim vurduya gitti… Korkunç bir dönem idi… Her gün olaylar oluyordu… İnsanların can güvenliği yoktu… O yıllarda kök boşaltmalar oldu… Doğu ve Güneydoğu’dan milyonlarca kişi Batı’ya göç etti… Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Uğur Mumcu’nun 7 Ocak 1993 tarihinde yazdığı aşağıdaki yazı yüzünden öldürüldüğü iddia edildi. Yazıyı dikkatle okuyun… Mumcu, taaaa o zamanlar tehlikeyi görmüş, yazmıştı… İşte Uğur Mumcu’nun o yazısı…

MOSSAD VE BARZANİ

Ortadoğu'nun karanlık bir kuyu olduğu her gün biraz daha anlaşılıyor. Kanıtlanan son ilişki MOSSAD-Barzani ilişkisidir. MOSSAD, İsrail 'in gizli istihbarat örgütüdür. Bu örgütün, Kürt lideri Molla Mustafa Barzani ile ilişkileri olduğu söylense daha önce kim inanırdı? Barzani 'nin CIA ile ilişkisi artık belgelendi. Kimse bu ilişkiye, "Hayır olmadı" diyemiyor. CIA-Barzani ilişkileri biliniyordu da MOSSAD-Barzani ilişkileri bilinmiyordu. MOSSAD' ın Barzani ile ilişkileri Londra ve Sydney'de yayınlanan "Israel 's Secret Wars-A History of Israel's Intelligence Services" adli kitapta sergileniyor. Kitap, İngiliz The Guardian gazetesinde 1984 yılından bu yana Tel-Aviv muhabirliğini yapan Ian Black ve Washington'daki Brooking Enstitüsü'nde çalışan öğretim üyesi Benny Morris tarafından yazılmış. Kitapta MOSSAD-Barzani ilişkileri, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve MOSSAD yazışmalarına dayanılarak açıklanıyor. Önsözde, kitabın yayından önce İsrail ordu yetkilileri tarafından da incelendiği yazılıyor.

* * *

Kitapta 1967 Arap-İsrail Savaşı 'ndan sonra, MOSSAD 'ın Kürtlerle ilişki kurduğu (sayfa.327), Mısırlı ünlü gazeteci Hasan el-Heykel'in İsrailli subayların Kürtler aracılığıyla Irak 'tan radyo bağlantıları kurduğunu 1971 yılında açıkladığı anlatılıyor.

**

1969 yılı Mart ayında Kerkük petrollerine yapılan saldırının da İsrail tarafından yapıldığı açıklanıyor. 1972 yılında imzalanan Sovyet-Irak Dostluk Antlaşması 'ndan sonra İran Şahı ABD Başkanı Nixon ile gizli görüşme yapıyor; bu gizli görüşmeden sonra CIA tarafından "Kürdistan Demokratik Partisi"ne üç yıl içinde 24 milyon dolar gönderiliyor. Barzani 'nin Irak rejimine karşı ayaklandığı yıllarda, ABD-İsrail-İran üçlüsü bu ayaklanmayı destekliyor. Barzani-ABD ilişkileri, ABD Dış işleri eski bakanı Henry Kissinger eliyle yürütülüyor. MOSSAD-Barzani ilişkileri de İsrail 'in Tahran 'daki askeri ataşesi Yaakov Nimrodi (MOSSAD Ajanı) aracılığı ile gerçekleşiyor. Nimrodi 'nin üstlendiği görev ilginç: Nimrodi Sovyet silahlarının Barzani 'nin eline geçmesinde rol oynuyor. (sayfa. 328-329) Kitapta, MOSSAD'dan Kürtler 'e 50 milyon dolar para verildiği, ABD kaynaklarına dayanarak açıklanıyor. (sayfa.328)

* * *

70 'li yıllardaki bu ilişkiler bugün sürüyor mu?

Kitaba göre sürüyor. "Körfez Savaşı sırasında Irak 'ın attığı Scud füzelerinin Tel-Aviv'e düşmesi üzerine bu ilişkiler yeniden başladı. (sayfa.521) Baba Molla Mustafa Barzani ile kurulan ilişkiler, simdi de oğul Mesud Barzani ile sürüyor. MOSSAD, Barzani'ye Avrupa kahvelerinde çekler vererek bu desteği sürdürüyor. Kitapta, Mesud Barzani'nin İsrail 'e gizlice giderek yardım istediği yazılıyor. Bu ilişkiler sürüyor ve anlaşılıyor ki daha da sürecek... Gizli yollarla sürecek, açık yollarla sürecek... İlgi belli... ilişki de belli... Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve MOSSAD 'ın Kürtler arasında? Yoksa CIA ve MOSSAD, antiemperyalist savaş veriyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi?”

FETÖ’NÜN PARMAĞI MI VARDI?

Yazıyı okudunuz…

Mumcu’nun 26 yıldır failleri bulunamadı…

Belli ki bu işin içinde de FETÖ vardır…

Mumcu, 26 yıl önce şunu söyledi; "CEMAATLERE, TARİKATLARA GİREN ÇOCUKLAR 30 SENE SONRA GENERAL OLACAKLAR CUMHURİYETE KARŞI AYAKLANACAKLAR."

Yani Mumcu, taaa o yıllarda tehlikeyi gördü…

Sonuçta Mumcu’nun yazdığı gibi CEMAAT ayaklandı…

15 Temmuz’da son hamlelerini yaptılar, ama Türkiye Cumhuriyeti duvarına çarptılar…

AKP iktidarı, bir de şu FETÖ’nün siyasi ayağına ortaya çıkarırsa, kafalardaki soru işaretleri de biraz olsun giderilmiş olur…