Seçime doğru: 3 | Toplumun “sorgulamayan” alt tabakası, AKP’nin kontrolünde

Sevgili okurlarım, sosyologların sıkça kullandığı o ifadeyi bilirsiniz.

“Toplumsal tabaka piramidi”…

Toplumsal yapı içinde benzer özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu katmanları anlatmak isterler.

Üst tabaka…

Orta tabaka…

Alt tabaka…

Hiyerarşik bir yapıdır bu.

İnsanlar; statü, servet, güç ve yaşama biçimi gibi kriterlerlebirbirlerinden ayrılırlar, bu üç tabakan birinde yer alırlar.

Sosyologlar, bu yapıyı piramide benzetir.

Ancak gelişmemiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerin piramitleri birbirinden farklıdır.

Daha doğrusu, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin tabakaları birbirine yakın görünümdedir, ama gelişmiş ülkenin piramidine “piramit” demek zordur.

En iyisi siz aşağıdaki piramit şekillerine bakın, ne demek istediğimi anlarsınız.



Kişinin toplumsal kaynaklardan aldığı payın az veya çok oluşu, kişinin piramitteki tabakasını belirler.

Eğitim, sağlık, spor, siyaset, ekonomi, kültür ve sanat olanaklarından yararlanma düzeyi, bireyin tabakasını belirleyen ölçütlerdir.

Şekilde gördüğünüz gibi, gelişmemiş ülkelerde alt tabaka çok büyüktür.

Piramidin hemen hemen dörtte üçünü kapsar.

Üst tabaka ve orta tabaka cılızdır.

Gelişmekte olan ülkelerde de tabakalar arasındaki farklılıklar fazladır.

Gelişmemiş ülkeler kadar olmasa da, tabakalar arasında yine uçurum vardır.

Bir de gelişmiş ülkelerin piramidine bakın!

Hiç piramide benzer hali var mı?

Toplumsal refah seviyesi yükselince, orta tabakayı oluşturan bireylerin sayısı artıyor.

Üst tabaka ve alt tabaka küçülüyor, toplumun büyük kısmı orta tabakada toplanıyor.

Toplum tabakalarını oluşturanlar

ÜST TABAKA

*Mülk ve servet sahipleri.

*Siyasi gücü elinde bulunduranlar.

*Her türlü üretim aracına sahip olanlar.

ORTA TABAKA

*Farklı meslekteki insanlar.

*Hizmet sektöründe çalışanlar.

*Kendi işlerinin başındaki küçük işletme sahipleri.

*Küçük market sahipleri.

*Çiftçiler.

*Profesyonel yöneticiler.

*Devlet görevlileri.

ALT TABAKA

*Mesleksizler.

*İşsizler.

*İnşaat işçileri.

*Tarım işçileri.

*Gündelik çalışanlar.

*Devlet ve yardım kuruluşlarının desteğiyle yaşamlarını sürdürenler.

Toplum tabakalarının karakteristik özellikleri

Sevgili okurlarım, biraz sıkıcı oldu, ama ne söylemek istediğimi söylememe az kaldı.

Gelişmiş ülkeleri bir tarafa bırakalım, çünkü konumuz Türkiye.

Türkiye her ne kadar “gelişmekte olan ülke” olarak anılıyorsa da, bence “gelişmemiş ülkeler” ve “gelişmekte olan ülkeler” arasında bir yerde.

Kısmen öyle, kısmen böyle…

Her neyse, her ikisinin de karakteristik özelliği aynı.

Bu özellik şu:

*Üst tabakada yer alanlar, ülkeye girip çıkan paralarla ilgilenirler.

Ülkeye ne kadar para giriyor, ben bu paradan payıma ne kadar fazla alabilirim?

Güç onların elindedir, ülkeyi onlar yönetmektedir veya yönetenlerle içli dışlıdırlar. Aralarında sürekli “paylaşım kavgası” vardır.

Piramidin tepesine bakın, bunların sayısı çok ama çok azdır.

*Orta tabaka, şekilde de göreceğiniz gibi, üst tabakadan daha kalabalıktır.

Bu tabakada bulunanlar, yaşadıkları şehre girip çıkan parayla ilgilenirler, bu paradan ceplerine ne kadarı girecek buna bakarlar.

Daha fazla pay almanın kavgasını verirler.

Şehrin siyasetçisi, şehrin eşrafı, şehrin yöneticisi; bu grubun ve bu kavganın içindedir.

*Gelelim alt tabakaya… Alt tabakada bulunanlar, sadece ve sadece “ceplerine giren parayla” ilgilenirler.

Bunun dışında hiç ama hiçbir şey onları ilgilendirmez.

Üst ve orta tabadakiler malı götürüyormuş, haksız kazanç elde ediyormuş, hırsızlık yapıyormuş, dediğim gibi bunlara kafalarını takmazlar.

Tek dertleri, karınlarını doyurmaktır, örtünmek için elbise bulabilmektir, çocuklarının ihtiyaçlarını giderebilmektir.

Birilerinin her ay kendisine düzenli harçlık vermesidir…

Her gün veya her ay, bir yerlerden “erzak kolisi” gelmesidir…

Kışın odun-kömür yardımı yapılmasıdır…

Piramide dikkat edin, bunların sayısı “gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde” çok fazladır.

Bunlar, her ay düzenli olarak aldıkları para ve diğer yardımlar devam ettiği sürece, hiçbir şeyi sorgulamazlar.

Tek korkuları, paranın ve yardımların kesilmesidir.

Bu nedenle de, kendilerinden isteneni verirler, söyleneni yaparlar.

AKP işte yıllardır bu alt tabakayı kontrolü altında tutuyor

Üç gündür anlatmaya çalıştığım bu.

AKP, Türk toplumunun alt tabakasını yıllar önce teslim aldı.

Dün de belirttim, devlet, sürekli ve geçici her ay 31 milyon kişiye “sosyal yardım” dağıtıyor.

AKP’nin seçimlerdeki “istikrarlı başarısının” altında bu var.

Alt tabaka, kayıtsız şartsız, sorgusuz sualsiz AKP’ye ve liderine biat ediyor.

Daha bitmedi, devam edeceğim.