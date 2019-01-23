Siyasi farklılığı yaşayıp, yaşatabilmek!

Siyaset çok farklı bir iş. Meşakkatlerle dolu. Kendinize öyle çok zaman ayırabileceğiniz bir mesele değil.

Yorucudur…

Bir o kadar da sıkıcı.

Ancak bu sıkıcılığı üzerinizden atabilmeniz, sonrasında ise durumu oy avantajı haline getirebilmeniz için ortaya bir takım farklılıklar koymalısınız.

Büyükşehir’e de aday olsanız, ilçelerde de başkanlığı isteseniz, şayet sofraya çeşni niyetine birkaç küçük farklılık koyamaz iseniz verimli bir sonuç alamayabilirsiniz…

Ya da genel başkanınızın performansına dayalı bir seçim sonucuna mahkum kalırsınız…

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Tahir Büyükakın’a bakın ve ne demek istediğimi anlayın…

Adaylığı kesinleştikten sonra İbrahim Karaosmanoğlu ile Tahir Büyükakın arasında karşılaştırma yapılmasına hep karşı çıktım. Neticede aralarındaki yaş farkı bile ister istemez gereksiz bir konu halini alacaktı. Fakat Tahir beyin her şeyi bir kenara bıraktığınızda daha renkli bir adaylık profili çizdiğini, seçim sürecini farklılıklar üzerine götürdüğünü anlayabiliyoruz.

Ve bu durumun açıkçası benim gibi iyi bir tespitçiyi mutlu ettiğini bilmenizi istiyorum…

Belki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği “Gönül Belediyeciliği” fikrini en iyi anlayan aday olarak Büyükakın’ı görüyorum.

Sadece bir daveti ile Derince’ye, Gülşah’a koştuğunu kim unutabilir ki…

Ya da bir bakıyorsunuz Müzeyyen ninenin çay davetinde, o yaşlı kadının hayır duasını alırken görebiliyorsunuz Tahir hocayı…

Sözüne de sağdık bir insan. Gençlere verdiği söz üzerine hem çaylarını içip hem de bizzat taleplerini dinlemesi kadar farklı ve özel bir tavrı nasıl reddedebilirsiniz ki…

Sonrasında “Boşa geçen zaman, en büyük israftır” kabilinden, attığı bir tweet ile milleti kafeteryada ağırlaması…

Hele o gençlere elleri ile menemen yapıp, yer sofrasında yemesi, “Biz de bu yollardan geçtik” deyip gençlere bir yerde teşvik dolu mesajlar vermesi bana hiç de takiye gibi gelmedi.

Bakın dostlar, bunlar gerçekten samimi farklılıklar. Tahir Büyükakın, görünüş itibarıyla e göre rakiplerine göre daha fazla ortaya koyduğu bu tür farklılıklarla, galiba sandıkta da büyük bir farklılık yaşatabilir. Bunun inancı bende ziyadesiyle oluşmaya başladı…

Tabi elde edilmesi muhtemel bu başarıyı rakiplerinin gücü ile orantılamıyorum. Mukayese yapmak gibi bir niyetim yok. Fakat Tahir beyin; adaylığının erken açıklanması, farklı yönlerini tek tek ortaya koyup millete yakın bir duruş sergilemesi gibi etkenlerle oldukça mesafe aldığını söyleyebiliyorum.

Tebrik etmek lazım...