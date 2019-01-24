Son Model; Sürekli Üretim!..

Dünya değişiyor, hem de baş döndürürcesine…

İnsanların gereksinimleri, duygu ve düşünceleri hatta gelecekle ilgili düşünceleri de…

Bu durumun yeni yüzyılda öncü sebepleri; teknolojik gelişimler, küresel ısınma, silahlı ve silahsız savaş modelleri ve tükenen kaynaklar vb…

Fakat bunca şeye rağmen artan Dünya nüfusu…

Böylesine farklı durumlardan oluşan çelişkiler içerisinde ön plana çıkan tek bir şey var…

İnsanlığın kurtuluş antibiyotiği de diyebiliriz; sürekli üretim…

Düne kadar yaptım demek için yapılanlar bir anlam kazanmıyordu toplumun gözünde, halen de böyle!

Lakin birde yapılan güzel şeyler var ki o eylemlerde sürekliliği sağlayamadığı, kitlelere daimi etki edemediği sürece anlamını kaybediyor ve de çabuk harcanan emeklere dönüşüyor…

Bugün bakıyorsunuz yeni şeyler üretiliyor ve piyasaya sürülüyor…

Eğer ürün devamlı bir farkındalık sağlayamıyor, yenilenmiyor ya da hedef kitlesine karşı etkisini devam ettiremiyorsa, nafile!

Okurlarımı biraz daha net bir şekilde işitir gibiyim; sporda da bu tarz örnekler var mı? Diye…

Evet, fazlasıyla mümkün!

Yakın zamana kadar sporun hoplama-zıplama sanatı olarak görüldüğüne binlerce kez şahit oldum…

Son 10 yılda yapmış olduğumuz yerel, ulusal, uluslar arası ve Avrupa Birliği projeleri dahil bir çok pratik ve teorik çalışmalarımda ortaya çıkan somut başarılarımızda kitlelerin spora olan ilgisinde inanılmaz değişiklikler gördüm…

Mesela sporda hedef ve başarı odaklı giden bir sistem kurduk…

Yetmedi! Anlamını genişleterek paydaş kurumlarımıza, velilerimize ve sporcularımıza sporun bilinen-bilinmeyen, görünen-görünmeyen tüm yönlerini somutlaştırarak anlattık…

Yani sporun anlamını genişlettik…

Yetmedi! Daha da anlamını genişleterek somut veriler ortaya koyduk…

Tesisleşme, kadrolaşma, kurumsallaşma, yönetim metotlarını da geliştirilebilir şekilde gün yüzüne çıkardık…

Yani var olandan daha da ötesi ortaya çıktı…

Yetmedi! Emeklerimizi halkımızla bütünleştirebilmek, yayabilmek ve gündemde tutabilmek için sivil toplum kuruluşlarımızla ve basınımızla temaslarımızı her daim güçlendirerek somut verileri gün yüzüne daimi çıkardık…

Şimdi ise bu çalışmalarımız ülke gündeminde…

Bugün T.B.M.M bütçe ve plan görüşmeleri için farklı illerin ve partilerin vekilleri bizleri arıyorsa…

Yeni dönemde farklı illerde aday olan Belediye Başkanlarının ekipleri köşe yazılarımızdan bizleri takip ederek bilgiler almak istiyorsa…

Bakanlığımız, Spor Genel Müdürlüğü ve birçok spor federasyonu çalışmalarımızı takip ediyorsa…

Farklı illerden antrenörler, spor yöneticileri hatta sporcu velileri çalışmalarımızı takip ettiğini söylüyorsa…

Kendi ilimizde görmüş olduğumuz ilgi ve teveccüh zaten şahsım ve ekip arkadaşlarım adına farklı bir gurur kaynağıyken…

Biz doğru yoldayız ama sırtımızdaki yükün de ne kadar ağırlaşmakta olduğunu, gün geçtikçe bizlerden beklentinin daha da arttığının bilincindeyiz…

Bu sebeple her gün daha çok çalışıyor, daha dikkatli olmaya özen gösteriyor, dünyayı takip etmeyi daha çok önemsiyoruz…

Yani sürekli üretmek, sürekli üretim diyoruz…

Sizce ülke olarak başka şansımız var mı?..