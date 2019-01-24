Seçim öncesi: 4 | Bu seçimler de “biat kültürü”nün gölgesinde yapılacak

Bugünkü konumuz “biat kültürü”, biat kültürlü toplumların kalkınma sorunu ve özelde ülkemizin durumu.

Biat, biliyorsunuz Arapça bir sözcük.

Yönetenle yönetilen arasında var olduğu kabul edilen “itaat anlaşması”…

Yani…

*”Boyun eğme” anlaşması.

*”Buyruğa uyma” anlaşması.

*”Söz dinleme” anlaşması.

Aşiret ve kabile tipi örgütlenmelerde yüzyıllardır yaygın olan bir uygulama!

“Biat” ile aynı kökten gelen başka sözcükler de var.

Tebaa, tabiyet, tabi…

İş birisine “biat” etmekle başlıyor…

Zamanla ona “tabi” haline geliniyor…

En sonunda onun “tebaası” arasına giriliyor.

İslam’da biat

İslam, diğer bazı dinler gibi “biat ilkesine” dayalı bir dindir.

Başlangıçta “biat”ın dinsel bir anlamı vardı, yani “dine bağlılık” gibi bir anlamı…

Sonradan “siyasal bir nitelik” de kazandı.

İslam devletlerinde; halk, yönetenlere biat etmeye başladı.

Veya yönetenler, halkı farklı yöntemlerle kendilerine biat etmeye zorladı.

Sonuçta İslam ülkelerinin tamamı yüzde yüz “biat kültürü”nün baskısı altındadır.

Osmanlı’da biat

Osmanlı İmparatorluğu’nda da “biat kültürü” egemendi.

Yavuz Sultan Selim’in “halifeliği” üstlenmesinden sonra “biat kültürü”nün etkisi daha da arttı.

Padişahlar, “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” diye anılmaya başladı.

Bu derece!

Padişahlara biat etmek esas, karşı gelmek günahtı.

“Allah’ın yeryüzündeki gölgesi”ne nasıl karşı gelinirdi?

Biat kültürü, Osmanlı’nın gücünün temel taşlarından biriydi.

Fetih çağları insan gücüne dayalı olduğundan, padişaha biat eden askerler savaşlarda büyük üstünlük sağlıyordu.

Biat kültürü, “şehitlik” ve “cennet” vaadiyle de desteklendiğinden, askerler fetihlere ölmek için, yani “sonsuz yaşama” kavuşmak için gidiyorlardı.

Allah’ın yeryüzündeki gölgesi halife-padişahın emirlerini canları pahasına yerine getiriyorlardı.

Fetihten fetihe koşuyorlardı.

İlerleyen dönemlerde “biat kültürü”nden sapmalar olmadı mı?

Oldu…

Padişahları tahttan indirecek kadar isyanlar yaşandı.

Bunlara da değineceğim, ama İslam dünyasında ve Osmanlı’da biat kültürü baskısı yaşanırken Avrupa’nın durumuna bir göz atalım.

Avrupa’da uyanış erken başladı

“MagnaCarta” olayını biliyorsunuz.

“Avrupa’da uyanışın ve özgürlüğün simgesi” olarak yaşanan olayı…

Ayrıntıya girmeyeceğim.

Yıl, 1214…

İngiltere Kralı Yurtsuz John, vergileri aşırı artırarak ordusunu güçlendirir, ama buna rağmen Fransa ile girdiği savaşı kaybeder.

İngiltere’ye döndüğünde baronların ve soyluların başkaldırısıyla karşılaşır.

O tarihe kadar Avrupa’da feodal düzen vardır, “otoriteye bağlılık” tartışılmazdır.

İlk kez 1215’te “otoriteye bağlılık” yara alır.

Bu tarihte İngiliz soyluları Kral Yurtsuz John’a “MagnaCartaLebertatum”u (Büyük Özgürlük Belgesi) imzalatırlar.

Kralın sonsuz olan yetkileri artık sınırlandırılmıştır.

Her ne kadar “soyluların çıkarlarını koruyor” durumunda olsa da, birçok siyaset bilimci, MagnaCarta’yı “demokrasinin ilk adımı” olarak kabul eder.

Bu belgenin 39’uncu maddesi çok önemlidir:

“Özgür kişiler ülke kanunlarına göre yasal biçimde yargılanıp hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden mahrum bırakılmayacak, kanun dışı ilan edilmeyecek veya hangi biçimde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır.”

Bu bir başlangıçtı, 16 ve 17’inci yüzyıllarda otoriteye bağlılık Avrupa’da etkisini iyice yitirmeye başladı.

Fransız Devrimi ve ardından gelen sanayi devrimi, Batı’da demokrasi kültürünü yerleştirdi.

Tabii bunda, taa o yıllarda “dinsel eğitim”in yerini “bilimsel eğitim”in almasının büyük etkisi oldu.

Biat kültürü, Osmanlı’dan bize miras kaldı

Osmanlı, zaman zaman isyanlar çıksa da, biat kültüründen uzaklaşamadı.

Bilimselliği dışlayan, daha çok dinsel-geleneksel eğitime ağırlık veren ortam devam etti.

Böyle olunca da buluş yapmak, teknolojiye katkıda bulunmak mümkün olmadı.

Medrese eğitiminden kurtulamadığı için Rönesans ve sanayi devrimine giremedi.

Eğitimini aydınlanma çağının gereklerine göre düzenleyemedi.

Böyle olunca da Batı ileri giderken Osmanlı geri kaldı.

Bugün durum ne?

Atatürk, Cumhuriyet’le birlikte Türkiye’yi aydınlanma dönemine soktu.

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözü, bu değişimin ilk göstergesiydi.

Eğitimi düzenleyen yasalar çıkardı, köylerin aydınlanması için Köy Enstitülerini, şehirlerin aydınlanması için Halkevlerini kurdu.

Dinsel ve geleneksel eğitimin yerini bilimsel eğitimin alması için çaba harcadı, ama ömrü “aydınlanma dönemi”nin sonunu getirmeye yetmedi.

Ölümünden sonra “geriye dönüş” özlemleri başladı.

Köy Enstitüleri kapatıldı, imam hatip liselerinin sayısı artırıldı.

Derken derslerin yapısı ve kapsamı değiştirildi.

Bilim liselerinin sayısı artırılacağına, din temelli okulların sayısı çoğaltıldı.

Türkiye, kısa süre içinde yeniden biat kültürüne ağırlık veren eğitim modeline döndü.

2.Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan bu “yeniden biat kültürü” süreci, son 15 yıldır en şaşalı dönemini yaşıyor.

Eğitim, ekonomi, günlük yaşamher şey ama her şey tamamen “biat kültürü”ne göre dizayn edilmiş durumda.

Türkiye, işte yine böyle bir ortamda 31 Mart seçimine gidiyor.

Devam edeceğim…