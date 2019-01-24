19 gün arayla doğal gaz faturası kestiler

Elektrik ve doğal gaz ile ilgili sıkıntı yaşayan pek çok kişi sesini duyurmak için sosyal medyadan faturalarını paylaşarak yaşadıkları haksızlık ve sorunlara dikkat çekmeye çalışıyor.

Kimi faturanın yüksekliğinden bahsediyor, kimi düzensiz kesilen faturalardan kimide dağıtım ücretinden.

Anlayacağınız vatandaşın kış aylarında faturalarla imtihanı hayli çetin geçiyor.

Dün gazetemize ulaşan bir okurumuz evine gelen doğal gaz faturasından bahsetti.

Emekli olan vatandaşımızın derdi 1 ay içerisinde iki kez fatura gelmesi.

Körfez Yarımca’da ikamet eden vatandaşımız, “Bize 30 günde bir doğal gaz faturası gelirdi. Ancak son süreçte faturalar şaşmaya başladı. Ocak ayı içinde iki kez fatura geldi. Biri 3 Ocak’ta diğeri 21 Ocak’ta. Tarihinden önce gelen faturalar, maaşlı çalışanlar ya da emeklileri zora sokar. İZGAZ yetkililerinin bu duruma el atması gerekiyor. Kış aylarında bir 19 gün arayla fatura gönderildiğinde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.

Kış aylarında yükselen elektrik ve doğal gaz faturaları vatandaşı olumsuz etkilerken üzerine birde düzensiz fatura kesimleri eklenince, sıkıntı artarak büyüyor. Vatandaş bu düzensizliğin kasten yapılan bir taktik mi olduğunu düşünüyor.

Tüpraş Lisesi Mezunları kahvaltıda buluşacak

Başkanlığını Ahmet Peker’in yaptığı Körfez Tüpraş 50. Yıl Lisesi Mezunları Derneği kahvaltı organizasyonunda buluşacak. Mezunlar 3 Şubat Pazar günü Körfez Tütünçiftlik Sahilinde bulunan ve Körfez Belediyesi’ne ait sosyal tesiste bir araya gelecek. Saat 10.00’da başlayacak olan kahvaltı etkinliğine yine Tüpraş 50. Yıl Lisesi Mezunlarından AK Parti Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt’te davet edildi.

Mesut Arif Çulu, Güney Mahallesi’ne aday oldu

31 Mart’ta yapılacak muhtarlık seçimlerinde Mesut Arif Çulu Körfez Güney Mahallesi Muhtar adayı olduğunu açıkladı. Genç muhtar adayı bölgesinde seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 1984 yılında Körfez’de dünyaya gelen Çulu lise eğitimini de Körfez’de tamamladıktan tamamladı. Halen Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nde eğitim gören Çulu, Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkan Yardımcılığı yaptıktan yaptı. Okullarda sosyal medya okuryazarlığı kodlama eğitimleri finansal okuryazarlık eğitimlerini programlarında görev alan Çulu aynı zamanda Körfez ilçesinde esnaflık yapıyor.

Muhammet Kozluca, Yeniköy Merkez mahallesine aday oldu

Başiskele ve Yeniköy bölgelerinde geniş bir kesim tarafından tanınan Muhammet Kozluca, Yeniköy Merkez Mahallesi Muhtar Adayı olduğunu açıkladı. 50 yaşında olan Kozluca, lise eğitiminden sonra ticarete atıldı ve uzun bir süredir ilçesinde esnaf olarak görev yapıyor. Evli ve 2 çocuk babası Muhammet Kozluca Yeniköy Eğitim Derneği’nin de yöneticilerinden.