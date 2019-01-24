Türkiye’de siyasal CİNAYET dalgası bir daha OLMASIN!

Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası nedeniyle gazetemize bir mail attı…

“Adalet ve Demokrasi için tam zamanıdır” başlıklı açıklamada, işlenen siyasal cinayetlere dikkat çekti.

Değerlendirmeyi birlikte okuyalım;

TÜRK MİLLETİ TEK YÜREK

“24 Ocak 1993’de araştırmacı gazeteciliğin öncüsü, Atatürk Devrim ve İlkeleri’nin ödünsüz savunucusu, Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu; aracına konulan bombanın patlaması sonucu, haince-sinsice katledildi. Türkiye, ayağa kalktı. Milyonlar sel olup aktı. Türk milleti, tek yürek olup haykırdı:

“Türkiye laiktir laik kalacak”, “Uğurlar ölmez”, “Genciz güçlüyüz Atatürkçüyüz”…

Siyasiler, namus sözleri verdiler.

Dediler ki: “ katil ya da katilleri bulacağız.” İktidarlar değişti, aradan 26 yıl geçti.

Bize göre katil ya da katiller malum…

Ama, aydınlatılamamış bir cinayet olarak kaldı Uğur Mumcu suikastı.

Uğur Mumcu, yaşamı boyunca Türk Aydınlanmasının önündeki engelleri yıkmak için çalıştı.

Devletin itibarını düşünmek yerine düşüren politikacılara karşı çıktı.

Terörün her türlüsüne savaş açtı.

MUAMMER AKSOY CİNAYETİ

31 Ocak 1990’da yine hainler iş başındaydı. Atatürkçü, ulusalcı, demokrat ve devrimci, hocaların hocası, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy, evine girecekken apartmanın içinde vücuduna yönelen kurşunlarla şehit edildi. Atatürkçü Düşünce Derneği’ni kuralı henüz 7 (yedi) ay olmuştu. Çalışmaları, çabaları belli ki karanlıktan beslenen güç odaklarını ürkütmüştü. Yok edilmesi gerekiyordu. Prof. Dr. Muammer Aksoy’un katledilmesi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Önemli bir toplumsal önder bedenen ortadan kaldırılmıştı. Muammer Aksoy cinayeti, 1980 sonrası aydın katliamlarının ilk halkasıydı. Cinayet aydınlatılabilseydi, sonraki aydın katliamları yaşanmayacaktı.

MUMCU DA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Yine, siyasiler üzüntülerini ilettiler. Cinayeti aydınlatma sözü verdiler. Fakat sonuç değişmedi. Bizce malum olan hainler, açığa çıkartılmadı. Prof. Dr. Muammer Aksoy’un öldürülmesi en başta Uğur Mumcu’yu derinden etkiledi. Uğur Mumcu, Muammer Aksoy için “ kalpaksız Kuva-yi Milliyecilerin son temsilcisiydi” demişti. Muammer Aksoy cinayeti aydınlatılamadığı için, Uğur Mumcu da maalesef aynı kaderi paylaştı. 24 – 31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası olarak kabul edildi. Karanlık odaklar, hain planlarını uygularken geride milyonlarca Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu’nun yetiştiğini tahmin edemediler. Karanlıktan ve kandan beslenen bu odaklar; yanlış hesap yaptılar. Yok ettikleri bedeni varlıklarıydı, düşünceleri mücadelemizde yaşıyor.

GAFFAR OKKAN ŞEHİT EDİLDİ

24 Ocak 2001’de Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan da şehit edildi.

Ali Gaffar Okkan Cumhuriyet, Atatürk ve ulus devlet konularında hassasiyet sahibiydi. Yurttaşların sevgisini, saygısını ve güvenini kazanmıştı.

Bir Emniyet Müdürü’nün hem ulus devleti savunması hem de Atatürk Devrimi’ne bağlılığı bölge ve Türkiye üzerine projeleri olan kesimlerce hoş karşılanmadı.

Göz göre göre şehit edildi.

Ali Gaffar Okkan cinayeti de faili belliyken meçhul kaldı.

2500 ÇOCUĞA GAFFAR OKAN İSMİ VERİLDİ

Diyarbakır’da 2001’de doğan 2.500 çocuğa Ali Gaffar adı verildi.

Ocak ayı, toplumsal hafızamızı yoklama zamanıdır. Ocak ayı, acıları bal eyleyerek, Atatürk Devrim ve İlkeleri’ne, üniter devlet yapımıza, hukukun üstünlüğüne, insan hak ve özgürlüklerine, demokrasiye her ne pahasına olursa olsun sahip çıkma zamanıdır.

Adalet ve Demokrasi için mücadelenin tam zamanıdır”

İKİ FARKLI CİNAYET DALGASI

Gazeteci-Yazar Emre Kongar’ı şu tespitleri çok önemli;

Yakın tarihimizde iki farklı cinayet dalgası var:

Birinci dalga, 1970’lerde ortaya çıkan ve tüm ülkeyi pençesine alan, adına “sağ-solçatışması” denilen dönemdir. Aralarında Doğan Öz, Bedrettin Cömert, Bedri Karafakioğlu, Abdi İpekçi, Ümit Doğanay, Cavit Orhan Tütengil ve Ümit Kaftancıoğlu gibi aydınların bulunduğu ilk dalgadaki cinayetler 1980 yılında son buldu.

1990 yılında 31 Ocak’ta Prof. Muammer Aksoy’un öldürülmesiyle,

1980 darbesinin cesaretlendirdiği radikal dinci akımların etkisi altında, yeniden başladı.

Aksoy’un ardından 1990 yılında Çetin Emeç, Turan Dursun, Doç. Bahriye Üçok öldürüldü.

1993 yılında Uğur Mumcu, 1999 yılında da Prof. Ahmet Taner Kışlalı,

2002 yılında Dr. Necip Hablemitoğlu katledildi.

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Bugün Türkiye’yi “Saray Yönetimi” aşamasına getiren sürecin önemli bir öğesi

bu siyasal cinayetlerdir… Unutmayın, unutturmayın!”

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ADD’nin ve Emre Kongar’ın değerlendirmesini yukarıda belirttim… Türkiye Cumhuriyeti, geçmişte çok acılar yaşadı… Umarım, bir daha o karanlık günlere dönmeyiz…