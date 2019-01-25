Bugün çatır çatır maç olacak… Kocaelispor ve Gölcükspor, son 3 yıl içerisinde müthiş maçlar oynadı… Bugün de öyle olacak… Sahaya çıkacak takımlar içerisinde savaşan kazanacak… Herkesin puana ihtiyacı var ve herkes de profesyonel… Kimse kimseye kızmasın. Kimsenin kimseye acıyacak hali yok… Bu akşamki maçta her türlü sonuç alınabilir. Hak eden kazansın… Hak etmeyen de puansız kalsın… Hak edilmeyen puana kimsenin ihtiyacı yok, muhtaç da değil… Kocaelilik duruşu budur…

Selçuk Güner’in inadı…

O Yarımcaspor başkanı… O eski profesyonel futbolcumuz… Selçuk Güner’den söz ediyorum. Selçuk Başkan, geçen sene bir arsa sattı ve takımını şampiyon yapamadı… Bu sezon da 2.Küme’deki efsane Yarımcaspor’da kafaya koymuş ki, bu takımı yükseltecek. Takviyeler de yapmış. Yani yine taşın altına elini değil gövdesini koymuş… Ne diyeyim… Bu kez gönlüne göre olsun bari. Ama çalışmadan, savaşmadan başarı gelmez. Olay zadece para değil. Bunu en iyi kendisi bilir… Ne de olsa eski profesyonel!..

Hasan Cebeci’ye madalya taksanız ne yazar?..

Taraflı tarafsız nekresin gönlünde taht kuran spor insanı Hasan Cebeci. Zaman zaman futbolcularına verdiği cezalarla benim de hışmına uğramıştır. Ama adam gibi adamdır. Ona zamanında en başarılı amatör yönetici madalyası takanlar. Şimdi yüz üstü bırakmış durumdadırlar. Adamcağız Şirinspor’un sahaya çıkamamamıysa kahroluyor. Eli kolu bağlı. Hasan Cebeci’yi bile harcayan bu düzene yazıklar olsun!..

Hey Gidi Sadigov

Tüm dostlara selam göndenmiş. Azeri Kaptan Sadigov’dan söz ediyorum. Kocaelispor’da gerçekten de başarılı olmuştu. Kısa sürede sevgi ve saygı kazanmıştı. İnsanlarla diyalogları harikaydı. Önemli görevler üstlendi. Onun için yaptığımız bir fotomontajla gazeteden 500 tane satın alıp ülkesine de götürdü. Böylesine nazik bir adam. Selam gönderiş, Aleyküm Selam kardeşim… Seni özledik…

Zeki-Erhan ve şimdikilerin Kocaeli-Sakarya dostluğu…

80’li yıllar… Kocaelispor Sakarya düşmanlığının çok alev aldığı günler. Kocaelispor’un efsane kalecisi Erhan Arslan, sonra da Zeki, Sakaryaspor forması giyiyor… Böylesi dostluklar var… Sinan Kahraman yılladır Sakaryaspor kaptanlığı yapıyor… Geçtiğimiz günlerde gazetemizde okuduğunuz nefis haberde de, Sakarya’nın finalinde oynayan tam 41 futbolcumuzu görüyorsunuz. Bu haberle farklılığımızı bir kez daha gösterirken bizi okumaya devam edin diyoruz…

Yeni Kandıra’yı ihmal etmeyin!..

Yalnız bırakıldı… Tüm yük omzuna verildi… Ayhan Serkan Oyan, Kandıra Gençler Birliği Belediyespor’u ayakta tutmak için çaba sarf etti… Yine de Yeni Kandıra’ya aynı imkanlar verilmedi… Adamlar şaka gibi, sadece futbol değil Bocce’de de faaliyet gösteriyor. Belediyenin bu takıma tam destek vermesi lazım. Bu noktada da gereken yapılmalı ki, önleri açılsın, Voleybolda bile deplasmanlı liglere katıldılar ama devamını getiremediler. Kandıra’ya harcanan paraların sorucu ise ortada…

GÜNÜN SÖZÜ…

CahiIIerIe tartışmaya girmeyin… Ben hiç yenemedim… GazaIi