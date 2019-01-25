Kasırgadan korkmaz!..

Palmiye denilince aklıma kasırga gelir. TV’lerde kasırga görüntüleri yayımlanır; yıkılmış evler, su baskınları, parçalanmış ve devrilmiş ağaçlar. Ama palmiyelerde böyle bir şey olmaz. Onların hepsi ayaktadır.

Palmiyeler nisbeten kısa ama radyal olarak gelişen ve toprağa çok kuvvetle tutunan kök sistemine sahiptir. Gövdeleri çok sayıda odunsu materyal demetinden oluşmuştur. Sanki birçok kablodan oluşmuş çok kalın elektrik kablosu gibidir. Bu yapı nedeniyle esneklikleri son derece fazladır. Öyle ki gövdesi parçalanmadan 50 derece bile eğilebilir. Yanı sıra büyük bir tüye benzeyen yaprakları kuvvetli rüzgar istkametinde katlanırlar. Bu durumda en kuvvetli kasırgalara bile direnç gösterirler.

Bir keresinde İzmit Belediyesinin “Kırkbir” isimli yayınında palmiye dikimleriyle ilgili olarak şöyle bir cümle görmüştüm: “ Biz palmiyeleri rüzgar etkisinden uzak yerlere dikiyoruz” Güler misin, ağlar mısın!.. Kentte ne zaman bir palmiye görsem aklıma hemen bu cümle gelir.

Geçenlerde de yazmıştım. Dünyanın güney yarısında doğal olarak bulunan palmiyenin 2600 türü ( bazı bilim insanlarına göre bu sayı daha da fazladır) var. Bu kadar geniş bir yayılışa sahip olmak ancak türlerinin “yetişme ortam” isteklerinin çok farklı olmasıyla mümkündür.

Demek oluyor ki dikim yapacağın yerdeki toprak ve iklim şartlarını belirleyecek ve buraya uygun palmiye türünün hangisi olduğunu saptayacaksın. Örneğin toprak kireçli ise orada, Karayipler’de dalları dam örtüsü olarak kullanılan ve bilimsel ismi (Thrinax spp.) olan palmiyenin uygun olduğunu öğreneceksin.

Diyelim ki dikim yapılacak yer hep güneş altında. Orası için örneğin Butia gibi gün boyu veya uzun süre güneş isteyen, aksi durumda kuruyan palmiye türlerinden birini seçeceksin.

Çok önemli bir başka faktör dikileceği yerde minimum hava sıcaklığı. Hiç unutulmamalıdır ki 1942 yılı 5 Ocak günü İzmit’te hava sıcaklığı sıfırın altında 18 (On sekiz) dereceye düşmüştür. Bu durumda İzmit’te ancak (-2) dereceye kadar dayanabilen palmiye türü dikmenin alemi yoktur.

Yani rastgele palmiye fidanı satın alıp dikmeyeceksin. Rastgele seçersen onların hayatta kalmaları da rastgele olacaktır.

Şimdi bu yazımı okuyanlardan bir dileğim var. İzmit’te gezerken palmiyelerin şekline bakarak tür sayısını tahmine çalışın. Bir alanda çeşitli türleri yanyana görmeniz neyin göstergesidir? Tür denilen şeyden bihaber olunduğunun… Aksi halde belli türler sadece belli yerlerde dikilmiş olmaz mıydı?

Kentimizdeki ağaçların haline bakın… Onlar birçok konuda göstergedir.

Kaynak:

1.FOCUS. 2017. La palma,l’albero che sfida gli uragani.

2.Çoşkuner, A. 2006. Dünya ve Türkiye’deki palmiyeler, ekolojik

özellikleri ile İzmir ve Çeşme’deki kullanımları üzerine araştırmalar.