Bir haftalık Bakü ziyaretimiz

Nesimi Valiliği ile Federasyonumuz arasında mutabakat gereğince Azerbaycan’a 18 kişilik bir grubumuz ile bir hafta süreli bir ziyaret gerçekleştirdik.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.ncü yılı nedeni ile Türkiye’den Azerbaycan’a daha sonra Türkiye’ye şehit, gazi aile ve yakınlarının çocuklarının karşılıklı ziyaretlerini kararlaştırmıştık.

2018 de gerçekleştiremediğimiz bu projeyi 17-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebildik. Valiliğin her gün dopdolu bir programı ile adeta koşuşturduk diyebiliriz.

Götürdüğümüz çocuklarımız akranları olan ailelerinin evlerinde kaldılar. İlk önce bazı çocuklarımız tedirgindiler. Otelde kalma gibi bir talepleri oldu. Ama ertesi gün o derece mükemmel bir diyalog içinde ve el ele olduklarını gördük. Sanki yıllarca aynı evlerde kalmış alışkanlık ve samimiyet içindeydiler. Birbirlerine sarılarak, öpüşerek vedalaşıp geri döndüler. Hepimizi duygulandıran ve gururlandıran bir kaynaşma oldu.

Gittiğimiz ilk gün Şehitler Hıyabanını ziyaret ederek Milli ve Daimi Lider Haydar Aliyev’in mezarı ile diğer şehitlerin mezarları ziyaret edilerek karanfil koyarak saygı duruşunda bulunuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Şehitliğine karanfil konularak saygı duruşunda bulunuldu.

18 Ocak günü Nesimi Valiliğinde 20 Ocak katliamını anma programı vardı. Nesimi Valisi Sayın Asif Askerov günün anlam ve önemi üzerine açılış konuşması yaptılar. Çocuklar o günün acısını anlatan şiirli bir temsil gerçekleştirdiler. Daha sonra ben gidiş sebeplerini belirten, çalışmalarımızı özetleyen ve o günleri hatırlatan bir konuşma yaptım.

Ertesi günlerde Haydar Aliyev adına donanımlı şahane bilgi ve belgeleri bünyesinde bulunduran müze hayranlıkla gezilerek bilgi alındı.

20 Ocak katliamı ile ilgili bir film çocuklara seyrettirildi.

Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Mehriban Aliyeva’nın mezun olduğu okulda çocukların hazırladığı içi bilgi dolu bir temsil gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığının önem verdiği ve kontrol altında tuttuğu dakikalar içinde her türlü bilgi, belge ve işlemin gerçekleştirildiği ASAN Kurumu gezilerek bilgi alındı. ASAN Radyoda benimle bir röportaj yaptılar.

Yeni Azerbaycan Partisi Nesimi Teşkilat Başkanı ve Milletvekili Melahat İbrahimgızı ‘nı makamında ziyaret ederek geniş bir sohbet imkânı bulduk. Diasporadan Sorumlu yıllardır hizmet ettiğimiz Devlet Komitesini ziyaret ettik. Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev başkanlığındaki heyetle bir görüşme yaptık. Karşılıklı sohbetlerimiz oldu.

Birçok kurum, kuruluşların yetkilileri ve milletvekilleri ile görüşmelerimiz oldu. İki televizyon kanalında röportaj yaptık. Çeşitli soruları cevaplandırdık.

Azerbaycan Milli Meclisinde meşhur müzeyi gezerek bilgi aldık. Milletvekillerinin oturum yaptıkları salonda yetkililerle karşılıklı bilgilendirmelerimiz oldu.

Büyükelçimiz Sayın Erkan Özoral ve birinci Müsteşar Volkan Özkiper Beyin de hazır bulunduğu önemli görüşme ve sohbetlerimiz oldu. Türkiye’de yılın Devlet Başkanı seçilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in unvan ve ödülünü Şubat ayı içerisinde verilmesinin daha doğru olacağı düşünüldü.

Zira 20 Ocak matem günüdür. Aklın yolu olarak erteleme kararlaştırdık. Büyükelçimizin ilgi ve alakalarına çok teşekkür ediyoruz.

Her saati dopdolu olan bu ziyaretimizde başta Nesimi Valisi Sayın Asif Askerov Bey olmak üzere, Vali Yardımcısı Gülera Verdiyeva Hanıma, Pervane Hanıma ve her an her yerde yakın ilgi ve alakalarını esirgemeyen diğer görevli kardeşlerimize şahsım, heyetimiz ve çocuklarımız adına yürek dolusu teşekkür ve tebriklerimizi iletiyoruz.

Ayrıca çocuklarımızı bağırlarına basıp onlara aile sıcaklığı ve sevgisi veren ailelerin her birine çok teşekkür ediyoruz.

Tarihi kardeşlik ve dostluk birlikteliği içinde Bir Millet İki Devletimizin geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız unutulmaz bir ziyareti her yerde anlatmaya başladılar. İşte gerçek Diaspora budur. Gönüllerde yer almaktır.

Azerbaycan’dan Haziran ayı sonunda gelecek çocuklarımızı kucaklamak, bağrımıza basmak üzere o günü heyecanla bekliyoruz.