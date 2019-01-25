Karabalık aday olur mu?

Kimilerine göre aday olmak istemiyor, kimilerine göre ise mutlaka aday olması gerekiyor! Şu sıra Kartepe’de en çok konuşulan konuların başında, bir önceki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Şükrü Karabalık’ın başka bir siyasi partiden ya da bağımsız olarak aday olup olmayacağı. Birçok siyasi partiden aday olması için teklifler yapıldığı söylenen Karabalık’ın nasıl bir karar vereceği ise büyük merak konusu.

Peki Karabalık sahiden iddia edildiği gibi Saadet Partisi ya da başka bir partiden aday olursa ne olur? Asıl merak edilen bu, çünkü Karabalık’ın halihazırda ciddi bir oy potansiyeli var. Her mahalleden ciddi oy alabileceği bilinen Karabalık’ın aday olması durumunda seçimi alabileceği ilçe genelinde konuşuluyor. Bir başka dikkat çeken durum ise, Karabalık’ın “aday olmayı düşünmüyorum” demesine rağmen vatandaşın adaylığı için bu denli ısrar etmesi. Bu konuya biraz değinmek gerekiyor… Ak Parti’den aday olarak gösterilen Mustafa Kocaman, açıkçası ilçede birlik ve beraberliği sağlayacak çıkışları yapamadı. Cenazelere gitmek, hasta ziyareti yapmak artık yeterli değil. Başka şeyler yapması gerekiyordu Kocaman’ın. Mesela medyayı kullanma konusunda çok zayıf kaldı. Ne düşünüyor, neler yapıyor, nasıl Kartepe’yi kucaklamayı düşünüyor, kimsenin haberi yok. Herkeste “beni ekibe alır mı, başkan yardımcısı olur muyum, pastadan ben ne alırım” düşüncesi olduğu için sessizce kenardan izlemekle yetiniyor. Bu anlamda Kocaman’ın açığını giderecek, büyüklük yapacak bir tane bile isim göremiyorum. Çok mu zor Karabalık’a ya da bir başka aday adayına gönül veren isimleri memnun etmek, anlamadım. Bir kesim sosyal medyada beğeni atarak ve paylaşım yaparak göze girmeye çalışıyor, diğer kesim nüfusunu kullanarak kendini bir yerlere atmanın derdinde. Belirli bir grup ise “aman kimse gelmesin” der gibi yapışmışlar Kocaman’ın etrafına. Böyle bir ortamda ortak akıldan, birlikte yönetimden, şeffaflıktan nasıl bahsedilecek çok merak ediyorum. Bu tablo düzelmediği müddetçe, Ak Parti’ye gönül vermiş birçok isim kırık ve buruk bir şekilde seçime girecek. Kendilerine dokunan, her daim yanlarında olan adaylara da baskı yapmaya devam edecek. Tıpkı Karabalık’ta olduğu gibi…

Kartepe’de durumlar vahim

Şu sıra Kartepe’de deyim derindeyse “işler kesat”! Son günlerde belediyeden alacağı olduğu halde tek kuruş alamayan o kadar çok insanla sohbet ettim ki... Hepsinde de öykü aynı; şu tarihte söz veriliyor ama o tarih geldiğine başka bahaneler öne sürülüyor. Üstüne belediye personelinin bir kısmının da maaşlarını zamanında ve tam olarak alamadığı bilgisi de eklenince, belediyede paranın suyunu çektiğine inancım arttı. Kartepe gibi gelir kaynağı çok olan, her türlü potansiyele sahip bir ilçede böyle bir sıkıntı nasıl yaşanıyor? Üstelik para konusunda uzman olduğunu her seferinde beyan eden bir belediye başkanı olmasına rağmen!

Kamuda yaşanan tasarruf tedbirlerini bir kenara bırakacak olursak, kendi yağıyla çok rahat kavrulabilecek bir ilçedeki ekonomik krizden bahsediyoruz. Çalışanları karamsarlığa, vatandaşları da umutsuzluğa sevk eden bu sıkıntının nasıl ve ne şekilde çözüleceğini ise kimse bilmiyor. Hatta, metro projesinin maliyeti Ulaştırma Bakanlığı’na devredilemezse, işte siz o zaman görün ekonomik sıkıntıyı... 5 milyara mâl olacak metronun maliyetini Büyükşehir ödemek zorunda kalırsa, mecburen ilçe belediyeleri de bundan nasiplenecek ve kesintiye gitmek zorunda kalacak. Şu ortamda kesinti yapılacağını düşünmek bile istemiyorum. Umarım böyle bir durum yaşanmaz ve sıkıntılar daha da büyümez. Kartepe’de yaşayan kimsenin anlam veremediği durum ise; yaklaşık beş yıldır görevde olan Üzülmez’in, kamuoyunda oluşan “dürüst, çalmaz, çalınmasına müsaade etmez” algısına rağmen, bu kadar sıkıntılı bir dönemin nasıl yaşanıyor olduğu… Yeni dönemde başkanlık koltuğuna oturacak kişiyi de bekleyen en önemli problem sanırım bu olacak. Deyim yerindeyse bir “enkaz” bekliyor kendisini. Ekonomik sıkıntının olduğu yerde de hizmet üretebilmek gerçekten çok zor. Bakalım tüm bu dertlerin üstesinden nasıl gelinecek…