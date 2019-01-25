Karamürsel’in Varyemez Sedat’ı!

Karamürselli bir okurum bana Sedat Aykut ile ilgili bir mail gönderdi…

Mailde Sedat Aykut ile ilgili bilgi verdi…

Bu maili sizlerle paylaşıyorum.

Aslında yanlış tanınan belki hiç tanınmadığı için anlamsız yorumlar yapılan ve yapanlara güzel bir mesaj sanırım tabii anlayana diyelim…

‘Karamürsel’lilerin ‘Varyemez Sedat’ olarak tanıdığı Sedat Aykut, geçen hafta toprağa verildi.

Babası Ali Aykut, Yugoslavya göçmeni, Annesi İnebeyli Köy’ünden

Modern yaşamın değerlerinin umursamayan, geleneksel yaşam kültürü ve değerlerine bağlılığını sürdüren kişilerden biriydi, Sedat Aykut.

Onun bakımlı bahçeleri herkesin hayranlığını kazanmıştır. Bunun nasıl bir emek ve başarı olduğunu, geçimini topraktan sağlayanlar iyi bilir.

Eğer o parayı her şeyin üstünde gören bir kişi olsaydı, zeytinliklerini müteahhitlere vererek yüz kat fazla gelir sağlayabilirdi. İpek Kağıt Fabrikasının teklifine başka kim hayır diyebilirdi?

Beton yapılar arasında hala bu coğrafyanın kadim zeytin ağaçları yer alabiliyorsa ve biz o ağaçların ürettiği oksijeni soluyorsak….

Onu böyle hatırlayalım….’

AKP’li İlyas Şeker, muhalefeti “ti”ye alıyor

Gölcük’te partililerle buluşan AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerle ilgili tahminlerde bulundu… Şeker, Kocaeli’deki Büyükşehir dahil 13 belediyeli kazanacaklarını söyledi… Bir de ekledi, “Fakat 13-0 yapmak bize yetmez. Oylarımızı artırıp rekor kırmalıyız” dedi. Yani Şeker, 13-0’dan emin, oylarını artırma peşinde. Şeker’in bu açıklaması için, “Şeker muhalefeti yok sayıyor” denilebilir. Bakalım Şeker’in bu açıklaması, 31 Mart akşamı ne derece doğru çıkacak.

“Kimseye diyet borcum yok”

Saadet Partisi’nin Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu, oldukça iddialı… Aday gösterildiği günden beri sem semt geziyor, esnafla, vatandaşlarla sohbet ediyor… Mutlu’nun önceki durağı Karşıyaka Barbaros Mahallesi sakinleri idi… Mutlu, burada mahalle sakinleriyle sohbet etti. Kendinden oldukça emin olun Mutlu, “Beni bir şahıs ya da grup desteklemiyor. Kimseye diyet borcum yok” dedi… Mutlu’nun bu “kimseye diyet borcum yok” cümlesi, altı çizilmeli… Zira AKP’nin adaylarına baktığınızda, sanki birilerinin isteğiyle aday gösterilmişler gibi hava var…

Köseköy’de yol ve kanal sorunu var…

Gazetemize mail gönderen okurumuz, Köseköy’deki bir sorunu bize illetti. Köseköy Sakıp Sabancı Caddesinde çalışması ne zaman bitecek? Yol çalışması sebebi ile trafiğe geliş-gidiş olarak kapatıldı. Bu çalışma sebebi ile Dumlupınar Mahallesi içinden gecen su kanalı doldu. Yayaların bu yolda yürümesi tehlikeli… Yaya kaldırımı yok. Battı çıktı inşaatı da devam ettiği için bu yolu kullanamayan araçlar battı çıktı ışıklarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Ulaşım çile oldu… Ayrıca Köseköy Dumlupinar Mahallesi, tamamen su dolu olan kanal hem tehlike oluyor, hem de yaz dönemine kadar inşaat bitirilemez ise sivrisinek yatağı olacak…

Doç. Dr. Konak, KOÜ’yü Fransa’da temsil etti

Kocaeli Üniversitesi Heykel Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ceyhun Konak Fransa’da düzenlenen 28. Uluslararası Valloire Buz Heykel Sempozyumu’na katıldı. Avustralya, Danimarka, Filipinler, Fransa, Hollanda, Litvanya, Meksika, Rusya, Tayvan ve Ukrayna’dan Heykeltraşların katıldığı organizasyonda Konak, Türkiye’yi ve Kocaeli Üniversitesini başarıyla temsil etti. Konak, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye teşekkür etti. Biz de Konak’ı kutluyoruz.

Karakadılar, Komünist başkan örnek gösterdi

CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar, önceki gün Şirinsulhiye Mahallesi’nde gençlerle buluştu… Karakadılar, burada projelerinden söz etti. Karakadılar, projelerinden söz ederken Tunceli Ovacık ilçesi belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu örnek gösterdi… Dedi ki; “Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki komünist belediye başkanı, sosyal bir belediye ortaya çıkardı. O yaptıysa biz de yapabiliriz.” Biz zamanlar Türkiye’de neredeyse ‘komünist’ kelimesi yasaklanırken, şimdi ‘komünist’ partinin bir belediye başkanı var, CHP’liler bu belediye başkanının projelerini örnek alıyor. Demek ki, epeyce yol almışız.