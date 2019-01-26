Sosyal ağlardaki akımlar

Geçtiğimiz günlerde başlayan ve şirketlerden kendi halinde vatandaşlara kadar hemen herkesin katıldığı “10 years challenge” adlı sosyal medya akımında insanlar “on yıl önce on yıl sonra” fotoğraflarını paylaştılar. Şirketler de bu süreçte yaşadıkları değişimleri ve gelişimlerini yansıtan içeriklerle sürece dahil olarak elbette bu akıma ucundan kıyısından bulaşarak ücretsiz ve eğlenceli reklam fırsatını kaçırmadılar.

Akım popüler olduktan birkaç gün sonra yayınlanan yorumlarda ve analizlerde uzmanlar, bu akımı Facebook’un “yüz tanıma sistemini” geliştirmek adına hayata geçirdiği yönünde iddialarda bulundular ve konu yeniden “internet şirketleri bilgilerimizi topluyor” tartışmasına geldi.

Yüz tanıma sistemleri konusunda ilk atılımı yapan dijital şirketlerden birisi olan Facebook’ta bir fotoğraf yüklediğiniz zaman başta siz olmak üzere, fotoğrafta yer alan diğer kullanıcıları sistem otomatik olarak tanıyor ve size “arkadaşınızı etiketlemek ister misiniz” diye hemen soruyor. Bu uygulama yıllar önce ilk kez hayata geçtiğinde herkes çok şaşırmış ve bunun nasıl olduğunu merak etmişti.

Sisteminde milyarlarca fotoğraf yüklü olan, bunların her birini kimin yüklediğini bilen ve insanlar fotoğraflara birbirlerini etiketledikleri zaman da hangi yüzün kime ait olduğunu tanıyan bu sistem; aslında geleceğe dair ipuçları barındırıyor. Bugün Çin’de insanları güvenlik kameraları anlık olarak tanıyor ve ekran başında takibi sağlayan güvenlik görevlilerine sokakta gezen herkesin tüm detay bilgilerini anlık olarak gösteriyor.

BÜYÜK VERİNİN ÖNEMİ

Bilgisayarlar ve teknolojik cihazlar geliştikçe insanlar bu ürünleri daha çok kullanmaya başladılar. Kullanım sayısı, oranı ve sıklığı arttıkça teknoloji şirketlerinin elindeki verilerin miktarı katlanarak büyüdü. Bugün bu şirketlerin odaklandıkları konuların başında, diğer işlere oranla açık ara önde olarak; birikmiş veri havuzlarını sınıflandıracak ve geleceğe yönelik öngörüler çıkartacak sistemler geliyor.

Geçen sene patlak veren Facebook veri skandalı tüm dünyada çok büyük bir olay gibi yansıdı ancak o eylem aslında buzdağının sadece görünen kısmıydı. Amerikan seçimlerinde Rusya’nın sosyal medya reklamları ile müdahil olduğu ortaya çıktıktan sonra bu amaçla yayınlanmış tüm reklamlara da insanlar erişebildi ve Rusya’nın, ABD’nin siyasal süreçlerini ne yönde manipüle ettiği ortaya çıktı. Demokratları sandığa gitmemeye teşvik edecek içerikleri dolaşıma sokan Rusların bu hamlesinin Trump’ı başkan seçtirme konusunda toplumsal fay hatlarını tetiklediği gün gibi ortada.

Teknoloji şirketleri verilerimizin ne kadarına sahip? Yanıt basit, hemen hemen hepsine! Bu konuyu uluslararası alanda tartışan uzmanların üzerinde mutabık kaldığı eğlenceli bir söylem de mevcut; “tüm dijital şirketler sizden en fazla veriyi almaya çalışır, Google hepsini alır”. Öte yandan kullandığınız cihazı üreten markanın ki bu ağırlıklı olarak Apple ve Samsung; hemen hemen tüm verilerinize erişimi olduğu gerçeği de ortada duruyor.

Peki, verilerimizin bu şirketlerin eline geçmesinde bir sakınca var mı? Elbette kişisel tüm bilgilerinizin milyarlarca insanınkiyle beraber; kimin ulaşımı olduğunu, nerede olduğunu ve ne amaçla kullanılabileceğini bilmiyor olmak biraz ürkütücü. Öte yandan iddia edilen o ki bu veriler sadece belli kullanıcı davranış kalıplarını belirlemek dışında, kişisel olarak kimlikler gizli olarak depolanıyor. Yani adınız soyadınızla değil örneğin; AUKGIEL284740 koduyla kayıtlısınız ve bu kodun hangi kullanıcı olduğu bilinmiyor. Ancak bu koda sahip kullanıcının hangi ürünleri satın aldığı, nerede yaşadığı, nerelere seyahat ettiği, nelerden hoşlandığı ve nelerden hoşlanmadığı bilgileri sistem tarafından işleniyor. Bu sayede sosyal medya reklamlarının diğer tüm reklam araçlarını tarihin çöp sepetine yollayan “dijital ayak izleri üzerinden reklam yayını” sistemi devreye giriyor ve teknoloji şirketleri trilyon dolarlık seviyelere ulaşıyorlar.

VERİLERİNİZİ GÖREBİLİRSİNİZ

Son yıllarda yaşanan veri güvenliği skandalları, teknolojik şirketlerin devletler tarafından bir bir büyük cezalara çarptırılması yolunun açılması gibi süreçlerin neticesine bugün Google ve Facebook başta olmak üzere tüm bu mecralarda hangi reklamı ne sebeple gördüğünüzü açık bir şekilde tespit etmenize olanak veren sayfalar mevcut.

Örneğin A holdingini takip ettiğiniz için B holdinginin reklamını gördüğünüzü sistem size sunuyor. Ya da X bir siyasetçiyi takip ettiğiniz için Y siyasetçisinin reklamı önünüze geliyor. Buradan da hangi reklam verenlerin, hangi rakiplerini ya da dolaylı olarak ilintili olduğunu düşündükleri hangi kişi ya da kurumları hedefleyerek reklam yayınına çıktığını görebiliyorsunuz.

Kişisel verilerimizin bu şirketlerin iddia ettiği gibi gerçekten “anonim kodlarla” yani adımız sanımız belli olmadan depolanması durumu söz konusuysa bu durum çok da tehlikeli değil. Buna göre bizim sosyal ağlarda ilgi alanımıza göre reklam yayınlarına ve kullanıcı deneyimi iyileştirmelerine maruz kalmamızda bir sakınca yok. Ancak şirketler ne yazık ki bu konuda gerçek güvenceler vermiyorlar, veremiyorlar. Çünkü “şirket sırrı” olan kodlarının ve sistem işleyişlerinin ortaya çıkması tehlikesi karşılarında beliriyor; bu da yüz milyarlarca dolar değeri olan şirketlerin bir anda batıp gitmesini bile sağlayabilecek derecede önemli bir know-how.

Siyasal reklamlarla seçimlerin manipüle edilmesi iddiaları üzerine Facebook ilk olarak ABD’de hayata geçirdiği pilot uygulamayı herhalde kısa sürede dünya çapında uygulamaya alacaktır. Politik alanda bir reklam vereceğiniz zaman resmi kimlik kartınızı sisteme yüklemenizi ve ilgili reklamın sorumlusunun gerçek bir kişi olarak kayıtlı olmasını sağlayan sistem dünya çapında yaygınlaştıkça, siyasal süreçlerin dış güçler tarafından manipülasyonu oldukça azalacaktır.

Öte yandan yalan haberlerin yayılımı konusunda da ilgili siteler hakkında, bu haber sitesinin güvenilirliğini gösteren bilgiler yer almaya başladı ve bu da yalan haber konusunda dünya çapında sosyal ağların yaşadığı büyük baş ağrılarından birini ortadan kaldırmak adına ilk adımdı. Her sosyal ağ şirketinin bünyesinde yalan haberlerle mücadele departmanları kuruluyor. Hatta bu konuda en radikal adım da geçen hafta yine Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp tarafından atıldı ve bir haberin en fazla beş kişiye gönderilmesi şeklinde bir kısıtlama getirildi.

Şirketler devletler tarafından sıkıştırıldıkça çözümler üretmeye başlıyorlar. Bu çözümlerin ne kadarının gerçekçi olduğunu, ne kadarının devletleri başlarından savmak adına -mış gibi olduğunu zamanla göreceğiz. Ancak Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in ABD Senatosu Yargı Komitesinde kişisel verilerle ilgili ifade verdiği oturumu izleyen herkes; yargı makamındaki kişilerin bu işlerden zerre kadar anlamadığını açıkça gördü. Bu da devletlerin neyi ne şekilde ve ne amaçla talep edeceğinin; hayata geçecek uygulamaların ne derece kontrol altında olabileceğinin de daha şimdiden sorgulanmasına yol açtı.