Tohum, sedir ve daldırma ile yetiştirilmesi mümkün olan servi, mazı, ardıç, tuyopsis ve su sedirleri

Saygıdeğer okuyucularım, bu yazımda sizlerle tohum, çelik ve daldırma ile yetişen bitkilerle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Ardıç – Sabin (Juniperus Sabina Mascula): Gelişmesi ağırdır; gayri muntazam büyür. Fakir topraklarda da yetişebilir; yaprakları yeşil renktedir.

Büyük Mazı (Thuya Lobbi): Süsleyici bir görünüşe sahip, kolon şeklinde ve süratli büyüyen bir ağaçtır. Yaprakları parlak yeşil, reçine kokulu, kuvvetli bir esansı vardır.

Şark Mazısı – Pramit (Thuya Orientalis Pyramidalis): Piramit şeklinde büyüme gösterir, yaprakları parkak yeşil renktedir. Sonbahar’da bronz bir renk alır. Her çeşit toprağa dikilir; umumiyetle çit olarak kullanılır.

Şark Mazısı – Top (Thuya Orientalis Compacta): Sık dallı, top şeklinde büyüyen bir ağaçtır. Yaprakları açık yeşil renktedir; tek olarak dikilir. Alçak çit yapılması için uygun bir çeşittir.

Servi – Daimi Yeşil (Cupressus Sempervirens): Süratli ve piramit şeklinde büyüme gösterir. Yaprakları koyu yeşildir. Tek, grup ve bilhassa rüzgarlı yerlerde rüzgarı kesmek için çit olarak dikilir.

Tyopsis – Gümüşi (Thyopsis Dolobrata Variegata): Dalları dik ve incedir. Yaprakları krem sarısı rengindedir.

Şark Amerikan Mazısı (Thuya Occidentalis): Orta surette, piramit şeklinde büyüme gösterir. Yaprakları açık yeşil renktedir ve makasa gelir. Çit amaçlı rüzgar keser ve grup olarak dikilir.

Şark Amerikan Mazısı – Pramit (Altuni) (Thuya Occidentalis Pyramidalis Aurea): Yaprakları sık ve görünüşü güzel bir ağaçtır. Yaprak uçları, altuni sarı renktedir ve Kış Aylarında bronz bir renk alır.

Servi – Mavi Yapraklı (Tohumdan) (Cupressus Arizonica Glauca): Konik formasında kuvvetli gelişme gösterir. Yaprakları gök mavisi rengindedir.

Su Sediri (Libocedrus Decurrens) (Thuya Giagentea Carriere): Görünüşü güzel, piramit büyür. Yaprakları parlak, koyu yeşil renktedir. Tabi olarak en iyi forma yapan bir ağaçtır. Tek ve grup halinde dikilir.

Yalancı Servi (Chamaecyparis Lawsoniana): Piramit şeklinde büyüyen azametli bir ağaçtır. Yaprakları mavimsi, koyu yeşil renktedir.

Yalancı Servi – Mavi Ufak Yapraklı (Chamaecyparis Lawsoniana Allumii Glauca): Yaprakları mavimtırak yeşil renktedir. Gelişmesi kuvvetli ve görünüşü güzel bir ağaçtır.

Ardıç Altuni (Juniperus Pfitzeriana Aurea): Zarif görünüşlü bir ardıç çeşididir. Genç dallarının uçları, altuni sarı renktedir.

Ardıç – Mavi (Juniperus Virginiana Glauca): Ardıcın zarif görünüşlü bir çeşididir. Yaprakları, beyazımtırak mavi renktedir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...