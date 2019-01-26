Tohum, sedir ve daldırma ile yetiştirilmesi mümkün olan servi, mazı, ardıç, tuyopsis ve su sedirleri

Saygıdeğer okuyucularım, bu yazımda sizlerle tohum, çelik ve daldırma ile yetişen bitkilerle ilgili bilgileri paylaşacağım.
Ardıç – Sabin (Juniperus Sabina Mascula): Gelişmesi ağırdır; gayri muntazam büyür. Fakir topraklarda da yetişebilir; yaprakları yeşil renktedir.
Büyük Mazı (Thuya Lobbi): Süsleyici bir görünüşe sahip, kolon şeklinde ve süratli büyüyen bir ağaçtır. Yaprakları parlak yeşil, reçine kokulu, kuvvetli bir esansı vardır.
Şark Mazısı – Pramit (Thuya Orientalis Pyramidalis): Piramit şeklinde büyüme gösterir, yaprakları parkak yeşil renktedir. Sonbahar’da bronz bir renk alır. Her çeşit toprağa dikilir; umumiyetle çit olarak kullanılır.
Şark Mazısı – Top (Thuya Orientalis Compacta): Sık dallı, top şeklinde büyüyen bir ağaçtır. Yaprakları açık yeşil renktedir; tek olarak dikilir. Alçak çit yapılması için uygun bir çeşittir.
Servi – Daimi Yeşil (Cupressus Sempervirens): Süratli ve piramit şeklinde büyüme gösterir. Yaprakları koyu yeşildir. Tek, grup ve bilhassa rüzgarlı yerlerde rüzgarı kesmek için çit olarak dikilir.
Tyopsis – Gümüşi (Thyopsis Dolobrata Variegata): Dalları dik ve incedir. Yaprakları krem sarısı rengindedir.
Şark Amerikan Mazısı (Thuya Occidentalis): Orta surette, piramit şeklinde büyüme gösterir. Yaprakları açık yeşil renktedir ve makasa gelir. Çit amaçlı rüzgar keser ve grup olarak dikilir.
Şark Amerikan Mazısı – Pramit (Altuni) (Thuya Occidentalis Pyramidalis Aurea): Yaprakları sık ve görünüşü güzel bir ağaçtır. Yaprak uçları, altuni sarı renktedir ve Kış Aylarında bronz bir renk alır.
Servi – Mavi Yapraklı (Tohumdan) (Cupressus Arizonica Glauca): Konik formasında kuvvetli gelişme gösterir. Yaprakları gök mavisi rengindedir.
Su Sediri (Libocedrus Decurrens) (Thuya Giagentea Carriere): Görünüşü güzel, piramit büyür. Yaprakları parlak, koyu yeşil renktedir. Tabi olarak en iyi forma yapan bir ağaçtır. Tek ve grup halinde dikilir.
Yalancı Servi (Chamaecyparis Lawsoniana): Piramit şeklinde büyüyen azametli bir ağaçtır. Yaprakları mavimsi, koyu yeşil renktedir.
Yalancı Servi – Mavi Ufak Yapraklı (Chamaecyparis Lawsoniana Allumii Glauca): Yaprakları mavimtırak yeşil renktedir. Gelişmesi kuvvetli ve görünüşü güzel bir ağaçtır.
Ardıç Altuni (Juniperus Pfitzeriana Aurea): Zarif görünüşlü bir ardıç çeşididir. Genç dallarının uçları, altuni sarı renktedir.
Ardıç – Mavi (Juniperus Virginiana Glauca): Ardıcın zarif görünüşlü bir çeşididir. Yaprakları, beyazımtırak mavi renktedir.
Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz