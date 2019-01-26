Seçim öncesi: 6 | Türkiye kalkındığı dönemlerde nasıl kalkındı?

Biat kültürü sisteminde; bilimsel eğitim yapmak, teknoloji geliştirmek, buluş yapmak madem mümkün değil de, Türkiye kalkındığı dönemlerde nasıl kalkındı?

Aklınıza böyle bir soru gelebilir.

Öyle ya, şöyle geriye baktığımızda Menderes dönemi (1950-1960 arası), Özal dönemi(1983-1993 arası) hep “kalkınma dönemi” olarak hatırlanır.

Yine, 2002 yılında başlayan içinde bulunduğumuz dönem, “kalkınma dönemi” olarak kabul edilir.

Bu üç dönem, “efsane” olarak anlatılır.

Madem “biat kültürü” etkisi altındayız, Türkiye kalkındığı bu dönemlerde nasıl kalkındı?

Farklı bir “eğitim sistemi” mi uygulandı?

Sadece bu dönemlerde “bilimsel eğitim”e mi geçildi?

Buluş mu yapıldı, teknoloji mi geliştirildi?

Bu nedenle mi “refah artışı” yaşandı?

Ne oldu?

Refah artışının nedeni

Menderes, Özal ve Erdoğan dönemlerinde…

Refah artışının nedeni…

Kesinlikle “farklı bir eğitim sistemi” değil, “bilimsel eğitim uygulaması” değil, “buluş” değil, “teknoloji geliştirme” değil, “üretimin olağanüstü artması” değil!

Ya ne?

Türkiye bu dönemlerde; “önceki dönemlerin birikimini” ve “geleceğin gelirini” harcayarak refah artışı sağladı.

Refah artışının sırrı burada!

Nasıl oldu?

Ne demek, “önceki dönemlerin birikimini” harcamak?

Ne demek, “geleceğin gelirini” bitirmek?

Menderes dönemine bakalım.

Ben çocuktum hatırlamıyorum, ama büyüklerimiz anlatırdı:

İnönü döneminde “kıtlık” vardı, Menderes geldi “bolluk” oldu…

Vay canına! Acaba neden?

Bu bolluğun sebebi ne?

2.Dünya Savaşı yılları…

1939-1945 arası…

Tamam, Türkiye savaşa girmedi, ama ihtiyatlı.

Yani her an savaşa girebilirim endişesiyle, harcamalarını ölçülü yapıyor.

Bu nedenle de günlük yaşamda her şeyin sıkıntısı yaşanıyor.

Sonuç:

Türkiye savaşa girmedi, ortalık biraz sakinleşti, 1946’da “çok partili döneme” geçildi, 1950’de Demokrat Parti iktidara geldi.

Toplumun yemeyip içmeyip biriktirdiklerini harcayarak büyümenin önünü açtı.

Tabii bu arada ABD’den gelen yardımların yarattığı “yapay bolluk” da yaşandı.

Ama sonuçta “Demokrat Parti geldi, bolluk oldu, kalkınma yaşandı” dendi.

Para bitince, gelişme de durdu.

Çünkü kalkınmayı sürekli kılacak “düzenli üretim” planlamamız yoktu.

ABD’nin baskısıyla sanayileşme hamlesi de hız kesmişti.

Her yönden ABD’ye bağımlı bir ülke olmuştuk.

Özal döneminde yaşananlar

80’li yıllar dünyada küreselleşmenin başladığı yıllardı.

Sermaye, bütün dünyada serbestçe dolaşabiliyordu.

12 Eylül darbesi, Türkiye’yi “küreselleşme kapsamına” alabilmek için yapılmıştı.

Darbe sonrası 1983 yılında yapılan ilk seçimde de “küresel sermayenin temsilcisi” durumunda olan Turgut Özal iktidara getirilmişti.

Özal, kamu yatırımlarına ağırlık vermek istedi, ama devletin bu yatırımları karşılayacak parası yoktu.

Bir taraftan borçlandı, diğer taraftan küresel sermayenin yönlendirmesiyle “özelleştirme” çalışmalarını başlattı.

Özelleştirme İdaresi, ilk o dönemde kuruldu.

Cumhuriyet döneminin ekonomik işletmeleri ilk o dönemde satılmaya başladı.

Dünya finans piyasasından para dilenmeler o dönemde artmıştı.

“Serbest piyasa ekonomisi” bütün kurum ve kurallarıyla işler hale getirilmişti.

Mevduata yüksek faiz yine ilk kez o dönemde uygulanıyordu.

Ve bir şey daha…

Piyasanın ahlakı ilk o dönemde bozulmaya başladı.

Siyasetçi-işadamı-bürokrat arasındaki “rant ilişkileri” o dönemde ayyuka çıktı.

Özal dönemi de bollukla anılır, ama bu bolluk “özelleştirme” ve “iç-dış borç bolluğu” idi.

Geçiciydi, sürdürülemezdi, 2000’li yılların başında çöktü.

Ve Erdoğan dönemi

Bilmem uzun uzun anlatmama gerek var mı?

Önümüzde, yıllardır yaşıyoruz…

İktidara gelir gelmez önce “özelleştirme”ye sarıldı.

Geçenlerde yazdım, bugüne kadar 64.9 milyar dolarlık özelleştirme yaptı.

Bunun yanı sıra…

“Üretime dayalı büyüme modeli”ni değil, “borçlanmaya dayalı büyüme modeli”ni seçti.

Devlet, borçlandı.

Şirketler, borçlandı.

Kişiler, borçlandı.

Özetle hayatımız, çalışarak ve hak ederek yaşadığımız bir hayat değil, “borçla satın aldığımız hayat” haline geldi.

AKP’nin iktidar olduğu yıl, yani 2002 yılı sonunda, Türkiye’nin toplam dış borcu 129.6 milyar dolardı.

Bugün bu borç yükü 457 milyar dolara ulaştı.

Hani “Türkiye, eski Türkiye değil” diyorlar ya, doğru, Türkiye gerçekten eski Türkiye değil.

Bugünkü Türkiye’yi; aldığımız borçlara, halk ağzıyla “gâvurun parasına” borçluyuz.

Yine bugünkü Türkiye’yi, elimizde avucumuzda ne varsa Cumhuriyet’in bütün ekonomik işletmelerini satmaya borçluyuz.

Yaşadığımız refah, aldığımız borç paralarla yarattığımız “sahte refah”!

Aldığımız borçları “üretim araçlarına” değil, taşa-toprağa ve lüks arabalara yatırdık, şimdi geri ödeme zamanı geldi, para yok, ne yapacağız diye kara kara düşünüyoruz.

Borcu borçla kapatmak istiyoruz, ama notumuz kötü, eskisi kadar “düşük maliyetle” borçlanamıyoruz.

Özetlersek:

Para bitti…

Borç bulmak zorlaştı…

Ekonomik kriz başladı.

Zor durumdayız.

Size bugün Menderes, Özal ve Erdoğan dönemlerinde yaratılan “sahte cennetleri” anlattım.

Şunu unutmayalım:

Çalışmayan, üretmeyen, eğitimini bilimsel temellere oturtmayan, mirasyedi gibi elindeki bütün ekonomik işletmeleri satan, aldığı borçları akıllı kullanmayan hiçbir ülke kalkınamaz, refaha ulaşamaz.

31 Mart seçimine giderken Türkiye’nin içinde bulunduğu durum bu.

Yarın da devam edeceğim.