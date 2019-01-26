Karamürselli AHİ Ali nereye koşuyor?

Onu, çoğu AHİ Ali diye tanımaz. Hele Karamürsel’de; “Semerci Osman’ın Ali” demezseniz çoğu kişi bilmez, Ahi Ali’yi…

Kocaeli’nin 7 Ahisinden belki de en genci Karamürselli Ahi Ali Koygun.

Geçtiğimiz yıl Kocaeli’de yapılan AHİLER kongresi sonrasında, Kocaelili Ahilerin bundan sonra her ilçede ayda bir toplanıp bir arada yemek yemesini ve ilk yemek için Ahileri Karamürsel’e davet ediyorum teklifinde bulunmuştu.

Teklif Kocaeli Ahiler Derneği Başkanı tarafından olumlu karşılanmış ve kabul edilmişti.

2018 yılı içinde hayata geçirilemeyen teklif, 2019 yılının ilk ayı Karamürsel’de gerçekleşti. Karamürsel Kaymakamı, belediye başkanı, ilçe protokolünün ve Cumhuriyet döneminin 9 kez Kırkpınar Başpehlivanlığını kazanan altın kemer sahibi efsane pehlivan Ahmet Taşçı ile ustası Kadir Birlik’in de iştirak ettiği AHİLER yemeğinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya ile 200 davetli bir araya geldi.

Önce Karamürselli Ahi Ali Koygun esprili bir konuşma ile davetlileri selamladı, ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Zanburkan yemeğin amacı ile AHİLİK kültürünün gelenek ve göreneklerini anlattı. Daha sonra Karamürsel Kaymakamı AHİLİK konusunda detaylı bilgilerle misafirleri aydınlattı son konuşmayı Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yaptı.

AHİLERİN “Ahilik düsturunu bilmeyenler ruhsat istemeye geldiğinde bu düsturu sorun öyle ruhsat verin!” sözlerine Yıldırım; “Değil düsturu bilmek, düsturu EZBERE bilmeyenlere ruhsat veremeyeceğiz!” diye cevap verence dakikalarca alkış aldı.

AHİLER gecesinin sürprizi ÇAĞ DEVİREN başpehlivan Karamürselli Ahmet Taşçı’nın hayatını anlatan kitabın yazarı Erdoğan Özdemir’in misafirlere Taşçı’nın kitabını imzalamasıydı. Karamürselli Ahi Ali Koygun, Karamürsel adına bir ilke daha imzasını attı.

Resmi toplantılar dışında ender bir araya gelen Karamürsel protokolünü, kentin üst düzey yöneticilerini, Karamürsel’in saygın kişilerini AHİLER yemeğinde buluşturup ilçe adına çok hoş bir gelişmeyi başardı. Yemekte AHİLER, Ahiliğin ne olduğunu anlatmaya, yemeğe katılanlar ise AHİLİĞİN ne olduğunu daha iyi anlamaya çalıştı. Yemekte; siyaset, gıybet, dedikodu yoktu. AHİLİĞİN insanlığa hizmeti, doğruluk ve dürüstlük örnekleri vardı.

Siyasetçisi, sporcusu tek noktada birleşmişlerdi. Hayatta, doğruluk ve dürüstlük…

Karamürselli Ahi Ali Koygun nereye koşuyor?

“Bu Karamürselli “Semerci” Osman’ın oğlu, bu kadar dernekçiliği, bu kadar masrafı neden üstleniyor ki?” diye soranlar olacaktır.

Ahi Ali’nin hiç kimseden ve makamdan BEKLENTİSİ yok! Düzenlediği yemeğin parasını dolaylı şekilde herhangi bir kuruma fatura ettirmiyor. Kendi kazancından karşılıyor. Anlayacağınız babadan kalma KARAMÜRSEL sevdası uğruna AHİLİK gereği yapıyor. Makamda, mevkide gözü yok.

Varsa yoksa ecdat yadigarı Karamürsel kalkınsın, Karamürselli rahat etsin, Karamürsel’i daha iyi tanısınlar.

Ahiler yemeğinin ertesi günü yani 25 Ocak Cuma… Cumhuriyet Caddesi’nde camiden çıkanlara pide ve ayran ikram ediliyor.

“Hayırdır, kimim” diye soruyorsunuz, “Sepetçi Ali’nin HAYRI” diyorlar… Meğer bizim Karamürsel Sepetçisi AHİ Ali bir karar almış…

Herkes bazı geçmişleri için hayır yapıyor, Cuma günleri cami çıkışlarında lokum dağıtıyormuş.

Ben demiş Ali Koygun, “Bundan sora bizim için canlarını feda eden dağdaki Mehmetçiklerimiz, şehit polislerimiz ve Karamürsel için canlarını vermiş ecdadımız için CUMA günleri Karamürsel’de herkese PİDE ikramında bulunacağım…”

Ve Karamürsel Sepetçisi Ahi Ali Koygun, Karamürsel’de Cuma günleri PİDE İKRAMINI başlatmış.

Kendisine hayırlı olsun derken sormak istiyorum, sizce Karamürselli Ahi Ali nereye koşuyor?

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Karamürsel Kaymakamı Narinoğlu, Ahilikten örnekler verdiği konuşması sırasında.

Karamürsel Belediye Başkan Yıldırım, AHİ sofrasında dua ederken.

Karamürsel’in 2 ünlüsü Karamürsel Sepetçisi-Ahi Ali Koygun ve Efsane pehlivan Ahmet Taşçı, ilçedeki AHİ yemeğinde Taşçı’nın ustası Kadir Birlik’le (Sol başta)…