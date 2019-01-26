Çatır çatır değil ağabey kardeş gibi…

Çatır çatır maç olacak dedik…

Öyle çatır çutur bir maç olmadı…

Tam bir ağabey kardeş havasında maç izledik…

Maçın ilk yarısında atak oynayan Kocaelispor bir gol buldu, 3-4 gol kaçırdı..

Gölcükspor ise daha sessiz ve derinden bir devre geçirdi…

Maçın ikinci yarısında, müsabaka alevlenir dedik, ama dana da düşük bir tempo vardı…

Hatta bazı provokatör Bayburtlular, sosyal medyadan paylaşımlarında “Gölcük Kocaelispor’u yenmez diyerek anlamlı mesajlar attılar…

Neyse bu sizim işimiz değil…

Böyle bir şey olması söz konusu da değil…

Ancak maçta dikkatimi çeken bir olay, Gölcükspor taraftarlarının en ücra köşele atılarak yabancı bir takım muamelesi yapılmasıydı…

Bu yanlıştı…

Kocaelisporlu kardeşleriyle, yine kendi bayrakları ellerinde olacak şekilde bu maçı izlemeliydiler…

Böyle bir düşmanlık oluşacak ortam yokken böylesine bir güvenlik önlemi neden alındı, mantığım almadı…

Yakışmadı…

Chelsea ile Manchester taraftarı maçı iç içe izlerken, bizim öz kardeşimiz Gölcükspor taraftarının böylesi ücra köşelere atılması görüntüsünü bir daha yaşamak istemiyoruz…

Neyse…

Kocaelispor kazandı…

Fark bir günlüğüne de olsa 5 puana düştü…

Bugün Fatsa nasıl bir yol özleyecek göreceğiz…

Doğu Karadeniz dayanışması var mı yok mu ortaya çıkacak?..

Aklar karalar belli olacak…

Kocaelispor-Gölcükspor maçı itin ise herhangi bir taktik analiz yazmanın mantığı yok gibi geliyor bana…

Ortada taktik maktik de yoktu çünkü…

Çıktı...

Ağabey…

Kardeşini yendi…