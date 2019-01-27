Bu maçı rafa mı kaldıralım?..

Eğer, Ağabey-kardeş maçı diyeceksek sözüm yok… Teknik analiz falan yapmanın da anlamı yok… Bu maçların atmosferi farklı oluyor maalesef… Duygusal maçlar oluyor… Çünkü Kocaelispor-Gölcükspor maçını teknik açıdan ele alacak olursak, Kocaelispor zar zor ligde tutunabilecek bir takım, Gölcükspor ise çoktan küme düşmüş bir takım görüntüsü çizdi… Haftaya Gölcükspor, lider Bayburt’u konuk edecek… Eğer Gölcük, kamptaki oyununu oynamazsa, yandı gülüm keten helva… Kocaelispor ise bu oyunla Turgutlu’dan eli boş dönerse, şaşırmayın… Ama dedim ya bu ağabey kardeş maçıydı… Asıl güçlerini haftaya görelim bakalım!..

En güzel amigo!..

İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet güzelliğiyle de her zaman takdir topluyor. Sevimli ve gençliğinden hiç bir şey yitirmemiş. Her zaman Kocaelispor’un yanındaydı ve bu yüzden de şimdi adayken de göğsünü gere gere maçlara geldikçe takdir topluyor, dürüst bulunuyor. Yani bu ilgiyi hak ediyor. Ve partisine de yakışır biçimde halkın arasına karışabiliyor, amigoluk bile yapıyor. Tribünlere çok yakışıyor. Onu hep burada görmek istiyoruz. Bravo Fatma hanım!..

Hani Gebze 82 olmak istiyordu?..

Anlaşılan yayınlarımız etkili oldu. Sürekli 82 numaralı formayla ziyaretler yapan Gebzesporlular, olma vurgusunu sürekli tekrarladılar. Ama artık onun yerini 41’li Gebze formaları alıyor. Bu güzel bir gelişme. Zaten kendini Kocaelili hissetmeyen ve ayrılmak isteyen bir ilçe takımının Kocaeli Stadı’nda ne işi olurdu ki... Değil mi?..

Alta inen futbolcudan bir daha fayda gelmez…

Kentimizde sık sık gördüğümüz bir şey… Süper Lig’lerde oynamış futbolcular bile, amatör liglerde forma giyebiliyor… Yakışmaz, olmaz… Hak gaspı anlamına gelir… Bir futbolcu, üst liglere çıktıysa, yeniden alt liglere indiğinde, artık ondan fayda beklemeyin… Doğanın kanununa aykırı olur… doruktayken bırakmak lazım… Üç-beş kuruş için kendini rezil etmeye de değmez… Bilmem anlatabildim mi, eski profesyoneller!.. Neden Papaz dendiğini benden daha iyi bilirsiniz herhalde… bırakın gençler yetişsin… Sizin yeriniz veteranlar…

Körfez SK’dan BAL’a hazırlık, ama…

İddia ediyorum ki, şu anda BAL kategorisi, çok daha fazla paranın harcandığı bir lig. Şampiyonluğa oynuyorsanız, bir çok profesyonel takımdan daha çok para harcıyorsunuz… Körfez Spor kulübü, doğal olarak 3.lig’de tutunamıyor. Gençlerle başladığı ligde, devre arasında bir çok gencini bile yitirdi… Yani gencin de daha genciyle sahaya çıkıyor. Ligde kalması mucize olur… Onlar da zaten bunu kabullenmiş ki, gelecek yıl BAL’da şampiyonluk için takım kuruyorlarmış. Ama o da gerçekten zor. Yani programını buna göre yapsınlar da, boşu boşuna gaza gelip, ceplerini boşaltmasınlar dedin… bu hale getirenlen de kına yaksın!..