Kim doğru söylüyor?

Siyasi iktidar yıllık enflasyonu düşürmek için çeşitli yollara başvurdu.

Siyasi iktidar yıllık enflasyonu neden ve nasıl düşük göstermek istiyor?

Neden Düşük göstermek istiyor?

Birincisi memurlara verilecek zammı düşük göstermek için. İkincisi, toplumun çektiği ekonomik sıkıntıdan dolayı hükümete olan tepkilerini azaltmak için. Enflasyon%20nin üzerinde olduğu halde memurlara %10 civarında bir artış sağladılar.

Nasıl düşük göstermek istiyor?

Birincisi enflasyon sepetinin içindekilerini değiştirerek. Enflasyon sepeti üç kez değiştirildi.

İkincisi TÜİK’e baskı yaparak enflasyon rakamlarını düşük göstermek. Aylık enflasyonu belirleyen genel müdür yardımcısı görevden alınmadı mı?

Geçenlerde Tüsiad toplantısında bir bayan üye “İstatistik ekonominin namusudur. Rakamlarla oynarsanız ekonomiyi doğru tanımlayamazsınız”” dedi.

Tüm bunlara rağmen yıllık enflasyon %20’nin üzerinde açıklandı. Siyasi iktidar temsilcileri bu orana çok sevindiler.

Muhalefet yıllık enflasyonun %50’ler civarında olduğunu söyleyerek, siyasi iktidarın haksız yere sevindiği konusunda onları eleştiriyorlar. Vatandaş pazara çıktığında enflasyonun % kaç arttığını görüyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan son günlerde gittiği her yerde muhalefetin enflasyon karşısındaki eleştirilerine yanıt verirken 1989 da 2002 ye kadar olan enflasyon rakamlarını vererek karşılık veriyor.

Sayın Erdoğan, 1989, 2002 arasındaki ortalama enflasyon oranının %’70 lerde, 2002, 2018 yılları arasındaki ortalama enflasyonun ise %9 larda olduğunu söylüyor.

Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Başkanı Sayın Ufuk Söylemez katıldığı bir televizyon programında bu konuda Sayın Erdoğan’a yanıt verdi. Sayın Söylemez 1989 ile 2002 arası kurulan 7 koalisyon hükümetinin kiminin 15 gün, kiminin bir ay, kiminin 45 gün, kiminin üç ay, kiminin altı ay en uzun hükümetin ise kendisinin de içinde olduğu Refah Partisi’nin bir yıl hükümet olabildiğini söyledi. Sayın Söylemez “Sayın Erdoğan’a soruyorum 15 günde bir hükümet ne yapabilir.” Sayın Söylemez devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi tam 16 yıldır tek başına iktidar. Düşüremediği enflasyon ve işsizliğin nedenini başka yerde aramasın.”

Sayın Söylemez devam ediyor. “1989 ile 2002 yılları arasında gelişmekte olan ülkelerin hepsinde enflasyon oranı yüksekti. Bu ülkelerde ortalama enflasyon oranı %30 lar civarındaydı”

Sayın Söylemez, Sayın Erdoğan’a bir çağrıda da bulundu.”

Gel şu işsizliği de konuşalım. 1989 ile 2002 arasındaki işsizlik oranı ortalama %6, 2002 ile 2018 arasındaki işsizlik ortalaması ise %12. Bugün gelişmekte olan ülkelerde işsizlik ortalaması % 2, gelişmiş ülkelerde ortalama olarak işsizlik %1.5 ”

Siyasi iktidarlar kendilerini kurtarmak için hep kendilerini geçmiş siyasi iktidarlarla karşılaştırırlar. Kardeşim sen geçmişi bırak, yaptıklarına bak. Hepsi eskiyi kötülerler. Bu mantık, anlayış eskiden de vardı bugün de. Urfa’da 9 aylık geçici bir iş için bin kişi alınacak. Kırk dört bin kişi başvuru yapıyor. İşsizliğin olduğu bir ülkede enflasyonu düşüremezsiniz.