İzmit’e kadın başkan istemezük!

Sakın başlığı okuyup da beni öyle şu kelli felli amcamlardan zannetmeyin. İlginçtir, ancak hala kadını ikinci sınıf varlık olarak gören insanlar var.

Ya da bir kadını devlet idaresinin belli bir noktasında görmeye tahammül edemeyen topluluğun varlığını kabullenmek, iddia bile olsa açıkçası zor geliyor bana…

Malumunuz, 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’na göre “beka”, Millet İttifakı’na göre “kurtuluş” seçimi yapılacak. Bugün sizlere siyasilerin çekişmelerinden, iddialı kelamlarından, kendilerince ortaya koydukları seçim muhabbetlerinden bahsetmeyeceğim. Bugün, seçimlere direkt etki etmesi en azından ihtimal dahilinde olan cemaatlerden bahsedeceğim…

Kısaca…

Öz ve net bir iddiayı bu sütunlara taşıyarak…

Mesele şu; İsmailağa ve Menzil grubu adı ile iki ayrı cemaat yapılanması var. Bu grupların ikisi de Nakşibendi tarikatının farklı şeyhler özelinde bir araya gelmiş kolları.

İki grubun da en net özelliği kadınlarla aralarındaki mesafeli duruşu. Bu arkadaşların hiç birisini –Bir iki tatil döneminde magazincilerin enselediği Cübbeli’yi saymaz isek– eşleri ile bir topluluğun içinde pek göremezsiniz. Olağanüstü bir durum ortada yoksa kadınlarla çok yakın olmazlar.

Hatta hatırladığım şöyle bir durum da var: Defne Samyeli’nin Show TV’de ana haber bültenini sunduğu dönemlerde yine cemaatlerle ilgili bir konuda Cübbeli Ahmet canlı yayında ağırlanacak. Fakat Cübbeli, programa katılmak için tek bir şart koşmuş: “Programın sunucusu olan hanımefendi ile birlikte yayına çıkmam. Erkek bir sunucu bulun…”

Konu neydi hatırlayamıyorum, ancak mesele belli ki çok önemliydi ve bu talebi kanal yönetimi kabul etmek durumunda kalmıştı.

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Bu kadar konuyu neden anlattığıma gelince…

Edindiğim bilgiye göre İsmailağa ve Menzil cemaatleri, İzmit’te ya oy kullanmayacak ya da AK Parti ve CHP dışındaki bir partiye oy verecek. Bunun sebebi de iktidar ve ana muhalefetin, İzmit’te bir kadını başkan adayı olarak göstermeleri…

Evet, yanlış okumadınız, İzmit’te; AK Parti Sibel Gönül’ü, CHP de Fatma Kaplan Hürriyet’i aday gösterdi diye, İsmailağa ve Menzil cemaatleri “Biz kadına oy vermezük, kadın başkan istemezük” diyerek iki partiye de isyan bayrağını açmışlar.

Tabi bu muhabbetin sorgulanması şart. Ancak kaynaklarım bizzat her iki cemaatin de içinden ve AK Parti teşkilatlarına yakın isimler.

Yani sizin anlayacağınız, genel seçim sürecinde AK Parti’ye ve belki de CHP’ye listelerinde kadın vekil adayı olmasına rağmen oy veren bu cemaatler belediye başkan adaylarının kadın olmasını neden içlerine sindiremez, onu çok merak ediyorum.

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Bütün bunları öğrendiğim sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu sözleri aklıma geldi:

“Din adamı olarak ortaya çıkıp da kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı içtihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Çünkü İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam’ın hükümlerinin güncellenmesi var. Siz İslam’ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız. Beni birçok hocaefendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın…”