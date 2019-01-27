SEDAŞ açıklamasına yanıt!

“Cami elektriğini kesmek” başlıklı dünkü yazım üzerine SEDAŞ bir açıklama göndermiş.

Bir “yorumcu” olarak yazılarımı “kanıtsız” yazmamaya özen gösteririm.

İlk kanıt; 20.06.2009 tarihli, Abbas Çakar imzalı haberdir.

İkinci kanıt; “Sedaş Caminin elektriğini kesti” başlıklı, 27 Kasım 2012 tarihli ve yine bir yerel gazetede çıkan, “Körfez Atalar Mahallesi’nde bulunan Atalar Camii’nin elektriğinin kesilmesiyle ilgili haberdir.

Üçüncü kanıt; Mart 2016’da çıkan ve “Kandıra’da üç caminin elektriğinin SEDAŞ tarafından kesilmesi” haberidir.

Dördüncü kanıt; yaklaşık bir ay kadar önce Körfez İlçe’de yaşanan üç ayrı caminin elektriklerinin kesilmesi haberidir.

Beşinci kanıt; 24.09.2008 tarihli bir gazetede çıkan “Elektrik borcu için emniyette gerginlik” başlıklı haberdir. Erzurum’da Emniyet Müdürlüğü’nün elektrik borcunu faiziyle isteyen şirketin 9 aracına ceza kesilmesi ve bazı araçlarının bağlanması olayıdır.

Altıncı kanıt; 11.10.2008 tarihli “Eğitimde ampul söndü” başlıklı, Konya’daki okulların elektriğinin kesilmesi ile ilgili haber.

Yedinci kanıt; 15.Ekim 2008 tarihli, “Otoyolların ampulü söndü” başlıklı, ve elektrik borcu yüzünden otoyollardaki aydınlatmanın kesilmesiyle ilgili haberdir.

Son kanıt; 27 Kasım 2009 tarihli, “Sokak lambalarını muhtarlar alıyor” başlıklı, yerel haberdir.

Yazdığım yazıda tek özne “SEDAŞ” değildir!

Bu yazıda amacım; “ elektrik dağıtım hizmeti gibi bir KAMU hizmetinin, özel sektöre devrinin yarattığı sorunlara dikkat çekmek” olmuştur.

Takdir, haklarını savunmakla ödevli olduğumuz vatandaşlarımızındır.