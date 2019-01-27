Körfez’de CHP ve İYİ Parti RUS RULETİ OYNUYOR  

2009 seçimlerinde CHP’nin,

2014 seçimlerinde MHP’nin Körfez Belediye Başkan adayı olan Salih Şirin,

31 Mart’ta yapılacak seçimlerde İYİ Parti’den şansını deneyecek…

CHP, adayı Bozkurt Uslu’yu geri çekti…

Meydan İYİ Parti’nin adayı Salih Şirin’e kaldı…

CHP’LİLER ŞİRİN’E TEPKİLİ

Şirin, Millet İttifakı’nın (CHP-İYİ PARTİ) adayı olarak seçimlere hazırlanıyor…

CHP’liler, Salih Şirin’i istemiyor…

-Kimileri CHP’den istif edip DSP’ye geçmeyi öneriyor…

-Kimileri CHP’den istifa edip, hiçbir partiye geçmemeyi düşünüyor…

-Kimileri de madem CHP’nin adayı Bozkurt Uslu geri çekildi, o halde İYİ Parti, Salih Şirin’in yerine başka bir aday göstersin deniyor…

ALİ ÇAKIR-ENGİN KOYUN FORMÜLÜ

Aldığımız bilgiye göre AKP’nin Körfez Belediye Başkan aday adayı olan, ama aday gösterilmeyen Ali Çakır ve Engin Koyun’un isimleri üzerinde duruluyor…

Hatta, hem Ali Çakır, hem de Engin Koyun’un İYİ Parti’den aday olması için görüşme bile yapılmış deniyor…

Bu bir iddia…

CHP, ŞİRİN’E OY VERMEZSE!

Körfez’de işler karışık…

CHP’liler Salih Şirin’e oy vermezse, Salih Şirin’in seçimi kazanması imkansız…

Körfez’de orta nokta bulunacak, bulunmayacak mı belli değil…

Bakalım, Körfez’deki bu dağınıklık nasıl giderilecek…

Aygün’ün seçim; kozu Büyükakın

AKP Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün önceki gün Denizciler Caddesi’nde esnaf gezisi yaptı. Aygün esnafa dedi ki; “Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Derince’liyim çocukluğum, iş hayatım hepsi burada geçti. Ben Derincelilerin ağabeyi oldum. Daha önce milletvekili olarak görev yaptım, şimdi ise Belediye Başkanı olarak buraya hizmet edeceğiz. Ben Derinceliyim, Kocaeli Büyükşehir adayımız Sayın Doç.Dr. Tahir Büyükakın da Derinceli. Siz şimdi Derince’nin 31 Mart sonrasında alacağı hizmetleri bir düşünün.” Yani anlayacağınız Aygün, Derinceli olan Büyükakın’ın isminden faydalanmak istiyor… Haydi hayırlısı…

Gönül isterse AKP’ye geçecek!

Geçtiğimiz dönemlerde İYİ Parti İzmit İlçe başkanlığından istifa eden Emrah Alper Bozatlı, bu kez de partiden istifa etti. Yerel seçimlerde AKP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül’e destek vereceğini açıklayan Bozatlı, Sibel Hanım isterse, AKP’ye de geçebileceğini söylemiş… Bir de eklemiş, “Ben parti olayı olarak bakmıyorum, ben Sibel Hanım olduğu için böyle düşünüyorum. Sibel Gönül’ün belediyeciliği çok iyi yapabileceğini düşünüyorum.” Siyaset böyle bir şey… Kimin ne zaman istifa edeceği, hangi partiye geçeceği belli olmuyor. Bakalım önümüzdeki günlerde başka kimler partilerinden istifa edecek…

Tahir Hoca pasta kesti

Sosyal medya üzerinden kendisine gelen davetleri kırmayıp icabet eden AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 6 yaşındaki Irmak’ın da misafiri oldu. Küçük Irmak, Alikahya Mahallesi'ndeki evlerinde, Büyükakın’a doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. Pastanın üzerine ‘Sen benim gönlümün Başkanısın’ yazısı yazdıran Irmak, Büyükakın ile birlikte doğum günü pastası kesti. Büyükakın’ın bu jestleri, takdir topluyor.

Kocaeli’de kaç konut satıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre %2,4 azalış gösterdi. Konut satışlarında 2018 yılında, İstanbul 234 055 konut satışı ve %17 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 131 161 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara, 75 672 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 159 konut ile Hakkari'de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 276 820 tanesi ipotekli, 1 098 578 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.Verilere göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2018 yılında konut satışı, Kocaeli ilinde 35 783 konut, Sakarya' da 23 091 konut, Düzce'de 8 160 konut, Bolu'da 7 248 konut ve Yalova'da 11 661 konut satışı gerçekleşti.