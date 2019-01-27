Türkiye’nin “af”la yönetimi ve Ahbap çavuş Müslümanlığı

Sevgili okurlarım, 31 Mart yerel seçim öncesi size ülkemizin bazı gerçeklerini anlatmak istedim.

Bugün, yedinci gün!

Daha yazacak çok şey var, ama yazılması gereken diğer konular birikti.

Yarın “SEÇİM ÖNCESİ”ni sonlandıracağım.

İleride, yeri geldikçe bu dizide yazamadıklarımı da yazarım.

Bizde eksik olan ne?

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Bizde eksik olan, yasalar ve kurallar değil…

Bizde eksik olan, uygulama.

Örnek…

*Demokrasiyle mi yönetiliyoruz?

Evet, öyle…

Ama demokrasinin kuralları işletilmiyor.

*Bizde Anayasa var mı?

Var…

Ama Anayasa’yı kimse takmıyor.

*Bizde “basın özgürlüğü” var mı?

Kâğıt üzerinde var.

Peki, basın özgür mü?

Değil.

*Bizde “yargı bağımsızlığı” var mı?

Anayasa’da yazıldığına göre var.

Yargı, bağımsız mı?

Hak getire!

*Bizim yasalarımızda, seçimlerin “tarafsızlık ve eşitlik” ilkesi içinde yapılması şartı var mı?

Var…

Peki yapılıyor mu?

Yapılıyor mu, siz söyleyin!

*Bizde “ifade özgürlüğü” var mı?

Sadece var görünüyor…

Yazarlar görüşlerinden dolayı tutuklanıyor, bir kararı protesto etmeye kalkanlar cezalandırılıyor.

Özetlersek…

Türkiye, yasa, yönetmelik ve kurallar açısından son derece zengin bir ülke.

Yeteri kadar yasamız ve hukuki düzenlememiz mevcut.

Ama bu yasa ve yönetmeliklere uymamada, sanırım üstümüze yok!

Yasa ve yönetmelikleri çiğnemeye bayılıyoruz.

Bu da Ortadoğu kültüründen gelen bir özelliğimiz.

Hani “Osmanlı’nın yasağı en fazla 3 gün sürer” diye bir atasözümüz var ya, sanırım bu atasözü bizim kültür yapımızı çok iyi özetliyor.

Ortaya “kural” koyuyoruz, hemen arkasından kuralı ortadan kaldırmak için “af” çıkarıyoruz.

“Vergi” affı…

“Borç” affı…

“İdari” af…

“Yargı” affı…

Aklınıza gelen her konuda “af”!

Dün de böyleydi, bugün de böyle.

Ülkeler “yasa ve kurallarla” yönetilir, biz “aflarla” yönetiyoruz.

Bizim en büyük sorunumuz bu.

Toplum, laçkalaştı.

Toplum, keyfileşti.

“Nasıl olsa af çıkar” beklentisi, toplumu “yönetilebilir” olmaktan çıkardı.

Tabii Türkiye’nin neden “af”la yönetilir hale getirildiği açık!

Bu yapılan, düpedüz popülizm!

Diğer bir ifadeyle, “halk yağcılığı”!

Halka şirin görünüp, oyunu almak için yapılıyor bütün bunlar.

Ama böyle böyle, devletin devletlik hali kalmadı.

Devletle vatandaş arasındaki ilişki, “ahbap-çavuş” ilişkisine dönüştü.

Aslında aynı deyimi demokrasimiz için de kullanabiliriz.

“Ahbap çavuş demokrasisi…”

Ahbap çavuş Müslümanlığı

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Aslında bizim din anlayışımız da, din ile olan ilişkimiz de yukarıda anlattıklarımdan pek farklı değil.

Kural var, uygulama yok!

İbadette gizlilik esas olmasına rağmen, Müslümanlığı ticari ve siyasi çıkarı için kullananların davranışlarını dikkatle bir izleyin.

Onların Müslümanlığı, tam “ahbap çavuş Müslümanlığı”!

Düzenbazlıkları veriyakârlıkları yüzlerinden okunur.

“Camiye gider gibi” görünürler…

“Namaz kılar gibi” görünürler…

“Oruç tutar gibi” görünürler…

“Hacca gider gibi” görünürler…

Fırsat buldukça umreye giderler, “Rektifiye oldum geldim” diye övünürler…

Bunlara dikkat edin, Ramazan aylarında siyasi ve ticari avantaj sağlamak için “iftar yemeği” düzenlerler.

Reklam olsun diye.

Dahası…

*Dinimizde “yalan söylemek” günahtır, bunların iki sözünün biri yalandır.

*Dinimizde “tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek” günahtır, bunlar bu günahı sürekli işler, sıkılmazlar.

*Dinimizde “devlet malına el uzatmak” günahtır, bakın çevrenize bakalım bu sahte Müslümanlardan devlet malına el uzatmayan var mı?

*Dinimizde “haram yemek” günahtır, bunlar haramı “hamuduyla” yutarlar.

*Dinimizde “başkasının hakkını yemek” günahtır, bakın bakalım bunlarda hakkın, hukukun, adaletin gramı var mı?

Listeyi daha uzatabiliriz…

Bunlar devlet ile ilişkilerini de, din ile ilişkilerini de “vıcık vıcık” hale getirdiler.

Para hırsı ve iktidar hırsı, zaten zayıf olan “toplumsal değer yargılarımızı” iyice yıprattı, yok etti.

Kutsal dinimize bile kıydılar…

“Dini siyasete alet etmeyi” solladılar, siyaseti dinleştirdiler.

Sistemimiz yok, düzenimiz yok!

Yasa ve kurallarımız var, uygulayanımız yok!

Dinimizin kuralları var, yeterince uyanımız yok!

Her şeyi “keyfimize göre” dizayn etme peşindeyiz.

Ticari ve ekonomik kurallar da “paşa gönlümüze” göre.

Uyguluyoruz uygulamıyoruz, canımız istemiyor, değiştiriyoruz.

Dünya Mersin’e, biz tersine!

Türkiye, böyle bir ortamda seçime gidiyor.

Bu kafa yapısıyla…