Karamürsel’de derneğin adı VAR, adresi YOK!

Son yıllarda ülkemizde olduğu gibi ilimizde de büyük bir dernekleşme var…

İl ve ilçe derneklerini geçtik, köy derneklerini geçtik, neredeyse aşiretler dernek kurma derecesine geldi…

Aldığımız bilgiye göre 1 milyon 800 bin nüfuslu Kocaeli’de 3 bine yakın dernek varmış…

Kocaeli’ye göç edenlerin neredeyse çoğu kendilerine bir dernek kurmuş...

Derneklerle ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra gelelim asıl konumuza…

Önceki gün bir okurum aradı, Karamürsel Turizm Derneği ile ilgili bazı bilgiler verdi…

Yani anlatılanlara göre derneğin adı var, adresi yok…

DERNEK 2014 YILINDA KURULDU

Karamürsel Turizm Derneği ile ilgili bir değerlendirme yapalım;

2014 yılında kurucu başkanlığını Mehmet Keyif’in yaptığı Karamürsel Turizm Derneği hayata geçirildi. Yaklaşık 6 ay Mehmet Keyif başkanlığında sürdürülen Karamürsel Turizm Derneği’nin başkanlığına Mehmet Ali Koygun getirildi… Ancak Mehmet Ali Koygun, ‘işlerimin yoğunlundan dolayı daha faal çalışacak, zaman ayıracak bir arkadaşımız başkan olsun’ ifadesinin ardından hiç kimse aday olmayınca, Mehmet Akdeniz ‘ben adayım’ dedi ve o günden bu güne Karamürsel Turizm Derneği Başkanlığını yürütüyor.

DERNEĞİN ADRESİ BİLİNMİYOR

İlk zamanlar derneğin adresi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Mehmet Ali Koygun’a ait bulunan Karamürsel Sepetçisinin yeri olarak gözüküyordu. Ancak öğrendiğimiz kadarıyla adresin buradan kaldırıldığı, ama Karamürsel’de hiçbir yerde Karamürsel Turizm Derneği’nin ne adı, ne de tabelasına rastlanmadığı, hatta belli bir adresi bile olmadığı belirtiliyor. Kimine göre Karamürsel Turizm Derneği, Mehmet Akdeniz’in işletmeciliğini yaptığı İnönü Caddesi işyerini olarak Karamürsel Turizm Derneği’nin adresi olduğu söyleyenler de var.

DERNEK NE İŞ YAPIYOR?

Karamürselliler soruyor, Karamürsel’in turizmini canlandıracak, Karamürsel esnaflarını destekleyecek, Karamürsel’in adını duyuracak, fakat kurulduğu günden itibaren bu konularda hiçbir şekilde faaliyetlerini, çalışmalarını duymadığımız derneğin adının olduğu ancak adresi, telefonu bulunmayan ve yönetiminin var olup olmadığı belli bile olmayan derneğin, ne iş yaptığını herkes meraklı bakışlar arasında takip etmeye çalışıyor.

BU DERNEĞE NASIL ULAŞILACAK?

Birçok il ve ilçelerdeki turizm derneklerinin icraatlarını ortaya sererek varlıklarından haberdar ederken, ilçe halkı Karamürsel Turizm Derneği’nin yerinde saymaya, böyle bir derneğin var olup olmadığından halen şüpheli olduklarını söylemeden kendilerini alamıyorlar. Derneğin internette, adresi, telefonu yokmuş, bu derneğe nasıl ulaşılacak? Bu konuda bir çalışması bile yok. Hiçbir icraat gösteremeyen ve yerinin olup olmadığı tartışılan Karamürsel Turizm Derneği’nin sadece adının olduğunu savunanların çoğunlukta olduğu gözlerden kaçmıyor.

AKDENİZ VE FACEBOOK

Karamürselliler şundan çok emin, Karamürsel Turizm Derneği Başkanı Mehmet Akdeniz bir konuda çok iyi çalışıyormuş! Facebook sayfası varmış. Burada neler var, bol bol siyaset var. Mesela ‘Sadettin Özalay mı ? İsmail Yıldırım mı? Başarılı buluyorsunuz, ‘belediye başkanlığı seçimlerinde hangi adaya oyunuzu verirsiniz Ahmet Çalık mı (CHP), İsmail Yıldırım mı (AKP), Ahmet Özen’mi (SP) diyen bir sanal ortam. (Bu arada Ahmet Özen, SP’nin İzmit adayı oldu)

TURİZMİN HAREKETLENMESİ

Siyasilerin yaptıkları aday tanıtma toplantılarına katıldığını STK adına yazması, (STK adına diye yazması da çok manidar) son 15 yıl içerisinde Karamürsel’de turizmi hareketlendirecek yatırımları sırasıyla yazabilir misiniz? Köşe açması şu ana kadar Karamürsel’in turizminin canlandırılması konusunda hiçbir projesinin olmadığı, Karamürsellilerden bu konuda destek istemesi içler acısı.

SANAL ALEMDE PAYLAŞIM

Siyasetle çok ilgilendiğini hatta İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanlığı için müracaat eden, ama kabul edilmeyen, devamlı olarak Karamürsel’de siyaseti, siyasetçilerini bir yerlere yakıştıran yapısı ve sanal alemde paylaşımları çok tepki alıyormuş. Karamürselliler; bu kadar siyasetin, siyasetçinin peşinde koştuğu kadar, başkanı olduğu dernek için çalışmalarını sürdürse Karamürsel’e dışarıdan insanların gelmesini iç turizmi canlandırmasına katkı sağlasa, daha çok mutlu olacağız diyorlar..

KARAMÜRSELLİ ŞULE ÖZKAN

Bunları yapamıyorsa o zaman derneğin başkanlığını bıraksın hiç olmazsa Karamürsel’e bu konuda faydalı olacak birilerinin gelmesini önünü açsa bu konuda da bakın şöyle bir öneride yapılmış… Karamürsel’e hafta sonları Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden kalabalık grupların gelerek dolaşanları gördüğümüz bunun içinde sevindiğimiz bu organizasyonu yapan kişi Karamürselli bir bayan Şule Özkan.

DERNEĞİN ADI KULLANILMASIN

Karamürsel Turizm Derneği başkanlığını yapacak gerçekten çalışacak bir isim neden Şule Özkan bu işi üstlenmiyor yorumu yapanlar çoğunlukta. Hiç olmazsa siyaset yapmak isteyenler siyasetle uğraşsın, bir kurumun derneğin adını makamını kullanarak bir yerlerde kendine yer bulmasın yada işine baksın. Yok ben bırakmam sürdüreceğim diyorsa, o zaman bıraksın derneğin adını kullanarak siyaset yapmayı da ilk önce derneğe bir yer bir adres birde tabela yaptırsın. Karamürsel’in turizmini canlandırmanın yolarını arasın…”

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KARAMÜRSEL’DE TURİZM CANLANDIRILMALI

Sevgili okurlar;

Karamürsel Turizm Derneği ile ilgili bana iletilenleri yukarıda ifade ettim…

Mehmet Akdeniz’in dernekler ilgilenmediği belirtiliyor…

Şule Özkan’ın derneğin başkanı olması isteniyor…

Karamürsel çok güzel bir yer…

Nasıl ki vatandaşlar İznik’e gidiyorsa, Karamürsel de İznik gibi bir marka yapılabilir… Bunun için de Karamürsel Turizm Derneği’nin ve Karamürsel Belediyesi’nin iyi çalışması lazım…

Karamürselli vatandaşların Karamürsel Turizm Derneği ile ilgili düşüncelerini sizlerle paylaştım…

Konuyla ilgili Mehmet Akdeniz’in bir değerlendirmesi olursa, onu da bu köşeden yayınlarım…

EKMEKLER Karakadı’dan

CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar, oldukça renkli bir sima… Karakadılar önceki gün de fırının başına geçerek ekmek yaptı… Karakadılar’ın, ekmek küreğini tutuşu, elinin bu işe katkın olduğunu gösteriyor. Esnafın kan ağladığını, gün geçtikçe esnafların kepenk kapattığını, küçük esnafın, işçinin, emekçinin ekonomik krizde can çekiştiğini belirten Karakadılar, belediye başkanı seçildiği taktirde ilçe esnafının her zaman yanında olacağını söyledi… …Bakalım Karakadılar, ipi göğüsleyebilecek mi?