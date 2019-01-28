AKP’nin kimyası bozulmaya başladı!  

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Adliyesinin doğusunda ve Ankara Caddesi üzerinde, Kocaeli Plaza adındaki işyerinin batı kısmına, CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Hürriyet Kaplan’ın bir bez afişi asıldı.

Hemen 26 Ocak Cumartesi günü mesai saatinin dışında, belki de gece yarısı iktidar hemen başvurusunu yaparak İzmit Kaymakamlığını harekete geçirdi. Hafta sonu çalışması ile afişin kaldırılması kararı alındı.

Kararın alındığı gün resmi tatil, kaymakamlıkta esasen kimsenin olmaması gerekir. Anladığım kadarıyla sayın kaymakam arandı, memurlar arandı ve bu karar bu şekilde tatilde de olsa acele olarak alındı. Karar itirazınız hakkı için kimseye tebliğ edilmeden aynı gün ve tatilde nasıl olduysa belediyeye gönderilerek uygulanması istendi ve belediye zabıtası gece yarısı afişi indirme eylemine girişti.

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Tüm bunlar cumartesi ve pazar günü gece yaşanan olaylar. Sanki cinayet, kaçakçılık, vatana ihanet suçu işlendi de suçüstü yapılıyor. Her tarafı bir bez afişten ibaret, Pazartesi bakılır, karar verilir, ilgililer aranır, itirazları varsa sorulur ve işlem yapılır. Olması gereken de budur…

Normalde bu afişi iktidar assa ve muhalefet de cumartesi günü itiraz yapmaya niyetlense, ona kaymakamlıkta tatil var. Pazartesi gelin denilirdi, bilmem yanılıyor muyum ?Kaymakamlık cuma günü bu kararı akşama doğru alıp belediyeye bildirse belediye de hafta sonu bu kararı uygulamaz ve işi pazartesiye bırakırdı. Bilmem bu konuda da yanılıyor muyum?

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İzmit Belediyesi yine hafta sonu Kaymakamlıktan alınma belgelerle hemen harekete geçerek zabıtasını gönderdi ve afişi indirme işlemlerini gece yarısı yapmaya başladı.

Siyasi partiler kanunu ve ilgili yüksek seçim kurulunun 1119 sayılı genelgesine göre seçim takvimi 1Ocak’ta başlıyor ve 30 Mart akşamı sona eriyor. Aynı genelgenin 10/e hükmüne göre vatandaşların bu süre içersinde konut ve işyerlerinde bayrak, afiş, poster vs asmalarına engel bir durum da yoktur.

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Oradaki afişin oradaki bir işyeri sahibi ve ilgililerden alınan izinle asıldığı hususunda bir şüphe yok. Bu konuda bina sahiplerinden gelen en küçük bir itiraz da yok. Fatma Hanım da aynen meclis başkanı Binali Yıldırım gibi halen resmi olarak aday da değil. Adı daha seçim kuruluna verilmemiş, halen Kocaeli milletvekili, meclis katibi ve milletvekili olarak her türlü siyasi faaliyette bulunma hakkı da var.

Ama anlaşılan o ki; iktidar İzmit seçimlerinden korkuyor. Korku dağları sardığından olsa gerek acımasız davranıyor. Hafta sonu bile kamu görevlilerinden karar istiyor, belediye zabıtalarını gece yarısı bile çalıştırarak afişi indirmeye çalışıyor.

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Daha yazıyı kaleme alırken Derince köprüsünün üzerinde sayın Cumhurbaşkanının resmini kullanarak büyükşehir belediye ve Derince belediye başkan adayının posterlerinin asıldığı resimli haberi sosyal medyaya düştü. İktidar kendisi istediğinde hafta sonu, gece yarısı demeden yasak kararı aldırabiliyor. Ama yasakladığı afişe benzer afişi ise kendisi özgürce kullanabiliyor. Buna da eşit şartlarda seçim deniliyor. Demokrasilerde esas olan iktidar gücüne karşı bile hukuku eksiksiz uygulamak değil midir?

Anlaşılan o ki; İzmit’te, Derince’de ve diğer ilçelerde korku dağları AKP’yi sarmış. Bu seçim sadece İzmit değil, tüm ilçelerde de de renkli geçeceğe benziyor.