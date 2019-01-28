Yeni vergi düzenlemeleri geldi

O kadar sık vergisel düzenlemelerle karşılaşıyoruz ki takibini yapmak için özel gayret gerekiyor. Bir de patates – soğan dolu çuval içinden birkaç tane elma aramakta işin cabası.

7162 sayılı yasa ile hayatımıza yeni giren değişiklikleri sizlerle paylaşmak istedik.

- Küçük İşlerde Vergi İstisnası Geldi

Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, internet ve benzeri elektronik ortamlarda, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yer açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak.

- Bir Kısım Tazminatlar Vergi Dışında Tutuldu

İşverenlerce, hizmet erbabına ölüm, engellilik ile hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar gelir vergisinden istisna olacak. İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanunu kapsamında bulunmaksızın, işsizlik veya işe başlatmama tazminatı ile benzeri adlar altında yapılan çeşitli ödemeler kapsam dışında olacak.

27 Mart 2018 tarihinden önce işten ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisi ret ve iade edilecek.

- Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimine Yeni Düzenlemeler Getirildi

Vergiye uyumlu mükelleflerde, her bir beyanname itibarıyla 250 Türk Lirasına kadar yapılan eksik ödemeler, vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek.

İlgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartıyla ihlal edilmiş sayılmayacak.