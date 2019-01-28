Türkiye, bundan sonra ne yapmalı?

Sevgili okurlarım, seçim öncesi size bazı şeyleri anlatmaya çalıştım.

Bildiğiniz gerçekleri, şöyle derledim topladım.

Bugün sonlandırıyorum.

Türkiye, sadece AKP döneminde değil, daha önceki dönemlerde de “cahillik ve yoksullukla” yönetiliyordu.

Ama AKP geldi, bu yöntemin kitabını yazdı.

Cahil ve yoksul bırakılan kesimin oylarıyla yıllarca iktidarını sürdürdü.

Eğitim sistemimiz, “bilimsel taban”dan “dini taban”a dönüştürüldü…

Sürekli halkın dini duyguları okşandı…

Halk mesleksizleştirildi ve üretimden uzaklaştırıldı, iktidar eliyle dağıtılan “sosyal yardım”a muhtaç hale getirildi.

Peki, bu sürdürülebilir bir sistem mi?

Tamam, cahil ve yoksul toplumları yönetmek kolaydır, ama nereye kadar?

Bu yöntemi tercih ederek ülkemize yazık etmiyor muyuz?

Bu tembelliğin, bu üretimsizliğin, bu cahilliğin, bu bilinçsizliğin sonu nereye varacak?

Bu özelliklerimizle dünyada kendimize nasıl “onurlu” bir yer bulabileceğiz?

İlerleyen, kalkınan, çağdaşlaşan ülkelerle nasıl yarışacağız?

Gerçeklerimizle bugün yüzleşmezsek, yarın çok geç olabilir

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Günlük ıvır zıvır olaylardan uzaklaşıp şu soruları kendi kendimize bir soralım:

*Yeteri kadar çalışıyor muyuz?

*Yeteri kadar üretiyor muyuz?

*Yeteri kadar ihracat yapabiliyor muyuz?

*Bilimde istenilen düzeyde miyiz?

*Yeteri kadar teknoloji üretebiliyor muyuz?

*Yeteri kadar tasarruf yapabiliyor muyuz?

*Yatırım için yeterli sermayemiz var mı?

*Evrensel hukuk düzenine sahip miyiz?

*Yine ülkemizdeki ifade özgürlüğü, evrensel normlarda mı?

*Neden “koruyucu sağlık” sistemi uygulamıyoruz da, “tedavi edici sağlık” sistemini tercih ederek insanlarımızı önce hasta edip sonra tedavisi için milyarlar harcıyoruz? Neden Türkiye, dünya ilaç ve tıbbi cihaz tekelinin sömürgesi durumunda?

*Türkiye; sanayide, tarımda, ticarette, sağlıkta “dışa bağımlı olmaktan” ne zaman kurtulacak?

*Türkiye, ne zaman “borç ekonomisi”nden “üretim ekonomisi”ne geçecek? Ne zaman, “ayaklarımız üzerinde durabilecek” hale geleceğiz? Ne zaman, “borç alan emir alır” kıskacından kurtulacağız?

Bunlar, beğensek de beğenmesek de, canımızı acıtsa da bizim gerçeklerimiz.

Artık “lay lay lom dönemini” geride bırakmalıyız.

Gerçeklerimizle yüzleşmemiz şart!

Bugün yüzleşmezsek, yarın çok geç olabilir, unutmayalım.

Ne durumdayız?

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Bir “durum tespiti” yapalım mı?

Aslında durumumuz yukarıda sıraladığım sorularda gizli.

Bunları tekrar etmeyeceğim.

Başka bir pencereden bakalım konuya.

Bütün sanayi devrimlerini kaçırdık, hep arkasından yetişmeye çalıştık ya…

Uzmanlar, Türkiye’nin halen “Endüstri 2.0-Endüstri 3.0” arasında bir yerde olduğunu kabul ediyorlar.

Yani “Elektrik-Otomasyon” arasında bir yerdeyiz.

Bugüne kadar sanayi devrimlerini ıska geçmekle elbette çok şey kaybettik.

Telafi etmeye çalışıyoruz…

Ama şunu unutmayalım, “Endüstri 4.0” diye adlandırılan yeni devrimi kaçırmanın bedeli bize çok daha ağır olacak.

Kaçırmayalım da, Türkiye “Endüstri 4.0”ı yakalamaya hazır mı?

Eğitim sistemi, bilgi birikimi, bilim düzeyi, teknolojiye yatkınlığı, bu yeni devrimi yakalayabileceği konusunda ipucu veriyor mu?

Evet, hazır mıyız “Endüstri, 4.0”a?

Üretim için gerekli robotları yapabilecek durumda mıyız?

Dijital sistemimiz buna uygun mu?

Değil…

Çünkü ülkemizin eğitim sistemi “bilim” değil, “din” ağırlıklı.

Bilim liselerinin sayısını artıracağımıza, ha bire imam hatip liselerini çoğaltıyoruz.

Eee, nasıl olacak bu iş?

Bu eğitim sistemiyle mi “Endüstri 4.0”ı diğer ülkelerle eşzamanlı yakalayacağız?

Tabii yakalamamız mümkün değil.

Öyle bir niyetimiz var, ama hepsi lafta!

O halde ne yapacağız?

Diğer ülkelerde yapılmış robot, dijital makine ve bunların çalışma programlarını satın alıp üretim tesislerimize monte edeceğiz.

Yani yine “teknolojik ürün satan” değil, “teknolojik ürün alan” olacağız.

Sonuçta o robotları, o dijital makineleri yapanlar ve çalışma programlarını yazanlar kazanacak, biz onlardan borç alıp aldığımız borç paralarla yine onların ürünlerini satın almaya devam edeceğiz.

Onlar kazanacak, biz ağzımızı açacağız.

Onlar yine “kazanan ülke” olacak, biz yine “borçlanan ve sömürülen ülke” olarak kalacağız.

Durumumuz değişmeyecek, daha kötüleşeceğiz.

O halde ne yapmalıyız?

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Yapılması gereken, eğitim sistemimizin zaman geçirilmeden dönüştürülmesi!

Eğitimde tümüyle “bilimin” egemen kılınması…

Yapılması gereken bu!

Bu yapılmadan Türkiye’de hiçbir konuda ilerleme kaydedilmesi mümkün değil.

Önce kafaların değişmesi lazım!

Kafaları da ancak eğitim sistemi değiştirir.

Bilimden uzak eğitim sistemiyle “bir arpa boyu” yol gitmemiz mümkün değil.

Bizim yolumuz, “akıl” ve “bilim” yolu olmalı.

Mustafa Kemal Atatürk, yıllar önce “Hayatta en hakiki mürşit (yol gösterici) ilimdir” demiş, bizlere her konuda “bilimi” esas almamızı öğütlemiş, ama biz “bilim”den uzaklaşıp kalkınmayı, refahı, aydınlığı başka noktalarda aramaya başlamışız.

Sonuç ortada!

Eğer niyet, Türkiye’yi “bilim”den uzaklaştırmaksa…

Eğer niyet, kolay yönetmek için Türk halkını cahil ve yoksul bırakmaksa…

O başka!

Eğer niyet buysa, onlarca yıldır ülkemizi yönetenlerin tuttuğu yol doğru.

Ama gelin, “kolay yönetmek” gibi küçük hesap uğruna, bu topluma kıymayalım.

Toplumumuzu; akıl ve bilim yolunda yürüyen, çalışan, üreten, kazanan, ayakları üzerinde durabilen, başkalarına el açmayan, birey olabilmiş, onurlu insanların toplumu haline getirelim.

Hepimiz, böyle bir toplumun ferdi olmanın onur ve gururunu yaşayalım.

Bize düşen görev bu!

Bize yakışan da bu!