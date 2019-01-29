Gündoğdu’nun tespitleri çok doğru…

Sezon başından bu yana adım adım takip ediyorum… Mesleğimizin gereği de bu zaten… Açıklamaları yerinde ve ayağı yere sağlam basan açıklamalar son derece gerçekçi… Daha önce, takım sahada göbek atarken “Göbeğimizi sezon sonunda atarız” demişti. Aşırı eğlenceleri yasaklamasına rağmen takım art arda yenilgilerle bir anda zirveden uzaklaşmıştı… Şimdi de Bayburt’un aşırı iyi gittiğini, ortalamalarının çok çok üstüne çıktığını söylüyor ve uyarıyor: Biz onlara değil kendi maçlarımıza bakacağız. Ve sık sık da Bayburt’u bizden bir gün önce oynatacaklar… Göreceksiniz… Bu tespiti de ben yaptım…

Karaborsa şaşkınlığı…

Yahu biz değil miyiz sağda solda taraftar arayan?.. Sayı artsın diye bedava bilet veren?.. Akıl tutulması mı yaşıyoruz?.. Karaborsa bilet şaşkınlığını okuduk gazetemizden… Bilet mi kalmadı ki, karaborsaya düşüyor… İyin alı fraklı tabii ki… Bilet çalınmış ve ucuza satılmaya kaklıymış… Hepsi bu… Yani öle tribünler doldu da karaborsaya bile düştü olayı değil yani… Ama yine de nostalji yaşadık ya, dolu tribünleri hatırlayarak… Olsun…

Seçim öncesi Fatma hanım bence fazla iddialı konuştu…

Fatma Hürriyet kaplan, seçim öncesinde çok da alışık olmadığımız bir şey söyledi. Üzeri kapalı olarak “Kocaelispor’u siyasete alet ettirmeyeceğiz” dedi. Pekala güzel de, nasıl olacak?.. Siz başkan seçildiğinizin ertesi günü, Kocaelisporlular kapıya dayanacak. ‘Yok’ derseniz yandınız… Hele hele seçim öncesindeki bu söylemleriniz, ne kadar dürüstlük içeriyor olsa da, taraftarda karşılığını bulamaç, Allah korusun seçil kaybettirir… Benim görüşüm öyle… Bence iyi bir spor danışmanı lazım Fatma hanıma… Gerçi bize de bir maç sözü var ama…

Utanıyor musunuz?..

Heeeey, sporu siyasete alet edenler, kulüpleri kullanıp kullanıp kirli bir mendil gibi kenara atanlar… Bu görüntüyle bakıp da utanıyor musunuz?.. Darıca’nın, Gölcükspor maçında sahaya çıkmadan önce TFF’ye verdiği isim listesinin görüntüsü fotoğrafta mevcut. Yedeklere iyi bakın… Koskoca Darıca bu… 2.Lig’de daha önce de oynamış, şampiyonluklar kazanmış, 1.Lig kapılarından dönmüş, kupalarda efsane olmuş Darıca Gençler Birliği… Tarihi Çınaraltı’nın simgesi… Yazık ki ne yazık”!.. Acaba gerçekten durumu görüp de utanan var mı?.. Maçın sonucu mu: Darıca:1-Menemen:6…

Gökhan hoca ve delikanlılık…

Maşukiyespor ile zafer kazanan bir isim… Gökhan Top’tan söz ediyorum… Beyefendi bir insan… Geçtiğimiz yıl Yarımcasporluların iddiasını gazetemize yansıttığımızda bile, kibarca durumunu anlatmış ve habere yanıt vermişti… Kendisini tebrik ediyorum ve Kocaeli futbolu böyle bir isme sahip olduğu için gerçekten de çok mutluyum… Yolun açık olsun Gökhan hocam…

Denizli bile yeniden Süper Lig kapısında…

Yazıklar olsun… Bir Denizli kadar olamadık… Adamlar 1.Lig’de zirveye çıktı… Bir Eskişehir, Ankaragücü, Erzurumspor kadar olamadım… Adamlar düştü çıktı, düştü çıktı… Biz hala 3.lig’de sürünüyoruz… Bayburt gibi bir takımın takılmasından medet umuyoruz… Yazıklar olsun bu kente… Kentin valisi bile sadece 300 bin küsur lire toplayabiliyorsa bu dev sanayi kentinden, ne diyeyim… Ölmüşüz de ağlayanımız yok…