Seçim rüşvetleri ve oy hırsızlığı…

Seçimlere iki ay 10 gün kala, ülkenin dört bucağından “sahte seçmen kayıtları” fışkırıyor!

Halen görevde olan kimi belediye başkanları, sanki kendi ceplerinden harcıyormuş gibi, halkın kesesinden “seçmene rüşvet” dağıtıyor!

Siyasi iktidar, 31 Mart’a kadar vatandaş üzerindeki ekonomik sıkıntıları hafifletmek için “vergi indirimleri” ve çeşitli jestler yapıyor!

Seçim kazanmak uğruna her yol meşru sayılıyor!

Önce, “seçim rüşveti örnekleriyle başlayalım;

Ankara-Altındağ Belediyesi toplam 450 bin TL. harcayarak futbol ve voleybol topları almış! Başkan da bir futbol topuyla poz vermiş! Vatandaşın kesesinden harcanan para ile alınan binlerce top dağıtılıp, oy istenecek!

Malatya Büyükşehir Belediyesi 10 Web sitesinde yayımlanacak seçim iletileri için 924 bin lira ödedi! 12 temel atma töreni için de 456 bin TL. tören gideri ayrıldı!

Gaziantep-Şahinbey Belediyesi, 216 bin TL’ye kahve fincanları satın aldı!

Köprü cezalarına AF getirildi!

Doğalgaz ve elektrikte yüzde 10 indirim yapıldı!

TÜSİAD Başkanı; “Seçim ekonomisi zarar veriyor!”diye uyarıyor! Ama kimim umurunda? 31 Mart sonrası büyük ekonomik ve sosyal fırtınalar bizi bekliyor!

Sayın Cumhurbaşkanı’ndan Mart 2018 tarihli bir mektup almıştım! “Sayın Küpçü ailesi” diye başlıyor! Yaklaşık bir sayfa seçim mesajı sonunda “Dünya Ormancılık Günümü” kutluyor! Altında; “En kalbi duygularımla” diyor bir de imzası var! Zarfta “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” anteti var! Anlaşılıyor ki, bu mektuplar bütün bir ülke ölçeğinde tüm seçmen vatandaşlara gönderilmiş! Bu mektup, zarf, içindeki broşürlerin maliyeti ve posta giderlerini hesaplayabilir misiniz? İşte o hesabı BİZ ödüyoruz!

AKP Genel Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı olduğu için seçim için yapılan tüm harcamaların bedelini yine BİZ ödüyoruz!

Sayın Meclis Başkanı ve İstanbul Belediye Başkanı adayı Binali Bey de “Meclis Başkanı” olmanın getirdiği tüm olanakları gönül huzuru ile kullanıyor!..

Meclis’e gelen ve geçen “Torba Yasa” ile, “Belediyelere yardım ödeneği konulması” onaylandı! Sayın Erdoğan, istediği belediyeye dilediği kadar para aktarabiliyor!

CHP’li belediyelere de aktardı mı? Ne dersiniz?

Belediyelerin devlete olan borçları ertelendi ve ödeneklerinin kesilmesi önlendi!

Yetti mi? HAYIR!

Seçmen kütükleri incelendiğinde, ilginç örneklere rastlandı!

İstanbul-Adalar’da 714 sahte seçmen belirlendi!

165 yaşında oy kullanacak seçmen tespit edildi! Halen hayatta olmayan ve fakat öte dünyadan gelip oy kullanacak 6 bin 389 seçmen var! Ama nüfus kayıtları ve vatandaşlık numaraları yok!

Üsküdar’da, bir çok sandıkta “hayali seçmen” ortaya çıkarıldı! Üsküdar Belediyesi’nde görevli 4 kişinin aynı zamanda Nüfus Müdürlüğü’nde çalıştığı ortaya çıkarıldı!

Ankara-Çamlıdere’de geçtiğimiz yıl 6 bin 561 olan seçmen sayısı ikiye katlanmış ve 12 bin 493’e çıkmış!

Çankırı’da da 8 bin 379 seçmen 16 bin 401 olmuş!

Hatay’da ilk kez oy kullanacak 6 bin 303 Suriyeli seçmenimiz var!

Şırnak’ta, bir ahır adresinde 9 seçmen oy kullanmayı bekliyor!

İstanbul-Cihangir’de, taksi durağında 43 sahte seçmen belirlenmiş! Yine İstanbul’da henüz tamamlanmamış çok katlı binalarda yüzlerce sahte seçmen oy kullanarak demokratik görevlerini yerine getirmeyi bekliyor!

Siirt’te, bir dairede 700 uzman çavuş “seçmen” olarak kaydedilmiş!

Iğdır’da Polis Evi’nde 374 seçmen bulunuyor!

İzmir’de, koca bir kamyon dolusu “AKP’ye evet” mührü vurulmuş seçmen kağıtları yakalanmış!

Bunlar, gazete ve televizyon haberlerine yansıyabilen bazı örnekler!

İnsan merak ediyor;

Bu seçmen kütüklerini kimler hazırladı?

Hazırlayanlar hak ettikleri cezaları alacaklar mı?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bütün bu seçmen kaydı iddialarının üstünü örtüverdi!

Ve hepsinden önemlisi;

Sahte seçmen kaydı araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi?!

NEDEN?

Yoksa, demokrasi tramvayından inme zamanı mı geldi?