Zeki Aygün, gençlere taş çıkartıyor

AKP Parti’nin Zeki Ağabeyi il başkanlığı, milletvekilliği, MKYK üyeliği yaptıktan sonra şimdide Derince Belediye Başkanlığı için kolları sıvadı.

Partisinin ağabeyi olarak görülen Aygün, adaylığının ilan edilmesinin ardından Derince’yi karış karış gezmeye başladı. Esnaf ve STK gezileri, akşamda ev gezileri yapan Aygün, hizmet bayrağını devralabilmek için kapı kapı geziyor.

Ziyaretlerde projelerinden bahseden Aygün, Derince şehir içi hattı, üniversite binası gibi bek çok konuyu dile getiriyor.

Derinceli vatandaşların Derinceli esnaflardan alışveriş yapabilmesini sağlayacak stratejiler geliştirdiğini dile getiren Aygün, Derinceli olmaktan gururla bahsediyor.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın Derinceli, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy da Derinceli, anlaşılan bu dönem Derince en şanslı ilçelerimizden biri olacak.

Coğrafi koşulları nedeniyle gelişmesi bir türlü sağlanamayan Derince, yeni dönemde cazibe merkezi haline gelebilir.

Derince’de seçim heyecanı hayli yüksek.

Kocaeli Barosu eski Başkanı, CHP Adayı Av. Sertif Gökçe ile yarışan Aygün, siyasi tecrübelerinin avantajını kullanmaya çalışıyor.

Aday olabilmek için ilçe başkanlığından istifa eden İbrahim Şirin’de Aygün’ün hemen her programına katılıyor.

Derince’ye bu dönem ayrı bir önem veren AK Parti, Zeki Aygün’ün arkasında…

Bu durum Zeki Aygün’ün psikolojisinde olumlu yansımış olacak ki, Aygün 5 dakika bile dinlenmeden sokak sokak geziyor. Gençlere taş çıkartacak bir enerjisi bulunan Zeki Ağabey’in bu enerjisi başkan seçildikten sonrada devam ederse, Derince çok farklı bir dönem yaşayacak.

HAYDAR BULUT GELMEDİ

Önceki akşam Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım programı hayli kalabalık bir atmosferde yapıldı. Partinin eski yeni il başkanları yöneticileri, adaylar ve partililer salonu tıka basa doldurdu.

Salonda sadece mevcut belediye başkanı Haydar Bulut yoktu. Haydar Bulut’un toplantıya katılmaması haklı eleştirilere neden oldu.

Ancak bu ayrıntı bile salonun ahengini bozmaya yetmedi. Büyükşehir

BÜYÜKAKIN’DAN MÜJDELİ HABERLER

Aday tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Ben de Derinceli’yim diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi, “Ankara’dan müjdeli haberi aldık. Bugün itibariyle yıkılan stadın bulunduğu alan millet bahçesi olarak Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Ayrıca Derince Araştırma Hastanesi ile D-100 karayolu arasında kalan 140 dönümlük askeri alanın 40 dönümüne Diş Hastanesi yapacağız. Diğer 100 dönümlük alan ise sosyal donatılar ve spor merkezi olarak inşa edilecek” dedi. Büyükakın, “Bu dönem Başiskele’nin rekorunu kıracağız ve en yüksek oyu Derince’den alacağız” diyerek sözlerin bitirdi.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

AK Parti’nin Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün ise, “Göreve geldikten sonra belediyemizin gönül kapısını açacağız. Belediye hizmetleri ve projelerinin dışında Gönül Belediyeciliği yapacağız” dedi.

Gördüğüm kadarıyla Zeki Aygün, bu görev için hayli hevesli ve azimli. Yeni dönemde farklı bir Derince’nin oluşturulması noktasında azimli…

İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında 1. Kocaeli’den

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yılda iki kez yaptığı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nda Türkiye 1’incisi Etki Akademi öğrencilerinden Erkan Özcan oldu. İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı’nda faaliyet gösteren ve 12 yıldır sektörde öncü kurum olarak hizmet veren Etki Akademi, bir başarıya daha imza attı. İş güvenliği uzman eğitimi, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) ile ilk yardım eğitimleri alanında hizmet veren Etki Akademi öğrencilerinden Erkan Özcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında Türkiye 1’ncisi oldu.

Kızılay Kocaeli Şubesi genel kurul yapıyor

Kızılay Kocaeli Şubesi olağan genel kurul toplantısı yapmaya hazırlanıyor. Üyeler ilk olarak 17 Şubat 2019’da Kemalpaşa Mahallesi Eski Postane Sokak Çağlayan İş Merkezi No:1 K:1 İzmit adresinde saat 12.00’da bir araya gelinecek. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurul 24 Şubat 2019’da aynı yerde ve aynı saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek. 11 maddelik gündemin görüşüleceği genel kurulda yeni yönetim kurulu da belirlenecek.

Ekonomik kriz İDEV fuarını baltaladı

Kocaeli Ticaret Odası tarafından her yıl düzenlenen İdeal Ev ve Evlilik Fuarı bu sene yapılmaya bilir. Her yıl mart ayında yapılan ve evlilik hayali kuranların sabırsızca bekledikleri İDEV Fuarı, inşaat sektöründeki kriz nedeniyle sallantıda.

Malum; önce inşaat maliyetleri artı, ardından banka kredi faiz oranları yükseldi. Hal böyle olunca ev almak isteyenler, bu isteklerini ertelemek durumunda kaldı. Pek çok inşaat firması battı, batma tehlikesi yaşadı ve büyük bir bölümü de Konkordato aldı.

İnşaat sektörü olumsuz etkilenince çivi çakamaz, tek konut satamaz hale geldiler. Bu yüzden de mart ayında yapılması planlanan İDEV fuarı rağbet görmedi. KOTO yönetimi, fuarın yapılabilirliği için uğraş veriyor. İnşaat firmalarının görüşü çerçevesinde fuar nisan ya da mayıs aylarına kaydırıla bilir deniyor. Ancak bana öyle geliyor ki bu yıl İDEV fuarı yapabilmek hayli zor. İnşaat firmalarının yer almayacağı bir fuarı da yapmanın da bir anlamı yok. Kabul etmek gerekiyor, ekonomik kriz son olarak İDEV’i vurdu…