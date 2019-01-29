Dün gazetemizin internet sitesinde, “AKP’li vekilden Hürriyet’e sert sözler” haber başlığını görünce, merak edip tıkladım.

Acaba bu sert AKP’li vekil kimdi?

CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e neden kızmıştı?

Baktım, Mehmet Akif Yılmaz…

Kendisini tanımıyorum.

Görüşleri ve kişiliği hakkında derin bir bilgim yok.

Geçen yıl “REAL-AVM” olayındaki dik duruşu ve tavrı nedeniyle kendisini övmüştüm.

Bir de CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’ın kendisi hakkında söylediği “düzgün insan” ifadesini hatırlıyorum.

Tahsin Bey bir sohbetimizde Mehmet Akif Yılmaz’ı yere göğe sığdıramamıştı.

Özetle, Mehmet Akif Yılmaz isminin bendeki izlenimi olumluydu.

Sosyal medya üzerinden CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e söylediği sözleri okuyunca şaşırdım ve üzüldüm.

“Ne bu hiddet ne bu celal Mehmet Akif Bey?” dedim kendi kendime.

En nihayet koskoca bir kentteki bir apartmanın bir duvarına afiş asma olayı…

Diyelim ki, “seçim yasaklarına” dikkat etmedi…

Diyelim ki, çevresi kendisini yanlış yönlendirdi…

Diyelim ki, AKP’li adayların billboardlardaki görüntülerine aldandı…

Ne olmuş yani, bir duvara bir afiş astı diye, karşı partinin bir adayına, hem de TBMM çatısı altında birlikte görev yaptığınız bir bayan adaya bu kadar sert sözlerle yüklenilir mi?

Ben yakıştıramadım.

Mehmet Akif Yılmaz’ın Fatma Kaplan Hürriyet’e söylediği bazı sözler aşağıda.

Okuyun bakalım, sadece bir “afiş asma olayı” nedeniyle, bir milletvekilinin diğer bir milletvekiline söyleyeceği sözler mi bunlar?

*Kocaeli halkının tertemiz oyları ile seçilip Ankara’ya giden, bu oyları siyasetin kirli pazarlıklarında meze yaparak Kocaeli siyasetine “kiralık vekil” yaftası ile kara leke çalan bir vekil...

*Siyasi geleceği uğruna milletin verdiği emaneti kiraya vermekten çekinmeyen bu vekil, şimdi de hukuk tanımaz, kanun bilmez tavrıyla hukuk diplomasına ihanet ediyor.

*Yüksek Seçim Kurulu’nun propaganda takvimi belli olmasına rağmen, yasak olduğu bilinmesine rağmen, kanun, hukuk tanımaz bir tavırla İzmit’te dev bir duvar kiralıyor ve afişini asıyor.

*Bir hukukçu kendisi… Kanunsuz ve seçim yasağı olduğu için afişin indirileceğini çok iyi biliyor. Vinçler hazır, hemen vincin üzerine çıkıp mağdur edebiyatı başlatıyor.

*Milletin aklıyla yıllarca dalga geçen bir kafadan başka ne beklenir ki? Yahu sen İzmit halkını bu tiyatroya kanacak kadar ahmak mı sanırsın?

*Yazık! Gündem olmak için yapmayacağınız iş yok, anlaşıldı.

Şehrin tüm değerlerini siyaset için tepe tepe kullanıyorsunuz.

Ama hırs ve hırçınlığınız maskenizi düşürüyor!

*Namussuz ve hırsız dediğiniz seçmene gülücük dağıtırken makyajınız yüzünüzden akıyor!

*Bunlar İzmit halkının vicdanını kiralık duvar zannediyor. Bunlara kendi dilleri ile seslenmek lazım. Yere batsın kiralık vicdanınız! Yere batsın riyakâr tavrınız! Yere batsın hukuk, kanun tanımaz hırsınız!

Şu derdimize bakar mısınız?

Her şey bitti…

Bütün sorunlarımızı Allah’a şükür çözdük…

Tek bir sorunumuz kaldı…

Domates, biber ve patlıcandaki anormal fiyat artışı!

Efendim kilosu 14 liraya biber, 15 liraya domates, 20 liraya patlıcan olur muymuş…

Millet, pahalandığından domates, biber ve de patlıcan yiyemiyormuş…

Derde bak, derde!

Bizim “aklı evvel” televizyon ve gazeteler, “haber” diye bunu gündemlerine alıyorlar.

Yine bizim “aklı evvel” siyasetçiler, “Domates ve biber fiyatları el yakıyor” diye iktidarı eleştiriyorlar.

Kışın göbeğinde domates, biber ve patlıcanın “uygun fiyata” yendiği, nerede görülmüş Allah aşkına?

Her şey bitti de, iktidarı “domates-biber-patlıcan fiyatı” üzerinden eleştirmek mi kaldı?

Suriyeliler gidiyor mu, kalıyor mu?

Önce şu 5 haber başlığını okuyalım!

*HABER 1: Tarih, 21 Haziran 2018 Gaziantep. “Suriyeliler gidecek. Misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlayacağız…” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN

*HABER 2: Tarih, 7 Ocak 2019 İstanbul. “Suriyeliler dönsün diye fitne çıkaranlar var. Peki, bu insanlar nereye dönecekler?” İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU

*HABER 3: Tarih, 26 Ocak 2019 Gaziantep. “Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönecek. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı milyonları geçecek.” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN

*HABER 4: Tarih, 28 Ocak 2019 Ankara. “Suriyeliler için istihdam seferberliği başlatıldı. Türkiye’de bulunan Suriyelilerin sanata, spora ve ekonomiye katılımlarını sağlayacak politikalar yürütüyoruz.” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet ERDEM

*HABER 5: Tarih, 29 Ocak 2019 İstanbul. “4 milyon Suriyeli Suriye’de kurulacak güvenli bölgeye yerleştirilecek.” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN

Sevgili okurlarım, konu ülkemizdeki Suriyeliler ve Suriyeliler ile ilgili 5 haber.

Sözler, devletimizi yönetenlere ait.

Benim kafam karıştı…

Suriyeliler gidiyor mu, kalıyor mu?

“Suriyeliler dönsün demek”, fitne çıkarmak mı, değil mi?

Siz ne dersiniz?

3 görüş

*”Bir ülke yalnız adaletle huzura ulaşır, ya da adaletsizlikle yıkılır.”

*”Savaş, savaşmayana hoş gelir.” ERASMUS

*”Fırtına geçtikten sonra nasıl atlattığınızı hatırlamayacaksınız. Nasıl hayatta kaldığınızı da… Hatta fırtınanın dinip dinmediğinden bile emin olamayacaksınız. Ancak bir şey kesindir; fırtınadan çıktıktan sonra fırtınaya girenle aynı insan olmayacaksınız.” Haruki MURAKAMİ