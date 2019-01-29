AKP’lilerin "Kiralık Vekil" paylaşımı çok KÜSTAHÇA!

İzmit, her dönem CHP’nin kalesiydi…

AKP, 2004 yılında CHP’nin kalesini teslim aldı…

15 yıldır AKP’nin İzmit hükümdarlığı devam ediyor…

CHP, İzmit Belediye Başkanlığı’nda AKP’yi zorladı…

Ama başkanlığı kazanamadı…

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CHP, 31 Mart 2019’da yapılacak seçimlerde milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’i aday gösterdi…

Fatma Hanım ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum…

Fatma Hanım, 2014 yılındaki seçimlerde CHP’den İzmit Belediye Başkan aday adayı oldu…

Ön seçim yapıldı, Sefa Sirmen ve Hikmet Erenkaya’dan sonra en fazla oyu alan kişi oldu… Bu ön seçimden sonra yıldızı parladı… 2015 yılında yapılan genel seçimlerde CHP’nin birinci sıra milletvekilliğine getirildi… Ve milletvekili seçildi… TBMM’de konuşmalarıyla, söylemleriyle adından sıkça söz ettirdi… 24 Haziran 2018’de yapılan seçimlerde İYİ Parti’nin seçime girmesi için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 15 milletvekili ile birlikte İYİ Parti’ye geçti… İYİ Parti’nin seçime girme hakkını elde etmesinden sonra tekrar CHP’ye geri döndü… Fatma Hanım, büyük bir fedakarlık yaptı diye İYİ Parti cephesinde de büyük takdir topladı…

CHP DOĞAN’I, AKP HÜRRİYET’İ İSTEMEDİ

CHP tarafından İzmit Belediye Başkanlığına aday gösterilen Fatma Hanım, aday gösterildiği günden itibaren AKP’nin korkulu rüyası oldu… CHP’liler mevcut belediye başkanı Nevzat Doğan’ın tekrar aday gösterilmesinden, AKP’liler de Fatma Kaplan Hürriyet’in aday gösterilmemesini diledi… Sonuçta CHP’nin istediği oldu ve AKP, Nevzat Doğan’ı aday göstermedi… Şunu da ifade etmek gerekiyor ki; Doğan başkan adaylığını istemedi…

HÜRRİYET’İN AFİŞ KRİZİ

Aday gösterildiği günden itibaren, seçime fırtına gibi giren, kamuoyundan büyük destek gören Fatma Hanım, AKP’yi rahatsız etmeye başladı… Kocaeli Barosu’nun bulunduğu Kocaeli Plaza’ya asılan afiş, büyük kriz yarattı… Fatma Hanım’ın bir afişi bile AKP’nin kimyasını bozmaya yetti… Afişin hemen indirilmesi için İzmit Kaymakamı bile yatağından kaldırıldı…

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Hepsi bir yana, AKP’liler tarafından CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet için sosyal medya hesaplarında dolaşan söylemler çok yakışıksız… CHP’den İYİ Parti’ye, İYİ Parti’den tekrar CHP’ye geçti diye Fatma Hanım için “Kiralık Vekil” yakıştırması hiç hoş değil…

“Kiralık vekil” yakıştırması polemiğine AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da katıldı… Yılmaz da sosyal medya hesabından Fatma Hanım ile ilgili bir değerlendirmede bulundu…

İşte AKP’li Yılmaz’ın paylaşımı;

İZMİT HALKININ VİCDANI KİRALIK DEĞİL!

“Kocaeli halkının tertemiz oyları ile seçilip Ankara’ya giden, bu oyları siyasetin kirli pazarlıklarında meze yaparak Kocaeli siyasetine “Kiralık Vekil” yaftası ile kara leke çalan bir Vekil...

Siyasi geleceği uğruna Milletin verdiği emaneti kiraya vermekten çekinmeyen bu Vekil, şimdi de hukuk tanımaz, kanun bilmez tavrıyla Hukuk diplomasına ihanet ediyor.

Amaç ney? Belediye Başkanlığı Koltuğu?

Onu elde etmek için her yol meşru bunlar için!

Yüksek Seçim Kurulu’nun propaganda takvimi belli olmasına rağmen, yasak olduğu bilinmesine rağmen, kanun, hukuk tanımaz bir tavırla İzmit’te dev bir duvar kiralıyor ve afişini asıyor.

Bir hukukçu kendisi. Kanunsuz ve seçim yasağı olduğu için afişin indirileceğini çok iyi biliyor.

Vinçler hazır, hemen vincin üzerine çıkıp mağdur edebiyatı başlıyor:

“Afişimizi indiriyorlar ey Millet! Bunların afişimize bile tahammülü yok! Hakkımızı koruyacağız!!!”

Milletin aklıyla yıllarca dalga geçen bir kafadan başka ne beklenir ki?

Yahu sen İzmit halkını bu tiyatroya kanacak kadar ahmak mı sanırsın?

Yazık! Gündem olmak için yapmayacağınız iş yok, anlaşıldı.

Şehrin tüm değerlerini siyaset için tepe tepe kullanıyorsunuz.

Ama hırs ve hırçınlığınız maskenizi düşürüyor!

Namussuz ve hırsız dediğiniz seçmene gülücük dağıtırken makyajınız yüzünüzden akıyor!

Bunlar İzmit halkının vicdanını kiralık duvar zannediyor.

Bunlara kendi dilleri ile seslenmek lazım;

Yere batsın kiralık vicdanınız!

Yere batsın riyakar tavrınız!

Yere batsın hukuk, kanun tanımaz hırsınız!”

ÇOK KÜSTAHÇA BİR KELİME!

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın Fatma Hanım ile ilgili paylaşımı böyle…

Bence bu paylaşım, yakışıksız olmuş…

Birilerine yaranmak için yapılan bu paylaşım, öğretmen kökenli Mehmet Akif Yılmaz’a yakışmadı…

AKP’lilerin Fatma Hanım için “Kiralık Vekil” söylemi, bence çok küstahça…

AKP’NİN KİMYASINI BOZULDU

Yukarıda ifade ettiğim gibi CHP’nin İzmit Belediye Başkanlığı adaylığına Fatma Hanım’ı getirmesi, AKP’nin kimyasını bozdu…

Kimyasını bozdu ki; AKP’liler ilk günden itibaren Fatma Hanım’a saldırmaya başladı…

AKP’liler de biliyor ki; İzmit elden giderse, Kocaeli’nin kalbi gider…

Bunun hesabını AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a nasıl verecekler?

Erdoğan, il başkanının da, milletvekillerin de canına okur…

AKP ELEŞTİRİYOR, CHP’Lİ HÜRRİYET POPÜLER OLUYOR

Bence AKP’liler, Fatma Hanım’a saldırmakla, Fatma Hanım’ı eleştirmekle, Fatma Hanım’ı daha da popüler hale getiriyorlar…

Diğer partilerin gözünde “AKP’yi yıkacak kadın” imajını verdiriyorlar…

AKP’ye kızanları, Fatma Hanım’a oy vermeye itiyorlar…

Evlilik süresine göre doğum istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2017 yılında Canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 291 bin 55 oldu. Doğumları annenin evlilik süresine göre incelendiğinde en fazla 186 bin 883 bebek ile evliliğin birinci yılında olurken, evlilik süresine göre en az doğum ise 12 bin 294 bebek ile 20+ üzeri yıllarda olmuştur. Açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde 2017 yılında Canlı doğan bebek sayısı 31 bin 161 oldu. Doğumları annenin evlilik süresine göre incelendiğinde en fazla 5 bin 346 bebek ile evliliğin birinci yılında olurken, evlilik süresine göre en az doğum ise 261 bebek ile 20+ üzeri yıllarda oldu.