Kocaeli, sporda neden bu hale geldi?

Katılacak başka bir takım bulunamadığı için İzmit Belediyesi Spor Kulübünün Kadın Basketbol Takımı şimdi ligde boy gösteriyor. Kurallar ve müsabaka yönetmelikleri kapsamında normal bir işleyiş. Ama alt yapı var mı? Basketbol okullarından yetişen sporcu var mı? Bu konuda net bilgilere sahip değiliz. Ama kabul edilmesi gereken bir nokta var ki o da Dr. Nevzat Doğan’ın tıpkı bisiklette olduğu gibi Basketbol konusundaki irade yüksekliğidir.

Kocaelispor konusunu yazmak bana düşer mi bilmiyorum, bir dönem yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığım bu kulübün bugünkü seviyesi ona yakışmayan bir ligdir. Rahatlıkla şu anki en üst ligde maç yapabilir ve kazanabilir özelliklere sahip olan bu kulübümüze farklı açılardan destek vererek arzulanan hedeflere ulaştırmak bizim ana görevlerimizden biri olmalıdır.

O kadar çok branş var ki, artık medyamız onlara yer açacak sayfa bulamıyor. Bireysel ve mücadele sporlarındaki başarılı gençlerimizin haberleri bizi mutlu ediyor ama bu başarıların sürdürülebilirliğinde sorunlar yaşıyoruz.

Cimnastikteki harika işler yapan kulüplerimiz var. Ancak bu sporcuların antrenman, malzeme, salon ve çalıştırıcı sıkıntılarının varlığı unutulmamalıdır.

Okul sporlarımızda bir grup fedakâr beden eğitimi öğretmenlerimizin gayretleri ile güzel sonuçları izliyoruz. Bu yeterli midir? Kuşkusuz hayır; ama onlar da olmasa, okul sporları medyadan silinip gidecek.

Hentbolda Şampiyonlar Ligi maçlarını İzmit’te oynayan Beşiktaş Erkek takımının maçlarını her izlediğimde “Neden bu kentten bir hentbol takımı çıkmaz?” sorusunu kendime sormadan geçemiyorum. Bir ara Büyükşehir Belediyesinin hentbol takımı vardı. Neden kapatıldı veya neden liglerden çekildi, bugün bile anlamış değilim…

Doğa sporları, trekking, kayak için belki de bölgenin en güzel imkanlarına sahip olmakla beraber bu konuda sportif bir başarı öyküsü göremiyoruz. Evet bu sporlar eğlencelidir ama vitrin için bir şeyler yapmanın gerekliliği unutulmamalıdır.

Şüphesiz bu konularda inisiyatif göstermesi gerek kurumların olması gerektiğini bahsetmeden geçemeyeceğim: Eskiden sporcu ve sporun kaynağı olan bazı kurumların konuya ilgisiz ve kayıtsız kalışı düşündürücüdür. Bunun dışında defalarca yöneticisi, antrenörü, sporcusu değişen kulüplerin durumu da büyüteç altına alınmalıdır.

Şahsen bu tablo bu kentte yakışmamaktadır. Bisikletin kenti denilmesine rağmen artık ciddi bir takımın olmayışı endişe vericidir. Motosiklette Kocaeli Motosiklet Sporları Kulübünün hizmetleri şurada dururken, hâlâ Körfez Yarış Pistinin motosiklet yarışlarına açılmayışını açıklamakta güçlük çekiyorum.

Yerel seçimler öncesinde oy verecekler için şunu öneriyorum: Kim spora hizmet etmeyi söz veriyorsa, daha iyi tesisleri okul ve kulüp takımlarına açmayı planlıyorsa, lütfen onları destekleyin! Şahsen ben, sporda büyük hizmetleri vereceğini söyleyen ve bunu bir planla açıklayabilen adaylara oy vereceğim.

Kocaeli, büyük spor hizmetleri ve çok güçlü sportif takımlarla Türkiye’de bir numara olmayı çoktan hak etmiş bir şehirdir. Bunun için hep beraber yeniden bir yapılanma dönemi fırsatı önümüzde durmaktadır.

İçinde bulunduğum tablo bu kent için kabul edilir bir seviye değildir. Gelin bunu değiştirelim…