Hey gidi Körfez hey!..

Yazıktır… Günahtır… Bir kulübün kaderiyle ve tarihiyle böyle oynanmaz… Tütünçiftlik Duruder… Körfez Belediye… Körfez Birlik… Kocaeli Birlik… Körfez SK… Kayserispor ile Erciyesspor gibi bol bol değişiklik yapılan ve kaderiyle oynanan kulüp, sonunda pırıl pırıl yeşil sahadan, patates tarlası sahaya mecbur kaldı… Transfer yapamadı… Elindeki mevcut futbolcuları da kaybetti… Ve fotoğraftaki görüntüye döndü… Kullananlar mı?.. Onlar kâşanelerinde keyif çatıyor…

Nakoulma ve Chahechouhe farkı…

İkisi de yabancı statüsünde… İkisi de futbolcu olarak anılıyor… Biri Fener’i batırdı… Diğeri küme düşen Mersin’de en iyi oyuncuydu… Nakoulma Fransa Lig 1’de harikalar yarattıktan sonra, yeniden Türkiye’ye, Rizespor’a döndü… Aaatif Fener’den Rizespor’a geldi ve bu ikili buluştu… Geçen hafta Rizespor’un maçı vardı… Takım 1-0 gerideyken, mahalle futbolcusu kimliğinden uzaklaşamayan Aaatif Chahechouhe, babasının takımı gibi topla istediği gibi oynarken, kaptan kolluğuyla da hava atıyordu. Nakoulma ise nasıl bir profesyonel olduğunu gösterdi ve gol atıp, attırarak Rizespor’u galibiyete taşıdı… İşte amatör ve profesyonel farkı, işte işine saygı ile saygısızlık bu kadar açık ve net olarak ayrıştı… Tebrikler Nakoulma… Güle güle Aatif…

Nakoulma

Aatif Chahechouhe

Diadora ve İtalyan milliyetçiliği…

Türkiye’de Ziylan dışında bir yerli markamız yok… Varsa yoksa eskiden Çin kes’i, converse derdik, şimdi adidas, nike, slazenger… Bir ara İtalyan diadora yaygındı… Sonra söndü gitti… Ama İtalya Serie A’yı izleyin bakın ortak marka hala diadora… Hakemler sırtında bu markayı taşıyor… İzmit’te 80’lerde, ganyan birahanesinin altındaki terziden Marlboro’yu alan bizler, şimdi en ücra köşedeki köyün bakkalından skoç viskiyi götürüyoruz… Nereye gidiyoruz böyle?..

Irkçılığın her türüne hayır…

Irkçılık… Kimden gelirse gelsin… Ayaklarımın altındadır… Faşizm insanlık suçudur… İnsanların renk, dil, din ayrımı yapılmadan sevilmesi gerektiği dinimizin ve Osmanlı’nın temel ilkesidir… Diğer dinler de bu ilkeler üzerine kurulmuştur… Ülkemizde hala faşist saldırılar yapılması ürkütücüdür… Futbol sahalarında yine ırkçı saldırıda 15 yaşında bir çocuğun bıçaklanarak öldürülmesinin vebâli tüm ülkenindir… Hepimiz No To Racism derken, kendimize de yalan söylüyoruz… Yetti artık… Dilovası-Alikahya maçındaki ırkçı olaylar son olsun…

Metin İnan’dan açık tespit: Sorumlu Murat Aydın…

Darıca G.B. Kulübü’nü satın almak isteyen Darıca Kale Bayramoğlu eski başkanı Metin İnan, açık ve net bir durum tespitinde bulunmuş… Darıca G.B.’nin küme düşmesi halinde tek sorumlunun KASKF Başkanı Murat Aydın olduğunu açık açık söylemiş… Tebrik ediyorum… En azından Kocaeli Birlik’teki gibi olmadı. Orada herkes bana ‘Sorumlu Murat Aydın’ diyordu ama ‘Sakın yazma ha!’ diye de tembihleyip, onun yanından yer alıyor, bana tetikçilik teklif ediyordu… Metin İnan ise açık açık söylemiş… İşte bizim böyle açık tartışmalara ihtiyacımız var… Fareler gibi korkarak, sağda solda konuşmaya değil… (Bunu en başta sendikacılıktan gelen Murat Aydın kendisi istemişti… kızmak yok)…

GÜNÜN SÖZÜ:

Kalbi kırdıktan sonra gelen özür, doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir. İhtiyaç kalmaz… Pablo Neruda…