Aksoy’un katilini tanıyorum!..

Bu ülkenin sahip olduğu en değerli bilim insanlarından biri olan, 1970-1974 yılları arasında dört yıl boyunca öğrencisi olmaktan onur duyduğum Prof. Dr. Muammer Aksoy, 29 yıl önce bugün, 31 Ocak 1990 günü, alçakça bir saldırıyla bedensel olarak yok edildi.

O günden bu güne, Aksoy’un katil ya da katilleri bulunamadı!

Aslında, “İslami Terör Örgütü” adına cinayet üstleniliyordu!?

Kimi kaynaklar “Müslüman Kardeşler” örgütünü, kimi kaynaklar da Filistin kökenli “”Arap Selim” adlı birini olayın faili olarak gösteriyordu!

Kuşku yok ki, bu tür cinayetlerde “maşalar” kullanılır!

Cinayete azmettirenler ise bir türlü yakalanamazlar!

Peki bu durumlarda “cinayetin nedeni” ve “gerçek failleri” nasıl belirlenebilir?

“ NEDEN?” sorusunun doğru yanıtını bulursanız, gerçek failleri de görürsünüz!

İlk soru şu olmalı;

Muammer Aksoy kimdi? Neler söylüyor, neler istiyordu. Dile getirdikleri kimleri rahatsız ediyor, çıkarlarına çomak sokuyordu?

Muammer Aksoy; “Demokratik, Laik, Sosyal bir HUKUK Devleti” temel değerlerine bağlıydı. ANAYASA HUKUKU uzmanıydı. 1961 Anayasası’nı hazırlayanlardan biriydi.

temel değerlerine bağlıydı. ANAYASA HUKUKU uzmanıydı. 1961 Anayasası’nı hazırlayanlardan biriydi. Katıksız bir ATATÜRKÇÜ “Atatürkçü Düşünce Derneği’nin” kurucu başkanıydı.

“Atatürkçü Düşünce Derneği’nin” kurucu başkanıydı. “TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE” özlemindeydi!

özlemindeydi! “ULUSAL PETROL” davasının en büyük savunmanıydı!

davasının en büyük savunmanıydı! EMPERYALİZME karşıydı!

karşıydı! Emperyalist çıkarlara hizmet eden TERÖR ve SAVAŞLARA karşıydı!

1954 yılında, “Milliyetçi-Muhafazakar!” Demokrat Parti döneminde, ABD’li Max Bell adlı petrol uzmanının hazırladığı “Petrol Kanun Tasarısı” Demokrat Partili milletvekillerinin parmak üstünlükleri ile yasalaşmıştı!

Menderes; “Kaldırın parmakları” demiş, DP’li milletin vekilleri de patronun emrine uymuşlardı!

Yasayı okuyup incelemişler miydi?

Hadi canım sende! Ne gereği var? Reis ne diyorsa o olacaktır!

Bu yasa, yabancı petrol şirketlerine ülkemizde petrol arama ve çıkarma imtiyazı sağladığı gibi, çıkardıkları petrolü ve sağladıkları gelirin yüzde 65’ni “kar transferi” olarak götürmelerine olanak sağlıyordu! İç piyasaya verdikleri petrol maliyeti de dışarıdan sağlanabilecek petrol fiyatıyla aynıydı!

Muammer Aksoy, önce çeşitli makalelerle uyardı siyasi iktidarı. Sonra Türkiye Petrolleri (TPAO) adına Danıştay’da açılan davanın savunmanı oldu ve davayı kazandı.

İşte o günden itibaren, Muammer Hocam, yabancı petrol şirketlerinin ve ipleri yabancı güçlerin elinde olan “sözde Müslüman cemaat ve İslami terör örgütleri” adı verilen işbirlikçilerin düşmanı ve hedefi oldu!

İşte, bu nedenle cinayetin “gerçek failleri” bulunamadı, bulunamazdı!

Türkiye bugün, hemen tüm ulusal varlıkları yerli ve yabancı tekeller tarafından paylaşılmış, ağır dış borçlara sürüklenmiş, yoksulluğun giderek arttığı, geleceği meçhul bir ülke haline gelmişse, asıl nedeni de bu gerçektir.

Muammer Aksoy hocamın “gerçek katilleri” çok uluslu tekeller ve içimizdeki işbirlikçileridir!

Bu ülkenin ve vatandaşlarının özgür ve onurla yaşamaları uğruna canlarını feda eden namuslu aydınlarımızın, “GERÇEK DEMOKRASİ ŞEHİTLERİMİZİN” anıları önünde saygı ile eğiliyor, bu ülkenin namuslu vatandaşlarının bir an önce uyanmasını ve “TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE” özlemine kavuşmamızı diliyorum.