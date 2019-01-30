Bir vekil vükelanın Büyükakın sözleri

İYİ Parti ve CHP’nin ortak belediye başkan adayları düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. İlginç, ancak coşkudan uzak bir tören olmuş gibi bir izlenim bıraktı program. Adettendir denilerek törende protokol mensupları da konuşturulmuş. Fakat İYİ Parti’li vekil Lütfü Türkkan’ın bu kadar boş konuşacağını bilselermiş herhalde etkinliğe protokol konuşmalarını koymayabilirlermiş.

Ya da Türkkan dışındakilere söz hakkı verip, bu ‘vekil vükela’yı mikrofondan uzak tutarlarmış…

‘Sen iyi hatipsin’ deyip birileri mi kandırmış nedir, konuşmuş mikrofonu bulunca.

Aslında bir şey söylememiş, söylediğini zannetmiş.

Ucuz siyaset yapma alışkanlığını, siyasi acemiliğini, bu kent ile organik bir bağının olmadığını adeta millete haykırmış.

Hedefine AK Parti’nin Büyükşehir adayı Tahir Büyükakın’ı oturtmuş.

Peki, Türkkan; Büyükakın ile ilgili ne söylediğini zannetmiş dersiniz: “AKP’liler Büyükşehir için aday bulamadıkları için Bilecik’ten valiyi aday diye getirmişler…”

Bak, bak, bak…

Vekilime bakın hele…

Yani Türkkan’a göre, eski Vali Tahir Büyükakın, bu kenti tanımayan, Kocaeli ile bağlantısı olmayan, iktidarın teşkilat yapılanmasını bilmeyen, ne olduğunu kimsenin anlamadığı bir şekilde Büyükşehir’e aday gösterilmiş bir kişilik…

Tabi bunu söylerken kelimelerin laf olsun diye ağzından çıktığı o kadar belli ki...

Bilgisizlik, siyaseti okuyamazlık, gerçekleri görmezlik o kadar belli ki…

Türkkan’ın sözlerini neresinden tutsak da elimizde kalmasa. Fakat nereden bilsin ki sayın vekil, gün gelip de geçmişinin ve yaptıklarının, daha doğru neler yapamadıklarının ısıtılıp bir tepsinin içinde önüne konulabileceğini…

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Büyükakın’ın Artvin kökenli olduğunu hepimiz biliyoruz. Lakin bunun yanında Derince’de doğum büyüdüğünü ve üniversite dönemine kadar tahsilini bu şehirde yaptığını da iyi biliyoruz. Kökeni, ailesi, yaşadıkları, akademisyenlik dönemi, Büyükşehir’deki görevinde yaptıkları, her şey ortada. Bütün söylemlerine ve ithamlarına rağmen Büyükakın’ın vizyon konusunda eksik kalmayacağını, muhtemeldir ki Türkkan da kabul edecektir.

Fakat burada önemli olan, iki dönem bu şehir adına milletvekilliği yapma imkanı verilen Lütfü Türkkan’ın ne kadar Kocaelili olabildiğidir…

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Peki, bu kadar sözüm ona muhalefeti yapan Lütfü Türkkan isimli vekil, sizce Kocaeli için ne anlam ifade ediyor olabilir?

Parası ile kendine partilerin vekil adayı listesinde yer edinmeye çalışan bir siyasi…

Oluşturmak istediği o sözüm ona karizması ile kentte anılmanın mücadelesini veren basit bir politik yüz…

Paramız var ya, İstanbul’un en müstesna bölgelerinden birini yaşam alanı seçim, Kocaeli ile organik bir bağ kuramamış bir insan…

Milletvekili seçilememesinin ardından Kocaelispor’u es geçip, Bursaspor kulübünün yönetim kuruluna giren beyhude bir varlık…

Milletvekili listesine giremeyince başlayan yeni harekette, kenti adına sorumluluk almaktan uzak durmayı maharet sayan bir sima…

Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı gündeme gelince, sahadan kaçar adım uzaklaşan, mağlubiyet riskinin altına girmekten imtina eden kaçak güreşti…

Daha sayar da sayarız…

Ancak terazinin bir küfesinde Tahir Büyükakın varken, diğer küfesinde Lütfü Türkkan’ı koymak çok büyük haksızlık olur. Özellikle de Büyükakın için. Biraz daha ciddi meselelerle uğraşın şu adamla.

Yoksa Tahir beyin söylediği gibi, “Kocaeli’de navigasyonsuz dolaşamayacak insanlara cevap vermek zaman israfından başka bir şey değildir…”