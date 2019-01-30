Neden vatandaş CHP’ye güvenmiyor, şimdi anladınız mı?

Şu CHP’nin haline bir bakar mısınız?

Onlar kendilerini görmüyorlar, ben söyleyeyim.

Yıllardır bir türlü ele geçiremedikleri devleti…

Sanki ele geçirecekleri kesin gibi…

“Makam paylaşımı” kavgasına tutuştular.

*O koltuğa sen oturmayacaksın, ben oturacağım…

*Senin dediğin olmayacak, benim dediğim olacak…

*Madem benim dediğim olmuyor, ben istifa ediyorum…

Ortada partiyi düşünen yok.

Konuya “dava” olarak bakan yok.

Memleketi düşünen zaten hiç yok.

Ne var?

Kişiler var.

Kişilerin tavan yapmış egosu var.

Şu Pazar gününden bu yana yaşananları alt alta yazın, çerçeveletip duvara asın!

Yaşananlar, birer

Kocaeli, “geliri en yüksek ikinci il” mi?

Bilmesen, listeye bakıp “Oh oh!” çekersin.

Geçenlerde TÜİK, “illerin milli gelir ortalamalarını” yayınladı.

Kocaeli, İstanbul’dan sonra kişi başı “17 bin 723 dolarla” ikinci sırada.

Lira olarak düşünürsek…

Doları da 5 lira 30 kuruştan hesaplarsak…

Kocaeli’nde yaşayan her kişinin yıllık ortalama 93 bin 931 lira geliri olması gerekir.

Bunu da 12’ye böl, bu kentte yaşayan her bir insanın ortalama aylık gelirleri 7 bin 826 liraya geliyor.

Ne dersiniz, bu kadar zengin miyiz?

Bu hesaba göre…

Bir ailede 4 kişi varsa…

İkisi çocuk da olsa, evin hanımı çalışmıyor da olsa…

O eve her ay 31 bin 304 lira giriyor demektir.

Giriyor olabilir mi?

Böyle bir şey mümkün mü?

Bu “zengin” görünmemizin sebebi ne?

Başta TÜPRAŞ…

Ve genel müdürlüğü Kocaeli’nde bulunan diğer bazı büyük sanayi kuruluşları…

Onların vergileri, onların zenginlikleri Kocaeli’ne yazılıyor.

Böyle olunca da Kocaeli, “en zengin iller arasında” ya birinci, ya da ikinci oluyor.

Oysa gerçeklerimiz böyle değil.

Tamam, bu kentin yaşamı Anadolu kentlerinin çok üstünde.

Ama kabul edelim ki, ortalama yaşam düzeyimiz kişi başı yıllık 17 bin 723 dolarlık değil.

Kaç kişinin ortalama aylık geliri 7 bin 826, yıllık geliri 93 bin 921 lira, söyler misiniz?

Diğer kentlerde durum

Geliri en yüksek 10 il şöyle:

*İSTANBUL : 17 bin 827 dolar

*KOCAELİ : 17bin 723 dolar

*ANKARA : 14 bin 253 dolar

*TEKİRDAĞ : 13 bin 014 dolar

*İZMİR : 12 bin 344 dolar

*BURSA :11 bin 980 dolar

*BİLECİK : 11 bin 849 dolar

*YALOVA : 11 bin 544 dolar

*ESKİŞEHİR : 11 bin 139 dolar

*BOLU : 11 bin 019 dolar

Yukarıdakiler böyle.

Bir de aşağıdakilere bakalım.

Geliri en düşük 10 şehir:

*AĞRI : 3 bin 489 dolar

*VAN : 3 bin 859 dolar

*ŞANLIURFA : 3 bin 888 dolar

*BİTLİS : 4 bin 258 dolar

*MUŞ : 4 bin 422 dolar

*SİİRT : 4 bin 552 dolar

*BATMAN : 4 bin 644 dolar

*HAKKARİ : 4 bin 880 dolar

*DİYARBAKIR : 5 bin 003 dolar

*ADIYAMAN :5 bin 127 dolar

“En yukarıdakiler” ve “en aşağıdakiler” böyle.

Diğer illerde kişi başı ortalama gelir 5-10 bin dolar arasında.

Türkiye’de kişi başı ortalama gelir de kabaca 10 bin dolar civarında.

Tabii, Suriyelileri de bizden sayarsak, bu rakam daha aşağıya düşüyor.

Şunu söylemek istiyorum…

TÜPRAŞ ekonomisi 70 ilin ekonomisine bedel.

Ancak TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü bizim şehrimizde bulunduğundan, bütün ekonomik rakamları Kocaeli’ne yazılıyor.

Kocaeli’nde kişi başı ortalama yıllık 17 bin 723 dolarlık bir “bolluk” yok.

Kimse “Kocaeli’ni Türkiye’nin en zengin kenti yaptık” diye böbürlenmesin!

3 görüş

*44 yıldır her gün yazı yazan biri çıplaktır. Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyi yoktur.” Necati DOĞRU-SÖZCÜ

*”En büyük düşman, dost gibi görünendir.”

*”Hiçbir yeteneği olmayan insanlardan her şey beklenir.” John STEINBECK