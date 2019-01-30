Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ne yapmak istiyor?

Türkiye’de eğitim hep sancılıdır…

Geçmiş yıllarda da bu böyleydi, şimdi de böyle…

2002 yılında iktidara gelen AKP, tabir yerindeyse eğitim sistemini yaz-boz tahtasına döndürdü…

17 yıllık dönem içinde 5-6 bakan gitti, 5-6 bakan geldi…

Maalesef gelen Milli Eğitim Bakanı, giden Milli Eğitim Bakanını arattı…

Gelen Bakan, eski sistemi bir kenara koyup, yeni bir sistem türetmeye çalıştı…

Bizim dönemimizde eğitim sistemi belliydi…

Ama şimdi neredeyse her yıl eğitim sistemi sil baştan değişiyor, değiştiriliyor…

Sürekli değişen eğitim sistemleri sonucunda; öğrenciler şaşkın, veliler daha da şaşkın…

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Bir yandan eğitim sistemi yaz-boz tahtasına döndürülürken, diğer yandan okulların bina sorunları da bir türlü çözülemedi…

Öğrenciler yine sağlıksız koşullarda eğitime zorlanıyor…

VELİLER BURNUNDAN SOLUYOR

Yukarıda eğitim sistemiyle ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra, asıl konumuza gelmek istiyorum…

Hereke’de de şu sıralar eğitimde büyük bir sorun var…

Sıkıntı var…

Veliler burnundan soluyor…

İlçe olmayı hayal eden Hereke’nin bir de belediyesi kapanınca, tamamen Körfez ilçeye bağımlı hale getirildi…

VELİLER ÇOK, AMA ÇOK TEDİRGİN…

2018-2019 eğitim dönemi 4 Şubat Pazartesi günü başlayacak…

Şu sıralar Hereke Nuh Çimento İlkokulu velileri çok tedirgin…

Aldığım bilgiye göre ortaokullardan ayrılmalarını isteyen bazı velilerin yaptığı başvuru neticesinde, okulun 1.2.ve 3. Sınıf öğrencileri Sümer İlköğretim okuluna transfer edilmesi kararlaştırıldı…

Bu karar ilkokul öğrenci velilerinde tepkilere neden oldu…

OKUL, EĞİTİME UYGUN DEĞİL

Bunu istemeyen 1.2.ve 3. Sınıf velileri; okulun küçük çocuklar için eğitime uygun olmadığı,

okulun ısınmasında sorun olduğu,

Okulda 9 sınıfa karşılık 1 tuvalet olduğu

ve kantini olmadığından dolayı imza kampanyası başlattı.

İMZA KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Nuh Çimento İlkokulu 1.2. Ve 3. Sınıf velilerinin imza kampanyası bütün hızıyla devam ediyor…

Veliler, bu karardan bir önce dönülmesini istiyor…

Bu karar uygulanırsa, çocukların soğuktan hasta olacağını, bu hususun da göz nünde bulundurulmasını rica ediyorlar…

ÇOCUKLAR HASTA OLACAK

Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfın körpe çocukları, bu kar kışta buraya almak istiyorlar, hasta olmalarına neden olacaklar.

Ne bir kalorifer ne bir kantin ne bir akıllı tahta var yazık günah…

Veliler, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aldığı bu kararla, ne yapmak istiyor diye birbirlerine soruyorlar…

BU OKULDA EĞİTİM YAPILIR MI?

Sevgili okurlar;

Veliler çocukların taşınacağı Sümer İlkokulu’ndan bazı fotoğrafları ve başlattıkları imza kampanyası ile ilgili gazetemize fotoğraf gönderdiler…

Fotoğraflara bakınca, gerçekten de okul dökülüyor…

Okulun kapıları delik deşik…

Sınıflar ve sıralar çok bakımsız…

Okulun lavaboları bozuk ve kırık vaziyette…

EY YETKİLİLER, SİZ ÇOCUĞUNUZU BU OKULA GÖNDERİR MİSİNİZ?

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okulun bu halini görmüyor mu da, 1,2 ve 3’nücü sınıf öğrencilerini bu okula göndermeye çalışıyor…

Yetkililer bu okula gitsin, bir incelesin…

Kendi çocukları olsa, bu okula gönderirler mi?

Yetkililer okula gitsin, detaylı bir inceleme yapsın, bu okulda eğitimin verilip verilmeyeceğini sağlık hekimlerine sorsun, ondan sonra karar versin…