Sporcu verimliliğini ölçmeyi boş ver; kent sporuna bak; tekeli kaldır…

Kağıtspor kulübü kapanmak üzereydi… Ben de eski bir sporcusu olarak mücadele ettim. Gültekin Görüm başkandı ve kulübü kapatmak bir yana, daha da büyüttü. İlk etapta pahalı transferler yapıldı, vizyon oluşturuldu, ardından yıldızların arkasından bir çok kent sporcusu yetişti ve onlar da yıldız oldu… Komünizm zamanındaki Doğu Bloku ülkelerinin çalışması uygulandı ve başarı geldi. Bunlar güzel şeylerdi. Sporcu fabrikası modeli harikaydı. Ancak bir şey unutuldu… Semt kulüpleri… Yıldızlar birer ikişer toparlanırken, mevcut kulüpler göz ardı edildi ve birer ikişer kapandı. Sonuç yaralı bir kent sporu… Kağıtspor büyüdü, ama kent sporu küçüldü… Şimdi de sporcu ölçümleri yapılıyormuş… Bana göre önce semt kulüplerini futbol dışında geliştirin, sonra ölçümleri beraber yaparız…

Paranoyaklığı bırakın…

Onlar bizim profesyonel takımlarımız… Kocaelispor… Gölcükspor… Körfez Spor Kulübü… Darıca… Gebze… Ancak toplayın bakalım içlerinde kaç Kocaelili var… Ortalama 150 kişilik bir gruptan söz ediyoruz ve sadece A takımlarda Kocaelili sporcu sayısı belki yarıyı zor bulur… Kocaelispor-Gölcükspor bir derbi oynadı geçen hafta… Bu kez de Gölcükspor, Kocaelispor’un şampiyonluk yolundaki ne büyük rakibi lider Bayburt’u ağırlayacak… İnce hesaplar yapılıyor… Dedikodular mı, tabii ki olacak… Türk futbolunun fıtratında var bu paranoyaklık… Bizler de, 1461 Trabzon bizi çelmeledi, Bayburt’a yol verdi, Fatsa bizden puan aldı, Bayburt’a idman yaptırdı demiyor muyuz?.. Bu sözcükler sezon sonuna kadar böyle gidecek… Ha, öyle de olsa, yapabileceğiniz bir şey var mı? Mesela TFF’de bir lobiniz mevcut mu?.. Güleyim bari…

‘De get Bayburt!..’

Üşenmedim… Araştırdım… Bir kere türküyü yakan kişi Yılmaz Kayral ve türkü Urfa yöresine ait... İlk dört mısraı şöyle: “De get Bayburt de get Bayburt de get sende nem kaldı… Hasan Kalasında aman çaketim kaldı… O çakettir güzel eder adamı… Ergen kızlar alsın benim kadamı… Böyle gidiyor… Çakettir, konduradır, göynektir…” Ekle ekle söyle… Konfeksiyon mağazası gibi… Konusu itibariyle garip türküdür. Öncelikle bir Bayburt türküsü olmadığı türkünün kendisinden bellidir. Zira Bayburtlular Bayburt'a neden ‘De get Bayburt!..’ desinler? Sonrasını ansiklopedilerden siz araştırın… Biz de Bayburt’taki maçta gömleği, ceketi, kundurayı bırakacak olursak, yalın ayak, bir tarafımıza bakarak, kente döneriz… Bilmem anlatabildim mi?..

Vali bey gerekeni yapınız lütfen!..

Sayın Vali’m!.. Kentimizin büyüğüsünüz… Ülkemizin bayrağını Arjantin’de en önde taşıyan bu kentin bir genci var… Judocu Ömer Kemal Aydın… Dünya sıralamasında bir numara ve Olimpiyat Şampiyonları adayları arasında gösteriliyor… Henüz 18 yaşında… Lütfen onu bir ağırlayın da şöyle memleket şampiyon ağırlaması görsün… Ne dersiniz!.. Bir gencin kırık kalbini onarmak kutsal değil mi?..