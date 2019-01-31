Kartepe’de sıra meclis üyelerinde!

31 Mart tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Ak Parti, CHP ve DSP Kartepe adaylarını belirledi. MHP ve İyi Parti ise ittifak nedeniyle aday çıkartmıyor. Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin de Kartepe’de seçimlere katılarak aday çıkartması bekleniyor. Kartepe’nin seçilmiş ilk belediye başkanı olan Şükrü Karabalık’ın aday olmamasına ise artık kesin gözüyle bakılıyor. Tablo şimdilik böyleyken, sıra meclis üyeliklerinde. Kimler listelerde kendine yer bulacak, sıralama nasıl olacak, hangi kriterler göz önünde bulundurulacak şimdiden merak konusu. Mülakatlar yapıldı, parti yöneticilerine kimi görmek istedikleri soruldu ve listeler de üş aşağı beş yukarı şekillenmeye başladı. Böylelikle başkan adayları için en zorlu virajlardan birine girilmiş olundu. Bu dönemi en az zararla ve hasarla atlatacak olan adayın şüphesiz eli de güçlenmiş olacak.

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Gönül ister ki meclis üyesi yapılırken bir takım kriterler göz önünde bulundurulsun. En azından liyakata, bu işin hakkını kim verebilir buna bakılsın. İnanın vatandaşların çoğu siyasette oluşturulan sisteme -ki bu hangi parti olursa olsun inancı kalmamış. “Şu isim çok faydalı olur, temiz çalışkan ve getirisi olur” denilerek aday belirlense bugün meclis üyesi olabilmek için yapılan başvurular çok daha yüksek rakamlara ulaşırdı. Üniversiteyi bitirmiş ve gerçekten meclis üyeliğinin hakkını verebilecek her mahalleden o kadar çok insan var ki! Çoğu bırakın başvuru yapmayı, meclis üyesi olmayı aklından bile geçirmiyor. Adamcılığın cirit attığı, “bahis oynar gibi birinin peşine takılıp o bir yere gelirse sözüm ona vefası gereği onu yanına alma hastalığı” öylesine insanları bu işten uzaklaştırdı ki, kimse bu çarkta yıpranıp giderim diye bu işlere heves etmiyor! Haksız da sayılmazlar… “İlçemize ne katar?” yerine “kime yakın, kimin adamı, benim önüme geçer mi?” gibi süzgeçlerden geçince, hayatını alın teriyle ve çabalayarak kazanmış kesime bu tür uğraşlar sıcak gelmiyor. Hal böyle olunca da en hayati noktalarda alakasız insanlar söz sahibi olabiliyor. Herkes için bu böyle demiyorum. Elbette bu işi layıkıyla yapmaya çalışan, yaşadığı bölgeye katma değer sağlamayı düşünenler de var. Bu insanlar da ne yazık ki azınlıkta kaldığı için siyasete genel yaklaşım her daim negatif eğilimde...

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Her ne kadar siyasetin geldiği nokta yukarıda bahsettiğim kesimlere uzak hale getirilse de, müdaceleyi bırakmamak gerekiyor. Bu güzel mecrayı kirletenler kadar düzeltme eğilimde olan insanların da sesinin çıkması, onların da en az diğerleri kadar mücadele etmesi gerekiyor. Zordur bu mücadele biliyorum ama bazen o seviyeye inip düzeltmeye çalışmak gerekiyor. Yoksa kılık kıyafetiyle bile o makamları haketmeyen insanlara gün doğuyor.

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Buradan özellikle Mustafa Kocaman ile Cumhur Karakadılar’a seslenmek istiyorum. Bu düzeni değiştirmek, en iyisini getirebilmek ve siyasete kalite katabilmek sizin elinizde. Her ne kadar bu listeleri kendi başınıza yapmayacak olsanız da, bir çizginiz ve bir kriteriniz mutlaka olsun. Mahalle dağılımı, yaş kotası, bay-bayan dengesini anlıyorum. Ekonomik sıkıntının baş gösterdiği şu ortamda, yapılacak olan en iyi işin gayret, samimiyet ve tevazudan geçtiğine inanıyorum. Bırakın alığınız meclis üyesi sizden daha donanımlı olsun, velev ki yarın bir gün sizin koltuğunuza göz diksin! Siz doğru olanı yapın, tarihe karşı sorumluluğunuzu yerine getirin de kim ne halt yerse yesin! Bırakın en uyumlu safsatasını, en iyi kim var onu bulun getirin!

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Yaptıklarınız kadar yapmadıklarınızdan da sorumlusunuz, unutmayın. Bakın beş yıl neredeyse boşa geçti. Söylemekten dilimizde tüy bitti. Başkan Üzülmez’in arkasını toplayacak, proje üretebilecek, ilçeye faydalı olabilecek kimseler olsaydı, bu kadar nahoş bir veda olur muydu? Bakın şimdi eller yukarı! Para yok, huzur yok, adam gibi bir icraat da yok! N’olurdu üç beş tane akıllı mantıklı kişiyle çalışıp bu kubbede hoş bir sada bırakabilseydi? Aynı durum olmasın diye şimdiden uyarmayı bir görev olarak görüyorum. Geçtiğimiz bu döneminde millete faydalı olabileceği halde olmayan, olamayan o kadar çok isim var ki! İşte bunun vebali çok ama çok ağır, bir şekilde belki mahşerde ödemek zorunda kalacak birileri. Umarım aynı hatalara bugünkü adaylar düşmez. Zaman öyle hızlı akıyor ki… Bugün keşke haklı olmasaydım dediğim, uyarı mahiyetinde öyle çok yazım var ki! Yine bir beş yılın aynı şekilde heba olmasından inanın çok endişe ediyorum.