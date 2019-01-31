İyi Parti’den birileri şu Lütfü Türkkan’ı bir sustursun

Şimdi yine birileri yazdıklarımı “önyargı” olarak kabul edecekler.

“Sen Lütfü Türkkan’ı sevmezsin, ondan böyle yazıyorsun” diyecekler.

İlgisi yok!

Biz durup dururken, hiçbir kusuru-yanlışı yokken, filanca veya falanca aleyhine yazı yazalım diye düşünmeyiz.

Birileri öyle yanlışlar yapar ki, bize yazmak düşer.

O yanlışları gördüğün halde yazmazsan, zaten gazeteci değilsin.

Şimdi dönelim konumuza…

Lütfü Türkkan, İyi Parti milletvekili.

Daha önce de bir dönem MHP milletvekilliği yaptı.

Kocaelili değil, ama iki dönem Kocaeli’nin iki milletvekilliğini işgal etti.

Milletvekili seçilir gider, ara sıra uğrar şöyle ortalıkta bir görünür, ağzını açıp birilerini eleştirmeye kalktığında da pot kırar, gülünçhale gelir.

Geçenlerde bunu yine yaptı.

İzmit’e geldi, birilerini eleştirecek ya, “AKP’liler İzmit’te Büyükşehir’e aday bulamadıkları için Bilecik’ten valiyi aday diye getirmişler” deyiverdi.

Tam milletvekilliği yaptığı kentten “habersiz” bir kişinin çıkışı!

Kocaeli’nde ne oluyor ne bitiyor, kim kimdir, bilmez.

Ucuz siyaset yapacak, “Aday bulamadınız, Bilecik Valisi’ni getirip aday yaptınız” diyecek, sonra da “eleştiri görevini” yerine getirmiş olacak…

Lütfü Türkkan kendini “Kocaelili” kabul ediyor ya…

Eğer Lütfü Türkkan Kocaelili ise AKP adayı Tahir Büyükakın bin defa Kocaelili.

Kocaeli’nde doğmuş, büyümüş, okumuş, üniversite ve belediyede görev yapmış…

Buralı… Buranın çocuğu…

Her neyse…

Şunu söylemek istiyorum.

Lütfü Türkkan’ın Tahir Büyükakın’ı “boş laflarla” eleştirmesi, AKP’ye değil İyi Parti’ye zarar verdi.

Bence, İyi Parti Lütfü Türkkan’ı hiç olmazsa seçim döneminde Kocaeli’nden uzak tutmalı.

İzmit’e gelmesin, Ankara’da particilik oynasın, sussun, konuşmasın.

Konuştukça kendini de, partisini de rezil ediyor.

Mustafa Batgün de gitti, sırada kim var?

Önceki akşam…

Televizyonda haberleri izliyorum.

Telefonum çaldı, arayan Nazım Baştürk.

Yuvacık eski Belediye Başkanı…

“Mustafa Batgün’ü biraz önce kaybettik” dedi.

Mustafa Batgün, ANAP döneminin ilk milletvekillerinden.

Halim Aras, Mustafa Batgün, Osman Nuri Akyol…

1983-1988 yılları arasında kentimizi TBMM’de temsil etmişlerdi.

ANAP rüzgârının bütün şiddetiyle esmeye başladığı yıllardı.

İktidarın 3 milletvekili uyumlu çalışıp kentimize iyi hizmet etmişlerdi.

Yıllar çabuk geçiyor…

Neresinden baksanız ANAP döneminin başlangıcından bu yana 35-36 yıl geçmiş.

Nazım Baştürk de o dönemde ANAP’ın Yuvacık Belediye Başkanı idi.

Çalışkan, cevval, efsane bir başkandı.

Nazım başkan konuşurken birden hüzünlendi:

“Birer birer gidiyorlar… Osman Nuri Akyol gitti, Halim Aras gitti, Necati Gençoğlu gitti, bugün Mustafa Batgün de gitti, sıra bana geliyor herhalde…”

“Dur bakalım başkan” diye teselli ettim.

Mustafa Batgün’e Allah’tan rahmet diliyorum.

Eşi Nursen Hanım’ın, çocukları Gökmen ve Gülay’ın, yakınlarının acısını paylaşıyorum.

“Cennete girme belgesi” dağıtan kafa

Cahil olsa, dersin ki, cahil!

Kafadan kontak olsa, dersin ki, böyle konuşması normal!

Ama o muhterem…

*TBMM Başkanlığı yaptı.

*Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

*Ulaştırma Bakanlığı yaptı.

*Milli Eğitim Bakanlığı yaptı.

Bu görevlerde bulunduğuna göre, ne cahil, ne de kafadan kontak!

Tamam da, o halde İsmet Yılmaz AKP Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin için oy isterken neden “cennete girme belgesi” dağıtmaya kalktı.

“Hilmi Bilgin’e desteğinizi bekliyorum. İnanıyorum ki Hilmi Bey’e vereceğiniz destek yarın ruzi mahşerde (kıyamet günü), yine sizin berat belgelerinizden (kurtuluş) biri olacağını düşünüyorum.”

Hey güzel Allah’ım, şu İsmet kulunun haline bir bakar mısın?

Cennete gitmek için, AKP adayına oy vermeyi şart koşuyor.

Bunlar, “din ticareti” yaparak siyasi güçlerini devam ettirme peşindeler.

Sanki Türkiye, Ortaçağ karanlığında!

Ortaçağ’da papalık “cennet tapusu” dağıtıyordu, İsmet Yılmaz’ın şu yaptığı da o dönemde yapılandan pek farklı değil.

Bu kafalarla işimiz çok zor, çok!

3 görüş

*”Deloitte’un raporuna göre bu yıl ilkokula başlayan çocukların yüzde 65’i günümüzde var olmayan işlerde çalışacaklar. Eğitim sistemimizin acil olarak yeniden yapılanması ve bilgiye dayalı içerikten kurtulması gerekiyor. Bunun için öncelik, öğretmenlerin buna göre yeniden eğitilmesi.” Acar BALTAŞ

*”Nefse uyan, Hakk’a uymuş değildir.” Pir Sultan ABDAL

*”İktidara gelmiş bir dost, kaybedilmiş bir dosttur.” Henry ADAMS