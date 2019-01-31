Kızının hayatını kurtarmak için öyle bir şey yaptı ki…

Onu Kocaeli de pek çok kişi tanır.

Birçoğunuz onu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bando mehteran takımından bilir. Mehteran başı olarak görev yapan Ferhat Akbulut’tan bahsediyorum.

Neslihan Akbulut ile evli olan ve Neslican ile Yahya isimli iki çocuğu bulunan Ferhat, evladı için öyle bir şey yaptı ki, herkesin takdirini topladı.

Bundan 7-8 ay önce Ferhat’ın 20 yaşındaki kızı Neslican rahatsızlandı. Bir dizi tetkikin ardından Neslican’ın böbrek hastası olduğu belirlendi. Neslican bundan sonra ya diyalize bağlı olarak yaşayacaktı ya da böbrek nakli olacaktı.

Ferhat, böbreğini vermek için gönüllü oldu.

Kızıyla dokuları uyan Ferhat, İstanbul’da özel bir hastaneye gitti. Böbreğini verebilmesi için zayıflaması gerektiği söylendi. 125 kilo olan baba 5 ayda 35 kilo vererek 90 kiloya indi. Tüm şartları yerine getirdikten sonra beklenmedik bir aksilik oldu.

Ferhat Akbulut’in böbreklerinden biri rahatsızdı. Sürekli kum döken ve böbreği taş üreten Ferhat’a hastane, “Sizin böbreğinizi nakledemeyiz. Sağlam böbreğinizi nakil edersek ileride siz sorun yaşarsınız” dedi.

Büyük bir hayal kırıklığıyla evine dönen Ferhat Akbulut, kızının gün geçtikçe daha kötüye gittiğini daha fazla izleyemedi.

Hemen İstanbul’da farklı bir hastaneye giderek nakil işlemlerini tekrar başlattı. Böbreğinin birinde olan rahatsızlıktan bahsetmeyerek ameliyatın kabul edilmesini sağladı.

Ameliyat hafta başında gerçekleştirildi ve Ferhat Akbulut kızını yaşama bağladı.

Telefonla görüştüğüm Ferhat, “Ben kaderci bir insanım. Olacağı varsa olur. Kızımı öyle görmektense sağlam böbreğimi kızıma vermeyi tercih ettim. Allah ona uzun ömür versin” diyerek canı pahasına kızını kurtardı.

Babalığın ne demek olduğunu tüm dünyaya gösteren Ferhat Akbulut,”ADAMSIN” kardeşim. Allah sana ve ailene uzun ömür versin. Bugün tek böbreklisin ama senin kocaman yüreğin her şeye yeter…

Şener Söğüt’ün tanıtımında salon doldu taştı

İsmail Baran’ın yeniden aday gösterilmediği Körfez İlçesinde adaylık görevinin Şener Söğüt’e verilmesinin ardından teşkilat hemen kolları sıvadı ve seçim startını verdi. Siyasetin hayli hareketli olduğu ilçede her iki partinin adayı da sıkı çalışıyor.

Seçim çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Geçtiğimiz salı günü AK Parti grubu aday tanıtım programı düzenledi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısını bende izledim. Merkezin en büyük salonunda düzenlenen tanıtım için çok özenli bir hazırlık yapılmıştı. İlçe yöneticileri konukları kapıda karşılıyordu. Gelin gibi süslenmiş salon ise bu toplantının önemini yansıtacak profesyonellikte yapılmıştı. Özel temaların kullanıldığı salon, kısa sürede tıka basa dolmuştu. Öyle ki partililer ve Şener Söğüt destekçileri salona sığmadı. Fuaye alanı da doldu taştı. İnsanlar Kültür merkezinin dışında beklemek zorunda kaldı.

AK Parti’nin yaptığı tanıtım toplantılarının en kalabalığı sanırım Körfez’de yapılanı oldu. Kimler yoktu ki salonda…

Körfez eski Belediye Başkanı Yunus Pehlivan, AK Parti eski il başkanları Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan, eski ilçe başkanları, aday adayları…

Aynı gün amcasını kaybettiği için moralsiz olan Şener Söğüt, gördüğü destek sayesinde moral bulmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Büyükşehir Adayı Tahir Büyükakın ve bölge milletvekillerinin de Söğüt’ü öven sözleri gecenin tadını biraz daha artırdı.

Sertif Gökçe, şimdi de köylerde

CHP bu dönem Derince ilçesini kazanmak için sıkı çalışıyor. Tüm şehrin ilk belediye başkan adayı olan Avukat Sertif Gökçe, bu durumun avantajını kullanmayı başardı. Sessiz sedasız çalışan Gökçe, Derince’de kapı kapı geziyor. Derince’de neredeyse çalmadık kapı bırakmayan Sertif Bey, son günlerde de köylerden çıkmıyormuş. Daha önce CHP’nin oy alamadığı köylerde bu dönem yeşil ışık gören Sertif Gökçe, işi sıkı tutuyor.

Köylere yönelen ve birebir siyaset yapan Kocaeli Barosu eski Başkanı Sertif Gökçe, bıkmadan usanmadan ev ziyaretleri yapıyor. Sertif Bey’in, objektiflere yansıyan surat ifadesi hayli mutlu görünüyor.