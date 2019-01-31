Karamürsel Turizm Derneği suçlamalara cevap verdi!

Sevgili okurlar, önceki gün “Karamürsel’de derneğin adı VAR, adresi YOK!” başlıklı bir yazı yazdım… Yazının bu kadar etki edeceğini tahmin etmedim. Yazımda Karamürsel Turizm Derneği’nden bahsettim… Dernek Başkanı Mehmet Akdeniz’in derneği sosyal medya hesabından yönettiğini, yeterli çalışma yapmadığını, derneğin sadece bir tabela derneği olduğundan şikayet edildiğini ifade ettim. Yazıyla ilgili birçok kişi aradı, çeşitli görüşlerde bulundu… Kimisi yazdığım yazının Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın işine yaradığını, onu destekler bir yazı olduğunu belirtti… Kimisi de belediyenin Karamürsel Turizm Derneği’ne destek vermediğini, belediyenin ilçenin tanıtımına hiçbir katkıda bulunmadığını söyledi.

YILDIRIM’IN SAYGISIZLIĞINI UNUTMADIM!

Şunu ifade etmemeliyim ki; Yazdığım yazıda Başkan İsmail Yıldırım’ı desteklediğim söylemleri doğru değil… Ben, dernekle ilgili düşüncelere yer verdim. Yıldırım’ın benim de içinde bulunduğum bir ortamda, bize yaptığı saygısızlığı unutmadım… Diyeceksiniz ne saygısızlığı… Kısaca bilgi vereyim… Bundan 6-7 yıl önce Karamürsel Belediyesi yerel gazete temsilci için Karamürsel sahilde yemekli bir toplantı düzenledi… Yıldırım, toplantıda gazetecilere ilçe hakkında bilgi verecekti… Ben de dahil İzmit ve çevre ilçelerden birçok gazeteci toplantıya katıldık… Gazeteciler Yıldırım’ı bekledi… Bekledi de bekledi… Sonrasında dendi ki Yıldırım, İzmit’te bir parti toplantısına katılacağı için gelemeyecek… Yani Yıldırım, onlarca gazeteciyi Karamürsel’e davet etti, ama kendisi gelmedi… Bize büyük bir saygısızlık yaptı… Ertesi gün Yıldırım’ın bu saygısızlığını köşemde yazarak, kendisini kınadım… Bu yüzden insanlarla iletişimi zayıf olduğunu düşündüğüm Yıldırım’ı destekler yazı yazdığım söylemi doğru değil… Ama güzel projelere imza atarsa, bunu da değerlendiririm…

MEHMET AKDENİZ ARADI

Yıldırım ile ilgili bir paragraf açtıktan sonra tekrar konumuza dönelim… Yazımla ilgili Karamürsel Turizm Derneği Başkanı Mehmet Akdeniz aradı… Dernekler ilgili yaptığı çalışmaları anlattı… Başkan Akdeniz şunları söyledi; “ Mesut Bey, derneğimi gündeme getirdiğiniz için size teşekkür ederim… Sizi arayanlar, tek taraflı bir anlatımda bulunmuşlar. Keşke beni de arasaydınız. Olsun, bu vesileyle düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum.

KARAMÜRSEL SEVDALISIYIM

Karamürsel Turizm Derneği, bağımsız bir dernektir. Ben Karamürsel sevdalısı bir insanım. İlçemizin güzel olmasını isterim. Bu yüzden de her platformda düşüncelerimi paylaşırım. Biraz sert muhalefet ederim. Ama benim söylemlerim, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın hoşuna gitmiyor… Eleştiriye tahammülü yok. Ben esnafım. Yaptığımız faaliyetleri yönetim kurulu olarak cebimizden karşılamaya çalışıyoruz. Belediyeye muhalif olduğum için, belediye hiçbir etkinliğimize destek vermiyor. Örneğin ilçemizde Kiraz, Karamürsel Sepeti ve Kalamar Zeytini festivali yapmak istiyoruz. Ama destek alamıyoruz. Proje üretiyoruz, ama yerel yönetim bizi desteklemeyince, biz de bunları yapamıyoruz.

NE OLDU DENİZCİLİK FAKÜLTESİNE?

Ben ayrıca Kent Konseyi üyesiyim. Karamürsel’e 4 yıllık Denizcilik Fakültesi gelecekti… Ama Karamürsel Belediyesi işi ağırdan alınca, henüz bu proje gerçekleşmedi. Kocaeli Üniversitesi, fakültenin gelmesi için bina istiyor… Ama Karamürsel Belediyesi, bunu karşılamıyor. Aldığım bilgiye göre Körfez Belediyesi devreye girdi ve Denizcilik Fakültesi’nin Körfez’e alınması için girişimleri var. Fakülte ilçemize gelse, öğrenci sayısı 6500’u bulacak, böylece ilçe esnafı da kazanacak. Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a, ne oldu bu denizcilik Fakültesi diye sorduğumuzda, kaçamak cevaplar veriyor. Karamürsel halkı adına bir kez daha soruyorum, Denizcilik Fakültesi’nin akıbeti ne oldu? Denizcilik Fakültesi’nin gelememesi ile ilgili eleştirilerimi yapınca, bu başkanın hoşuna gitmiyor. Yukarıda ifade ettiğim gibi ben Kent Konseyi üyesiyim. Denizcilik Fakültesini gündeme getireceğimden çekinen Kent Konseyi Başkanı Mesut Çalık, 1 yıldır Kent Konseyi toplantısını yapmıyor.

DERNEKLER, BELEDİYE GÜDÜMÜNDE!

Şunu ifade etmemeliyim ki; Karamürsel Belediyesi, bizim dışımızda bütün STK’lara ve derneklere destek veriyor. Bütün STK ve dernekler de belediye güdümünde. Çünkü Başkan İsmail Yıldırım, bütün STK ve dernek başkanlıklarına kendisine yakın isimleri seçtiriyor. Durum böyle olunca, hiçbir STK ve dernek, Karamürsel Belediyesi aleyhine bir şey söyleyemiyor.

ŞULE HANIM’IN TURİZMLE İLGİLİ YOK

Yazınızda Şule Özkan hanımdan bahsetmiş, bazı kesimlerin Şule Hanım’ın Karamürsel Turizm Derneği başkanı olmasını istediğini yazmışsınız. Şule Hanım, Doğru Yol Partisi, uzantısı Demokrat Partilidir… Yani Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile aynı partilidir. Şule Hanım, İstanbul’dan, Bursa’dan arkadaşlarını getirir, Karamürsel’i gezdirir… Şule Hanım, eski yıllarda Karamürsel’de idi… Ama 3-4 yıldır Karamürsel’de yoktu… 2-3 aydır bu tür organizasyonlar yapıyor. Yani Yıldırım istedi, Şule Hanım da seçimler için bu organizasyona başladı. Şule Hanım’ın turizmle bir alakası yok.

İLÇEMİZDE 14 TRİKİNG ALANI VAR

Bizim turizm sayfamız var. Karamürsel’in bütün güzelliklerini bu sitede görebilirsiniz. İlçemizde 14 noktada triking alanları var. Bursa’dan ve çevre illerden 300’e yakın kişi gruplar halinde bu triking alanlarına geldi. Buraya gelenler, triking alanlarında konaklama ve dinlenme yerleri istiyorlar. Belediye bize destek verse, bu alanları oluşturabilir, daha çok insanı bu alanlara çekebiliriz. Yad da belediye buralara dinlenme tesisleri yapabilir. Biz de onlara destek veririz.

ÖZÜRLÜLER İÇİN DİŞ HASTANESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Avrupa Birliği’nde çalışan bir arkadaşım var. Avrupa Birliği hibe fonundan nasıl yararlanabiliriz diye görüş alışverişinde bulundum. Şu anda ilçemizdeki 300 özürlü çocuk için bir diş hastanesi yapılması projemiz var. Dosyayı hazırladık, verdik. Onlar bizden yer istiyorlar. Bu projenin hayata geçirilmesi için yerel yönetimin bizi desteklemesi lazım. Biz proje üretiyoruz, gücümüz sınırlı olduğu için bunları gerçekleştiremiyoruz. Diğer STK ve derneklerden destek istediğimizde, belediye güdümlü oldukları için, yan çiziyorlar. Bu diş hastanesi projemizi CHP Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık ile paylaştık, çok mutlu oldu. Başkan seçildiğinde Karamürsel’e artı değer katacak bu projeye tam destek vereceğini söyledi.

KARAMÜRSEL’E KÖYLÜ PAZARI

Dernek olarak köylerimize gidiyoruz. Köylünün ürettiği ürünü, Karamürsel ilçe merkezinde satmaları için bir köylü pazarı kurulması gerektiğini Başkan İsmail Yıldırım’a söyledik. 2 yıldır cevap alamadık. Başkan Yıldırım ile diyaloglarımız var, ama iş projeye gelince, derneğimizin hiçbir projesine destek vermiyor. Ak Parti, zaten hep böyle. Kendilerinden olmayanlara destek vermiyorlar, kendilerinden olmayanların sorunlarını çözmüyorlar.

1000 ADET DERGİ DAĞITTIK

Bir de dernek olarak bir dergi projemiz var. Karamürsel’in bütün güzelliklerini bir dergide topladık. 1000 tane bastık. Karamürsel’in nereleri güzel, nereleri görülmesi gerekir, nasıl gidilir gibi birçok güzelliği bu dergimizde kamuoyuna yansıttık. Dergiyi ilçeye dağıttık. Çok da güzel geri dönüşümler oldu. Karamürsel’in güzelliklerini tanıtmada pay sahibi olduk.

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ TARAFLI

Sonuç olarak şunları söylemek istiyorum… Yukarıda ifade ettim. Biz Karamürsel’in tanıtımına katkıda bulunuyoruz. Elbette bunlar yetersiz, ama gücümüz bu kadar. Projelerimizi kendi cebimizden karşılıyoruz. Projelerimizi Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a sunduk, projelerimize destek verse, Karamürsel’in tanıtımına ve kalkınmasına katkımız olur. Ama Başkan Yıldırım, kendisine yakın STK ve dernekleri destekliyor, kendisine birazcık muhalif olanları dışlıyor. Böyle bir yönetim anlayışı olmaz. Burada ortak amaç Karamürsel ise, Karamürsel’in menfaati ise, belediye yönetimi siyasi parti ayrımı yapmadan, dernek ayrışımı yapmadan, bu projeleri desteklemeli diye düşünüyorum.

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Karamürsel Turizm Derneği Başkanı Mehmet Akdeniz’in düşüncelerini sizlerle paylaştım. Söz konusu açıklamalarda ismi geçenler, konuyla ilgili açıklama gönderirlerse, bu köşeden yayınlarım.