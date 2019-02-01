Ziya paşa’nın Terkib-i Bend’indeki gibi… ‘Tahir’ temiz demektir… AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve benim Bakkal Durağı’ndan eski çocukluk arkadaşım ve komşum Tahir Büyükakın’dan söz ediyorum… Her gittiği yerde Kocaelispor ile ilgili düşüncelerini aktarıyor… Geçtiğimiz günlerde de aynen şunları söylemiş: “Bu kente hizmet etmek boynumuzun borcu. Kocaelisporumuza şimdiye kadar yaptıklarımız ortada. Kocaelispor’u borç batağından çıkarmak için neler yaptığımızı biliyorsunuz. Güçlü bir ekonomik alt yapı sağlayacağız, sporcu ve tesis alt yapısı sağlayacağız. Kocaelispor’u Süper Lig’e taşıyacağız”… Evet Tahir Bey’in sözleri böyle… Kenarda saklıyorum… İbrahim Karaosmanoğlu başkan, göreve gelmeden önce benimle yaptığı röportajda “Kocaelispor’la kesinlikle ilgim olmayacak” demişti… Tahir Büyükakın bakalım nasıl bir tavır sergileyecek?..

Sporda toplu cinnet yaşıyoruz…

Nazar değmiş olmalı… Sezon başından bu yana olay çıkmadığı için mutlu olduğumuz futbolumuzda, maalesef son günlerdeki olaylar can sıktı… Hele hele kızların birbirine girmesi, daha da korkunç bir boyut sergiledi… Yakışmadı… Bu nasıl bir cinnet halidir?.. Herkes birbirini yiyor… Derbent-Belediye Derince BAL maçı… Dilovası-Alikahya 1.Küme Play-Off maçı… Yıldızspor ile Düzce arasındaki kızların Türkiye Şampiyonası maçı… Canımız sıkıldı… Haberleri yayınlarken içimiz cızladı… Üzüldük… Ama görevimizi de layıkıyla yaptık… Tebrikler Ahmet Akay ve Erdem Övüç kardeşimiz… İnşallah seçime kadar devamı gelmez…

Ah KYÖD… Vahh KYÖD…

Dernek ilk açıldığında içimi ısınmıştı… Kocaeli ve Üniversite kelimeleri yan yana gelmiş, hatta bir Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) bile kurulmuştu… Sonra spora el attılar ve müthiş işler yaptı Kenan Açıkgöz. KYÖD birçok Süper Lig futbolcusu bile yetiştirdi… Ömer Ertekin başkan oldu, bıraktıktan sonra da kulüp çöktü… Uzun süre ses çıkmıyordu... Bu sezon A takım bazında liglere katıldı ama farklı yenilgilerle hakikaten geçmişine yakışmayan bir görüntüye büründü… Kenan Açıkgöz yalnız bırakılmamalı… Dernek yönetimi kendinize gelin lütfen!.. KYÖD bu kentte bir markadır…

Eray Şamdan ve sporun zirvesi…

Kim ne derse desin, kimse de kusura bakmasın!.. Karate bu kentin medar-ı iftiharıdır… Haldun Alagaş ile başlayan çizgi, Tuba Yenen, Fatmanur, Serkan Yağcı, Erşeker kardeşler ve Eray Şamdan ile zirve yapmıştır. Geleceğin en büyük sporcuları arasında gösterilen ve Doruktakiler’de de Yılın sporcusu unvanı bulunan Eray Şamdan, zirveden inmemeye kararlı. Ama bir Haldun ağabeyi gibi efsane olması için daha çoook çalışması gerekiyor… Haydi bakalı… Yeni bir Haldun Alagaş geliyor…

Nebil Uzun ve ana acısı…

Bu acıyı iyi bilirim… Ana acısı… Hani derler ya, baba ölür ocak yıkılır, anne ölür dünya yıkılır diye… Boşuna değil… Ana acısı sanki bir başka… Nebil Uzun başkanın ana acısı da yüreğimizi dağladı… Bugünler de acısı daha da artacak… Tecrübeyle sabittir… yalnız bırakmayalım… Sık sık arayalım ve kol kola grip çarşıda dolayalım… Kötü gün dostu olalım… Gerçi ateş düştüğü yeri yakar ama acılar da paylaşıldıkça azalır…

Remzi Demirer hocam, olaya el koy!..

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer hocam, şu günlerde yine önemli bir görev düşüyor size!.. Darıca Gençler Birliği’nin kaleci antrenörü ve dernek üyeniz Eşref Doğmenç, iyi niyetinin kurbanı olmak üzere… Kulübün otelde mahsur kalmaması için, şerefini kurtarmak adına 88 bin liralık senede imza attı… Kendisini çok çok aşan bir rakam bu… Belki size danışmadan böyle bir karar aldı ve senedi imzaladı, ama bu zor günlerinde yanında olmanız lazım… Azeriler borcu ödemeye yanaşmıyor… Aracı olanlar da ortada yok!.. Olan Eşref hocaya oluyor… Ve yazık oluyor… Lütfen sahip çıkın!..

GÜNÜN SÖZÜ: Dünyaya ümit tutmak olmaz; asla ölümü unutmak olmaz. FUZULİ