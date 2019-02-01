2200 yıl geriden

Geçenlerde Kocaeli Dokümantasyon Merkezimizde, halkımıza okuma alışkanlığını nasıl sağlarız konulu bir toplantı yaptık. Bana göre okuma alışkanlığı çocukluk çağında özellikle aile ortamında edinilir. Sonradan öğretilebilir bir olgu değildir.

Geçenlerde bir yabancı yayında şu cümleleri gördüm; M.Ö.200 yıllarında, yani zamanımızdan yaklaşık 2200 yıl önce, Mısır’da firavun Tolomeo Epifanio, o zamanlar (henüz kağıt icat edilmemiştir) üzerine yazmak için kullanılan papirüsün Pergamon (Günümüzde Bergama) Krallığına gönderilmesini yasaklamış. Neden yasaklamış biliyor musunuz? Pergamon kralı Eumene II, o zaman Mısır’ın İskenderiye kentinde bulunan meşhur kütüphaneyi, eser zenginliği açısından geçecek bir kütüphane kurma kararı verdiğinden. Yani kütüphane konusunda Pergamon krallığını kıskandığından. Yani Pergamon halkı Mısır’ınkinden daha fazla okumasın diye.

Bayanlar ve baylar… Yıl 2019. Kocaeli’nin ilçesi Darıca’da kütüphane yok. Bundan 2200 yıl önce milletler birbirinin kütüphanesini kıskanırken şu duruma bakınız. Şimdi eğri oturup doğru düşünün. Darıca’nın resmi kurumları, halkından kişiler “Bizim burada kütüphane neden yok” diye reaksiyon gösteriyor mu? Göstermiyor.

Çünkü okumuyoruz, okumayı gerekli görmüyoruz. Aramızda, değil okuma alışkanlığına sahip olmak, bir kitaba ömrü boyunca el sürmeyen insanlar var. Bu toplum nasıl kalkınır?

Çevrenizdekilerin doğum günü gibi özel günlerde çocuklarına, sevgililer gününde sevdiklerine hediye olarak kitap aldığını duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Çünkü hediye edilen şey bir işe yarar olmalı. Kitap neye yarıyor ki hediye edilsin!..

Türkiye’de belirli düzeyde tahsil yapmışların çok büyük bir kısmı da okumuyor. Hatta mesleki kitapları bile okmuyorlar. Sanki onların mezuniyetinden sonra çalıştığı konularda küresel bilgiler adeta donmuştur, yenisi yoktur Bu yüzden Türkiye’de özellikle resmi sektörün çok büyük bir kısmında iş hayatı aynı çerçeve içinde döner dolaşır. İşler “akıntıya kürek” gider.

Kitap konusunda toplumsal yapımıza bakın… Şehiriçi otobüse biniyorum: Herkesin elinde bir telefon konuşuyor; dır… dır… dır.. İster istemez o kadar konuşma işitiyorum ama bir Allahın kulunun okuduğu bir kitaptan bahsettiğini hiç duymadım. Çünkü bu halkın gündeminde kitap hiç olmuyor. Romalı düşünür, devlet adamı, oyun yazarı. Lucius A. Seneca ne demiş; “Kitapsız yaşamak kör, sağır, dilsiz yaşamaktır” Biz bunların arasında yaşıyoruz.

Anlaşıldığı üzere kitap okuma konusunda en az 2200 yıl gerideyiz…