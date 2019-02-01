İşgal altındaki Garabağ’da futbol turnuvası

Avrupa deyince hepimizin belleğine yerleşen şey Avrupa’nın medeni, haktan, hukuktan, adaletten ve demokrasiden yana olan tavırları gibi değerleri olduğunu biliyorduk.

Gerçekten de böylemidir? Maalesef Avrupa kararları ve çifte standart uygulamaları ile kendilerinin yukarıdaki kriterlere ait olmadıklarını göstermektedirler. Venezüella’da Maduro’yu tahtan indirmek isteyen Trampa hepsi koro halinde destek verdiler. Demek ki halkın iradesine saygı seçim falan gibi beylik sözleri bile kuyruklu bir yalandır.

Avrupa işgal altındaki Garabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul ediyor. AGİT gibi kuruluşların kararı da bu doğrultudadır.

Aldıkları ve kabul ettikleri bu kararlarını çiğneyerek çelişkiye ve komik duruma düşüyorlar.

Bu yıl Londra’da düzenlenen KKTC A Milli Futbol Takımının ikinci olarak tamamladığı CONIFA 2018 Dünya Kupasının ardından düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasının adresi belli oldu. Nagomo-Karabağ olarak ta bilinen ve sözde Artash olarak adlandırılan Ermeni ekibinin 2019 Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacağı CONIFA’nın resmi internet sayfasında açıklandı.

Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan toprağı olan ve Ermenistan’ın bağımsızlığını ilan ederek kurduğu, Ermenistan dâhil hiçbir devletin tanımadığı Dağlık Karabağ’da yer alan Stepanakent’te organizasyon yapılacak.

Bu karar yeniden çatışmayı alevlendirmek, yarayı kaşıyarak tahrik etmektedir.

Adil kararlarınız yerin dibine batsın!

KOMŞUMUZ GÜRCİSTAN

Gürcistan ile Türkiye arasında gayet samimi iş birliği olduğu herkesin malumudur. Öylesine bir ilişki ki Türkiye’den Gürcistan’a gidiş gelişlerde pasaport yerine nüfus hüviyet cüzdanı ile seyahat yapılıyor.

Türk iş adamlarının inşaat başta olmak üzere çeşitli dallarda birçok yatırım yaptıklarını biliyoruz.

Ülkemizde yüzlerce Gürcistan vatandaşı çalışıyor. Kapı komşusuna gidip gelmeler kadar kolayca gelinip gidiliyor.

Gürcistan’da 500 bin civarında Azerbaycan Türkü yaşamaktadır. Borçalı Bölgesinde tamamen Türkler ikamet ediyor denebilir.

Azerbaycan’ın buradaki soydaşlarının sorunsuz yaşamaları için Gürcistan’a petrol ve gaz başta olmak üzere büyük yardım yaptığı da bir gerçektir.

Bakü- Tiflis-Kars Demiryolunun Kars’ta temel atma töreninde o zamanki devlet başkanları Şakaşivili’nin biz bu sene soğuktan donardık. Azerbaycan kendi kullandıkları gazı bize bedelsiz vererek büyük bir iyilik ve yardım yaptı. Devlet Başkanı İlham Aliyev ağabeyime burada çok teşekkür ediyorum demişti.

Bu ilişkilerin boyutunu burada tek tek saymak mümkün değildir. Şimdi bu güzel ilişki ve birlikteliğe zarar veren Gürcistan’da bir olay yaşandığına üzülmemek elde değildir.

Azerbaycan’ın en güçsüz zamanında Ermeniler Rusya’nın desteği ile Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini işgal ederek başta Hocalı olmak üzere bir soykırım yaptılar.

Adını anmaktan imtina ettiğim eli kanlı bir teröristin Gürcistan’da bir köyde heykeli dikiliyor.

İşte bu durum çok sıkıntı çekip çok badirelerden geçen komşumuz Gürcistan’a yakışmadı ve yakışmıyor.

İnanıyorum ki Gürcistan’da sağduyu galip gelerek bu hatalı ve çirkin durumdan kendilerini kurtarıp o pis teröristin heykelini bir an önce kaldırırlar.

İyi komşuluk ilişkileri karşılıklı olup, bazı değerlere saygı ile devam edebilir.