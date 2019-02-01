İlk doktorum 101 yaşında öldü

50’li yıllar…

Çocukluğumun geçtiği Yalvaç’tayız.

2.Dünya Savaşı sonrası…

Türkiye’nin yokluk ve yoksulluk yılları…

Büyüklerimizin konuşmasını anımsıyorum, aslen Yalvaçlı olan bir doktor varmış, Ankara’da bir hastanede çalışırmış, 15 günde bir Yalvaç’a gelip hastalara ücretsiz bakarmış…

O doktoru böyle anlatırlardı.

Yine doktorun geleceği günlerden biri…

Tellal, bizim sokağın başında durdu, elindeki tahta iskemlenin üstüne çıkıp şöyle bağırdı:

“Duyduk duymadık demeyin, Lokman doktor yarın kazamıza gelecek sabahtan akşama kadar hastalara bakacak. Yine çarşıdaki eski yerinde… Yine parasız… Hastası olanlara duyurulur!”

Babam, “Bak duydun mu, yarın seni doktora götürüyorum” dedi.

Dişim apse yapmış, yüzüm davul gibi şişmişti.

Günlerdir böyle dolaşıyordum.

Bazılarınız gelen doktorun diş doktoru olduğunu sanabilir.

O yıllarda Anadolu’da diş doktoru kimdir, göz doktoru kimdir bilmezdik.

Doktor doktordu…

Hastalığı ne olursa olsun, o her şeyi bilirdi, bilmek zorundaydı.

Her şeyi bilen doktor da yoktu ki zaten.

Isparta’nın en büyük ilçesi Yalvaç, 15 günde bir doktor yüzü görüyordu.

Doğumu diplomasız ebeler yaptırırdı.

Dişimizi çektirmek için berbere giderdik.

Kırık çıkık işlerine, kırık çıkıkçılar bakardı.

Hastalıklar genellikle “kocakarı ilaçlarıyla” tedavi edilirdi.

El yöntemiyle… Olduğu kadar…

Ertesi gün babam elimden tutup beni doktora götürdü.

Çarşı içinde tek katlı küçük bir dükkânın önünde uzun bir kuyruk!

Sıraya girdik, 2 saatten fazla bekledik.

Sıra geldi, içeri girdik, doktor yanağımın şiş halini görünce, “Sana bir iğne yapacağım, korkma, delikanlılar korkmaz” dedi, hazırladığı iğneyi hemen kalçama batırdı.

Sonradan öğrendim, yaptığı penisilinmiş.

Her derde deva…

Bu arada söyleyeyim, doktor muayene ediyor, ama iğneyse iğnesini de yapıyor, ilaçsa çıkarıp veriyor. Parasız…

Eczane yok ki, ilacı nereden alacaksın?

İşte ben yaşamımdaki ilk doktoru böyle tanıdım.

Lokman doktor…

Lokman Başaran…

***

Sonraki yıllar Lokman Başaran’ı izlemeye devam ettim.

Benim ilk doktorum, aslında iç hastalıklar uzmanıydı.

Ankara Üniversitesi’nde çalışıyordu.

1961-1965 yılları arasında CHP’den Isparta Milletvekilliği yaptı.

Sonra mesleğine yine devam etti.

Emekli olduktan sonra üç kentte yaşamaya başladı.

Kışın Ankara’da…

Nisan, mayıs, eylül ve ekimde Marmaris’te…

Haziran, temmuz, ağustosta Yalvaç’ta…

Sıcak yaz aylarında 1200 metre yükseklikteki Yalvaç’a kaçardı.

80’li yıllarda Yalvaç’a bir gittiğimde tanıştık.

O Yalvaç’ın simge ismiydi.

Kendisine iyi bakardı, sağlıklı yaşadı.

90’lı yaşlarda dahi şehirden şehre kendi kullandığı arabayla yolculuk ederdi.

Önceki gün ölüm haberi geldi.

Benim ve benim gibi pek çok Yalvaçlının ilk doktoru Lokman Başaran hayata gözlerini yummuştu.

101 yaşında…

Damadı Naci Kurucu’yu arayıp başsağlığı diledim.

Acaba ölümü nasıl olmuştu?

Uzun süredir hasta yatıyordu da benim mi haberim olmamıştı?

Uzun uzadıya yatmamış, zatürreye yakalanmış, birkaç gün içinde hayata gözlerini yummuş.

Allah rahmet eylesin!

Size ilk doktorumun şahsında 50’li yıllarda Türkiye’nin sağlık şartlarını anlatmak istedim.

Büyükşehir için üçüncü aday, Nail Baki

AKP adayı, Tahir Büyükakın…

İyi Parti adayı, Serdar Kaman…

İki adaylı seçim olacak derken, Demokrat Parti de aday çıkardı, Nail Baki…

Yıllardır tanışırız, seyrek de olsa görüşürüz.

Geçenlerde uğradı, adaylığını konuştuk.

“Nereden çıktı? Ne zamandan beri aday olacak kadar siyasetin içindesin? Neden Demokrat Parti?” diye sordum.

“Nail Baki” denince, şimdiye kadar Büyükşehir Belediyesi akla gelirdi.

1997’den 2004 yılına kadar Sefa Sirmen dönemi…

Arkasından 2004-2008 arası Kocaeli Üniversitesi…

Sonra kendi şirketini kurdu, yenilikçi iş fikirleri geliştirdi, bazı büyükşehir belediyelerinin danışmanlığını yaptı.

Çalıştığı işlere uygun bir eğitimi vardı.

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi.

Arkasından İstanbul Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği Ekonomisi” üzerine yüksek lisans programını tamamladı.

Ve sonunda siyasetin okulunu da okudu.

Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu’nu bitirdi.

2008 yılında Kadir Has Üniversitesi’nden bir de ödülü var.

“İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Katkı” kategorisinde “Türkiye’nin en başarılı 10 genci arasına girmeyi başardı.

Değişik sivil toplum kuruluşlarında son derece aktif!

Dil durumu da iyi, İngilizce, Almanca ve Rusça biliyor.

Özetle Nail Baki, donanımlı bir kişi.

Neden aday olmuştu?

“Genel seçim gibi bu seçimde de CHP-İyi Parti- DP arasında ittifak olsaydı, bu dönem meclis üyeliği düşünüyordum. 2024’te Büyükşehir’e aday olacaktım. Düşündüğüm gibi olmadı…”

“Demokrat Parti’ye ne zaman girdin ki?”

“2014’te… Türkiye’deki bütün sağ partilerin anası, Demokrat Parti. Bizim AKP’de epey emanet oyumuz var. Bunların geri döneceğini tahmin ediyoruz…”

“Partinin genel durumu nasıl?”

“Bu hengamede kaynayıp gidiyor, ama Demokrat Parti AKP ve CHP’den sonra en fazla üyesi bulunan üçüncü parti. Yüksek Seçim Kurulu daha yeni 3 Ocak’ta açıkladı, 600 bin üyemiz var…”

“Kocaeli’ndeki üye sayınız kaç?”

“12 bin civarında…”

***

Nail Baki, anladığım kadarıyla siyasete bir başlangıç yapmak istiyor.

Isınmak, yolunu yöntemini öğrenmek…

Asıl hedefi, bundan sonraki seçimler, yani 2024.

Başarılar diliyorum.

Alpaslan Seymen’in tahmini

Önceki gün İzmit Fevziye Camii’nde Mustafa Batgün’ün cenaze törenindeyiz.

Cenazelerin müdavimlerinden biri de CHP’nin önemli ismi Alpaslan Seymen’dir.

Hemen hemen her cenazede onu görebilirsiniz.

Seçim çalışması nedeniyle bugünlerde İzmit adayı Fatma Kaplan Hürriyet ile dolaşıyorlar.

Birlikte geniş bir partili grupla camiye geldiler.

Fatma Hanım, cami avlusunda toplananların tek tek elini sıkarken, bir ara serbest kalan Alpaslan Bey’e “Durum nasıl?” diye sordum.

“Eğer bu defa da seçimi kazanamazsak dükkânı kapatmamız lazım” diye cevap verdi.

3 görüş

*”Bir milletin büyüklüğü nüfusu ile değil, eğitimli insan sayısı ile belli olur.”

*”Aynalar, gerçeklerden öcü gibi korkan siyaset tüccarlarının düşmanıdır.”

*”Geçmişi bilmeyenlerin zaafı, bugünü bilmemeleridir. Tarih, insanların oturduğu şehri ya da yaşadıkları çağı görebildikleri tek gözlem kulesidir.”