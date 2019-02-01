Paşa’nın efsane muhtarı DP’li Baki’ye şiir yazmış!

Demokrat Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nail Baki, adaylığını açıkladıktan sonra düştü yollara…

Baki, yoğun bir tempoda çalışıyor…

Gece yarılarına kadar esnaf, STK toplantıları akabinde akşamları da vatandaşların evlerini ziyaret eden DP’nin adayı Nail Baki, önceki akşam İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nin eski muhtarı ve efsane muhtar olarak anılan Mehmet Kanpara’yı evinde ziyaret etti.

Baki, Kanpara’nın ikiz torunları Çınar ve Yağmur’u kucağına alarak günün yorgunluğunu attı.

Kentin sorunlarını ve çözüm projelerini anlatan Nail Baki, Kanpara’nın tavsiyelerini ve duasını aldı.

Kanpara, kendisinin de bir Demokrat Partili olduğunu, Kırat’ın tekrar sahaya çıkmasından ve şahlanmasından dolayı çok memnun olduğunu, Nail Baki’yi belediyedeki başarılı projelerini hep takdir ettiğini, Başkan seçilirse bu kente çok hizmet edeceğini inandığını ifade etti.

KANPARA’NIN BAKİ’YE YAZDIĞI ŞİİR

Çok duygulu anlar yaşanan ziyarette yazdığı, Kanpara, aşağıdaki şiiri okudu:

“Hatırlayacağız yıllar önceyi,

31 Mart 2019 da o yıldızlı geceyi,

Millet edecek rahat,

Gelecek Kırat Demokrat,

Unutmayın 31 Mart akşamı,

Nail Baki Büyükşehir Başkanı,

Milletimiz görecek,

Nasıl olurmuş hizmet,

Herkese hizmet aynı,

Yoktur insanı üzmek,

Geliyoruz inşallah,

Kim ne derse desin,

Bizim rahmetli liderlerimize,

Allah rahmet eylesin,

Nail Baki Başkana,

İnşallah nasip olsun,

İstemeyen var ise yüzü sararsın, solsun…”

TAHİR BÜYÜKAKIN DA KANPARA’YI ZİYARET ETMİŞ

Şiiri okuyan Nail Baki de çok duygulandı…

Eski muhtar Kanpara’yı geçtiğimiz günlerde AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın da evinde ziyaret etmiş…

Büyükakın, Kanpara’ya, “ muhtarım, sizden çok bahsettiler, sizinle tanışmak için evinize geldim” demiş…

Kanpara da Büyükakın’a biraz içerlenmiş…

Zira, kendisi yıllarca Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde muhtarlık yaptı.

Kocaeli’yi yönetmeye talip olan birisinin kendisini tanımamasına biraz üzülmüş…

BÜYÜKAKIN’A ÜZÜLMÜŞ, BAKİ’YE ŞİİR YAZMIŞ

Yani anlayacağınız Kanpara’yı önce AKP’nin adayı Büyükakın, sonra da DP’nin adayı Baki ziyaret etmiş…

Kanpara, kendisini daha önceden tanımayan ve tanışmak için evine ziyarete gelen AKP’nin adayı Tahir Büyükakın’a içerlenmiş, daha önceden tanıdığı DP’nin adayı Nail Baki’ye şiir yazmış… Büyükakın ve Baki’ye seçimlerde başarılar diliyoruz.

Ali Haydar Bulut işçiyi iplemiyormuş!

Derince Belediyesi’nde işçi olarak çalışanlardan biri gazetemize mail göndererek sözleşmeyle ilgili sorunları dile getirdi. Birlikte okuyalım, “Derince Belediyesi’nde işçi olarak çalışıyoruz. Mevcut Başkanımız (Ali Haydar Bulut) sözleşmemizin tarihi geçmesine rağmen imzalamayarak bizi mağdur etmektedir. 2018 Aralık ayından beri sözleşme için masaya oturmamaktadır. İşçilerin mağdur olmaması adına hiç değilse 6 aylığına veya 1 yıllığına enflasyon kadar zam yapın dendiğinde bile bizi iplememektedir. Kendisi seçilemediği için yine kendi partisine zarar vermek istemektedir. Bu durumu Derince’deki oylara elbette yansıtmasını bileceğiz. İnşallah yaşadığımız bu sorunu gazetenize koyarsınız. Belki bir çözüm sağlanır.”… Belediyede çalışan işçinin görüşleri böyle. Başkan Ali Haydar Bulut ve AKP’li yetkililere duyurulur.

En çok gelir elde eden takım; BEŞİKTAŞ

Ajans Press, futbol kulüplerinin gelirlerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Deloitte verilerinden ve medyaya yansıyan haberlerden derlediği bilgilere göre, 2017-2018 Süper Lig sezonunun en çok gelir elde eden takımı Beşiktaş olarak görüldü. Beşiktaş böylelikle 165,7 milyon Euro kazanç elde ederken, Avrupa takımları arasında ise 26’ncı sıraya yerleştiği saptandı. En çok gelir elde eden kulüp ise 750,9 milyon Euro gibi yüksek bir kazanç ile Real Madrid oldu. Real Madrid’i 690,4 milyon Euro ile Barcelona, 666 milyon Euro ile Manchester United, 629,2 milyon Euro ile Bayern Münih, 568,4 milyon Euro ile de Manchester City takip etti.