Bursasporlu Lütfü Türkkan Kocaelispor için ne yaptı?

Bursaspor’u ihya eden Lütfü Türkkan’da söz ediyorum… Yıllardır kentin siyasetinde başrollerde yer alan Türkkan, “Şov yapmayı da” iyi biliyor… Lütfü bey yine atıp tutuyor ve susturulması gerektiği söyleniyor… Pekala kimse soruyor mu, Bursaspor’a kaç para vermiş, Kocaelispor’a bir kuruşu nasip olmuş mu?.. Haydar Akar kadar bile faydası olmuş mu?.. Cahilliğimize bağışlayın, ben bilmiyorum… Siz biliyor musunuz?.. Çıkın söyleyin, ispatlayın… Kocaelispor’a faydası dokunmayan ve Bursaspor’u kat kat zengin eden Lütfü beye selam olsun!..

İçimizde cenneti ve cehennemi bir arada yaşarız…

Biz gazeteciyiz… Cenneti de, cehennemi de her gün, her saat, her dakika, her saniye içimizde yaşarız… Bunun için korkumuz yok… Sosyal medya ve klavye delikanlılarına aman vermek aklımızdan bile geçmez… 100 liraya tamah eden, fırtına estiren, sonra da sosyal medya hesaplarından hüngür hüngür ağlayan, oğlan eskileriyle işimiz olmaz… Onlara yalakalık yapanları ise bir kenarda tutuyoruz… Kraldan çok kralcı dalkavuklarla da işimiz olmaz… Kral gidince onun makamına oturup ayaklarını masa üstüne koyarak misafir ağırlayanlar da bu sütunlarda yerini bulacak… Ne adamlar gördüm üzerinde elbise yok, ne elbiseler gördüm içinde adam yok… Ben bir söze bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye… Bilmem anlatabildim mi?..

Siyasilerin ‘Spor aşkı!..’

Efendim siyasiler bir tatlı, bir hoş bu günlerde… Kocaelispor maçlarını kaçırmayan Haydar Akar ve Fatma Kaplan Hürriyet’i, Darıca’ya tam destek veren Yakup Törk’ü, Gebze bağımsız adayı Gebzesporlu Serap Çakır’ı ayrı tutuyorum… Diğerlerinin bir tanesini bile sahalarda, salonlarda göremediğiniz adaylar, Pişkin Simit Fırını ürünü gibi o kulüpten bu kulübe, o spor sivil toplum kuruluşundan, bu spor sivil toplum kuruluşuna koşuyor… Boy boy fotoğraflar çektiriyor… Bol vaatlerde bulunuyor ve bunların askıda kalacağını sanıyor… Çünkü bir çoğunu yerine getirmeleri mümkün değil, hatta imkânsız… Bunu kendileri de biliyor… Bu kentte 500 spor kulübü, 1 milyona yakın sporcu var… Sporcular da bu konuşmalar sırasında zaten kıs kıs gülüyor… Ben başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun seçimlerden önce bana verdiği röportajda Kocaelispor ile seçim kazanmayacağını inatla söylediğini, 10 yıl yayınlamış adamım… Büyük oranda da bu sözünü tuttu ve hatta eleştirilerin hedefi oldu… Bunları da bir kenara not ettim… Seçimden sonra diğerleriyle de görüşürüz…

Kocaeli’nin profesyonel rezaleti…

Olmuyor kardeşim, olmuyor… Yüzümüze gözümüze bulaştırıyoruz… Çamura batıyoruz… Bu kentte profesyonel sporun tutunma şansı yok!.. Rant sistemi öyle bir kurulmuş ki, sıra spora, Kocaelispor ve profesyonel futbola gelmiyor… Kocaelispor BAL’da 20 bin kişiye oynarken, 3.Lig’e çıktı, transfer yapamıyor, 33 bin kişilik statta sadece 5 bin kişiye oynuyor… Darıca 3.Lig’de şampiyon olup, 2.Lig’e yükseliyor, otelde rehin kalıyor… Körfez Spor Kulübü, asansör gibi çakılmış durumda, paraşütsüz amatöre düşüyor… 30 milyona yakın borç var… Yarı profesyonel takımlar Kartepe Belediye Voleybol, İzmit Belediye Basketbol patlamak üzere… Belediye Derince başta olmak üzere birçok BAL takımı ona keza… Vurgun yeri haline gelmiş… Simsarlara para akıtıyorlar… Bir zamanlar 3.Lig’lerde oynayan Tavşancıl, Karamürsel, Petkim, Kağıtspor, İzmitspor (Bekirpaşaspor), Derincespor’u hatırlayanınız var mı?.. Olmuyor ve olmayacak da… Bu kentte profesyonel spor tutunamıyor… Bizim yüzümüz kızarıyor; sorumlular, ya sizin !..

Yılport mu, kıl-port mu neyin nesiyse?..

Kentimizde paraya para demeyen bir şirket… Yılport… ‘İbrahim Karaosmanoğlu bana Kocaelispor’u bedava vermeyi teklif etti’ yalanını attıktan sonra, kendi yalanını kabul edip özür dileyen, Yılport’un sahibi kendini ABD’li hisseden bizatihi Türk oğlu Türk, Sivaslı Robert Yüksel Yıldırım efendiden söz ediyorum… Samsunspor’u ihya eden bu zat-ı muhterem, takımın 2.Lig’e düşmesini izliyordu, ağlamaklı gözlerle… Desteğini sürdürüyor… Takımın adı yine Yılport Samsunspor… 2.Lig Beyaz Grup’ta Sakarya ile çarpışıyor… Buradan kazan, Samsun’a harca, ne güzel!.. Biz de öyle aval aval bakalım!.. Bu daha güzel!..